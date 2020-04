OVO JE PRAVA ISTINA U VILIJU BEROŠU: Dosta je kulta ličnosti i gušenja kritike!

Autor: 7dnevno

Hrvatima za zadovoljstvo ne treba previše, barem kada govorimo o politici i političarima. To potvrđuje i situacija u kojoj se našao nedavno imenovani ministar zdravstva Vili Beroš, koji je gotovo preko noći postao najpopularniji političar u državi.

No, nije Beroš obični popularni političar, od njega je narod u ova koronakrizna vremena stvorio svojevrsni kult ličnosti. Beroša podjednako obožavaju i oni koji su trenutno na vlasti, kao i oni koji na njegove aktivnosti gledaju iz oporbe, komplimentiraju mu i predstavnici medija, doduše, isti oni koji su u začecima ove krize bili na sastanku s Plenkovićem.

Kult ličnosti

Sve je to u jednu ruku razumljivo s obzirom na okolnosti u kojima je preuzeo ministarstvo. Beroš doista prilično vješto komunicira s javnosti kojoj nedvosmisleno šalje poruku o odgovornosti, što se u hrvatskoj političkoj areni rijetko viđa. No, kada od političara stvarate kult ličnosti, to može dovesti i do ozbiljnih problema, izostanka kritike koja je u politici nužna za kvalitetno i odgovorno funkcioniranje. Možda nije trenutak, no za propitivanje uvijek ima, ili bi barem trebalo biti prostora, pa se treba priupitati kako to da je ovako uspješan i odgovoran ministar uopće samom sebi dopustio da tri godine sjedi u sjeni Milana Kujundžića, kojemu je bio desna ruka? Kako to da je dopustio da se tri godine u zdravstvu ne provode reforme, kako to da je propustio reagirati na svu silu Kujundžićevih afera? Ta pitanja sada kada Beroš odlično obavlja svoj posao, čini se, nije pristojno ni primjereno postavljati jer smo već zabrazdili u situaciju u kojoj se od političara koji dobro radi svoj posao stvara kult ličnosti. Zato u tom mesijanskom razdoblju možda nije u redu podsjetiti na Beroševe tvrdnje iz sredine veljače kada nam je govorio kako je koronavirus malo ozbiljnija gripa te da ne treba stvarati paniku. No, suprotno njegovim najavama, dobili smo paniku, s kojom smo dobili i Beroša kao najpopularnijeg političara u državi.

Svjestan pozicije

Nemojmo biti naivni, Beroš je itekako svjestan svoje pozicije, pa i svoje popularnosti, jer bez obzira na odgovoran pristup korona-krizi, on je političar, a političari baš u kriznim vremenima moraju promišljati o svojoj političkoj budućnosti. Da nije bilo krize s Kujundžićem, Beroš ne bi bio ministar, dapače, da nije bilo te krize, on ne bi ni dobio priliku sam se Plenkoviću ponuditi za tu funkciju koja ga je lansirala u prostor koji mora iskoristiti da bi rastao. Da priča s Berošem uistinu raste i da bi on mogao nadići ministarske okvire, može se naslutiti iz riječi njegova kolege, ravnatelja splitskog KBC-a Julija Meštrovića, koji je rekao kako možemo biti sretni što imamo Beroša za ministra u ovom trenutku jer izvanredno radi svoj posao, dok se članovi njegova stožera prema svemu odnose na najbolji mogući način. To možda doista i jest točno, no ne treba zaboraviti da je baš to njihov posao, što bi drugo na svojem poslu trebali nego raditi na najbolji mogući način? A da ministar dobro radi, detektirala su i djeca pa je tako jedan dječak nacrtao članove Nacionalnog stožera kao superjunake. Beroš tada načas zaboravlja na krizu i javlja se dječaku kako bi mu zahvalio. U medijima je to predstavljeno kao nevjerojatna, lijepa i neuobičajena gesta, i to doista jest tako, no je li ministar o tom svom pozivu baš morao izvijestiti medije ili je to učinio zato što razmišlja o svojoj popularnosti i političkoj budućnosti, na koju se trenutno oslanja i njegov šef Plenković, ali i kompletan HDZ koji se u ovoj krizi priprema za parlamentarne izbore, zadovoljno trljajući ruke zbog rezultata anketa koje su učvrstile rejting vladajuće stranke.

Velike ambicije

Nije problem imati popularnog ministra, niti je problem u popularnosti Stožera, priča prerasta u problematičnu onda kada se usred svega toga izgubi prostor za kritiku, a da do toga već dolazimo, potvrdio je istup ravnateljice Hitne Maje Grba-Bujević, koju je novinarka nazvala kako bi provjerila priču o tome da Hitna nije htjela prevesti djevojčicu s upalom slijepog crijeva čija je majka u samoizolaciji.

