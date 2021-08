OVO JE POSLJEDNJI AMERIČKI VOJNIK KOJI JE NAPUSTIO AFGANISTAN: Objava vojske izazvala neočekivane reakcije na društvenim mrežama!

General bojnik Chris Donahue, zapovjednik 82. zračno-desantne divizije američke vojske, posljednji je američki vojnik koji je napustio Afganistan.

“Dobro obavljen posao, ponosim se svima vama”, poručio je svojim ljudima prije nego što se ukrcao na “Air force C-17”.

Donahuea vidimo s kacigom na glavi, u pancirki i s oružjem u desnoj ruci, fotografija je snimljena ‘noćnim vidom’, a kako piše ugledni britanski Guardian, mogla bi postati simbolom sramotnog američkog poraza u Afganistanu.

Fotografiju je objavilo Središnje zapovjedništvo SAD-a na Twitteru, a očekivano izazvalo je mnoge reakcije. No, nisu baš išle su smjeru u kojem se očekivalo.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021