“To vam ne vjerujem, može zvati tko kako hoće i tvrditi što hoće, tri sata dnevno gubim na rekla-kazala”, poručila je tada prva dama Hitne novinarki, odbijajući se očitovati o problematičnoj situaciji. Ne samo da se nije očitovala nego je novinarku pozvala da slučaj službeno prijavi, a ako je ono što tvrdi točno, bit će kažnjeni odgovorni, no ako nije točno, tada bi se novinarka koja je samo radila svoj posao trebala ispričati šefici Hitne. Dakle, došli smo do toga da se ljudi koji rade svoj posao trebaju ispričati herojima koji se bore s pandemijom. Na ovu priču koja se poslije ispostavila točnom ministar heroj, pa ni šefica Hitne naknadno nisu pretjerano reagirali, štoviše, svi su se kolektivno potrudili da ona što prije padne u zaborav, uostalom, dogodila se u tjednu u kojem se dio medija raspisao o velikim Beroševim ambicijama koje bi uključivale kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika kada ova kriza prođe. Beroš je Plenkovićev čovjek za rušenje Bandića, priča je koja kruži, koju dobro upućeni pripisuju spinu. Plenković s Berošem provjerava dokle uistinu može ići, a kako sada stvari stoje, može ići puno dalje od gradonačelničke fotelje. Dobro upućeni svjedoče kako će popularni ministar zdravstva biti nositelj HDZ-ove liste za prvu izbornu jedinicu, odnosno za Grad Zagreb, a kada osvoji poziciju u glavnome gradu, preko njega će Plenković neopisivom lakoćom ovladati izgubljenim zagrebačkim ogrankom stranke, u koji će infiltrirati svoje ljude. Pobjedom na izborima u Zagrebu Beroš bi stabilizirao HDZ u glavnome hrvatskom gradu, a kako Plenković vjeruje da će mu upravljanje korona-krizom donijeti pobjedu na parlamentarnim izborima, u tim svojim vjerovanjima buduću vladu gradi baš s kolegom Berošem, kojemu će se uz poziciju ministra zdravstva osigurati i pozicija potpredsjednika Vlade.

Sklizak teren

Da bi se planovi tog tipa mogli realizirati, potrebno je svu HDZ-ovu mašineriju usmjeriti na zadržavanje popularnosti stranke, ali i na zadržavanje popularnosti ministra Beroša koji je do jučer u javnosti bio anoniman. Baš je to sklizak teren za vladajuću svitu. Situacija je trenutno takva da osim Beroša komplimente dobiva i sam Plenković kojemu rejting također naglo raste, no rat s koronavirusom u početnoj je fazi, a do najtežeg stupnja, nakon kojega će uslijediti i ozbiljna gospodarska kriza, treba proći još puno vremena, a ono nosi i određena iskušenja, što može rezultirati i pogreškama koje im se već počinju događati. U želji da zadrže popularnost i povjerenje koje su stekli kod građana, Beroš, pa i premijer Plenković koji su stasali u medijske junake napravili su nekoliko sitnih, ali bitnih promašaja. Hrvatska, naime trenutno raspolaže sa samo 800 respiratora, no kako kriza bude odmicala, tako će ih trebati još pa je trebalo intervenirati i nabaviti stotinjak novih uređaja, što dosad nije učinjeno. Osim toga, problem se, kada govorimo o koroni, krije i u nedovoljnom broju testiranih građana, a dok se u javnom prostoru vodila polemika o broju testiranja, ministar Beroš, političar od krvi i mesa, u ovo krizno doba našao je vremena fotografirati se sa svojom gospođom za naslovnicu ženskog časopisa, što je došlo prerano jer za daljnje političke planove najprije valja savladati protivnika koji sada stoji na putu ne samo Berošu nego i cijeloj naciji. A ona vapi za spasonosnim rješenjima ne samo u zdravstvu, nego i u gospodarstvu, za koje nam je Plenković kao spasonosnu opciju među ostalim ponudio formiranje stožera za gospodarstvo u kojem se trebala naći bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić, čiju ulogu u aferi Borg nacija nije ni stigla zaboraviti.

Upitna sudbina

Ako je to rješenje za spas gospodarstva koje Plenković nudi narodu zatvorenom u svoje domove, tada je možda doista najbolje da svi skupa ostanemo u svojim kućama, pa dok traje, traje. A i kad ostanemo u tim svojim toplim domovima, moguće je da naši političari ostanu uz nas nadzirući naše mobilne uređaje, bez precizno određenih kriterija, što je ideja koju je naciji predstavio Plenkovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert Kopal, dižući na nogu oporbene saborske zastupnike koji su se usprotivili tim metodama koje vode prema policijskoj državi, ali i prema kršenju osnovnih ljudskih prava. Taj Kopalov istup jedan je u nizu sitnih krivih koraka koje bi do rujna vladajući mogli papreno platiti, baš kao što bi se velika cijena mogla platiti i zbog nekoordiniranosti ministra Božinovića, čija se uloga glavnog operativca i uspješnog vođe stožera polako počinje topiti. Sve je više zamjerki koje stižu na Božinovićevu adresu, a najglasnije su one koje u javni prostor šalju lokalni političari zabrinuti za svoje sugrađane koji su zbog nejasnih mjera za izdavanje e-propusnica stjerani u kut. Naime, lokalni dužnosnici od ministra policije zahtijevaju da se građanima osigura kretanje unutar županije jer u pojedinim ruralnim dijelovima zemlje nema ni najobičnije trgovine, a za odlazak do najbližih gradova propusnice se ne izdaju. Na te se kritike Božinović ne obazire, ali zato na konferenciji Stožera u civilnom odijelu uzima maha pa kritizira političkog protivnika Davora Bernardića jer se drznuo upitati ga o mjerama za pomoć gospodarstvu.

“Bilo bi najbolje da se na izjave Davora Bernardića očituje sam Davor Bernardić jer mislim da bi to za njega bio nerješiv problem, toliko je lapsusa napravio u zadnje vrijeme da je to teško pratiti”, izjavio je Božinović netom nakon što je prebrojao zaražene i umrle, poručujući kasnije kako ovo nisu vremena za politizaciju. Uistinu, ovo i nisu vremena za politizaciju, ali politika je ta koja kolo vodi i u ovoj korona-krizi, koja će, ovisno o ishodu, odrediti sudbinu hrvatske države, hrvatskog naroda, ali i sudbinu Plenkovića, Beroša, Božinovića pa i sudbinu Davora Bernardića.