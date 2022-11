‘OVO JE OBRAČUN PREKO HRVATSKIH LEĐA!’ Plenkoviću stigla šok-pljuska iz Europe, Milanović zabrinut. Hoće li nas spasiti premijerove diplomatske vještine?

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner danas se još jednom usprotivio ulasku Hrvatske u Schengen, nakon što je njegova izjava za austrijski list u petak odjeknula kao neočekivan šok za Hrvatsku.

On je tijekom posjeta austrijsko-mađarskoj granici u Klingenbachu ponovio da “Schengen u biti ne funkcionira te stoga nema smisla širiti sustav”, prenose austrijski mediji.

Karner je tako, barem kako se sada čini, stao na put ili barem napravio dramatičnu prepreku procesu kojim se hvalila Vlada Andreja Plenkovića, kao primjerom uspješnog ispunjavanja hrvatskih strateških ciljeva.





Plenković će morati dokazati svoje diplomatske vještine

Je li Plenković očekivao takvu diplomatsku šamarčinu baš od strane austrijskih kolega? Ako je suditi prema reakcijama, nikako, s obzirom na to da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u subotu rekao da nikakvih problema s Austrijom nemamo i da se njihova podrška nije promijenila.

Danas se Božinović u izjavi nije referirao na problem iz Austrije, no rekao je da pitanje migracije ne može rješavati jedna zemlja sama.

“Siguran sam da niti jedno rješenje na razini EU-a bez kvalitetnog sudjelovanja Hrvatske u kreiranju tih politika neće biti moguće, poručio je ministar unutarnjih poslova”, rekao je Božinović.

Ured austrijskog kancelara Karla Nehammera (Narodnjačka stranka Austrije ÖVP) odbio je u subotu komentirati izjavu ministra unutarnjih poslova Karnera (ÖVP), a kakve su točno Plenkovićeve diplomatske vještine, koje nerijetko ističe, imat će priliku pokazati u srijedu kada mu u posjet u Zagreb dolazi austrijski kancelar.

Predviđeno je da s Plenkovićem nakon Zagreba ode na Krk, gdje planiraju pričati o proširenju kapaciteta LNG terminala, no čini se da će tu biti još tema za razgovor.

Jandroković zahvalio Metsoli na podrški EP-a hrvatskom članstvu u Schengenu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa svoje pozicije radi što može kako bi pomogao Vladi svog šefa. Naime, danas je u Strasbourgu zahvalio Roberti Metsoli na podršci koju je Europski parlament dao hrvatskom članstvu u šengenu, dok je Metsola potvrdila da EP "čvrsto" podržava proširenje šengena na Hrvatsku.









“Imali smo vrlo prijateljski i otvoren razgovor. Zahvalio sam na potpori koju je Europski parlament pružio Hrvatskoj kada je u pitanju ulazak u šengenski prostor, a isto tako osobno predsjednici na njenom doprinosu”, kazao je Jandroković nakon sastanka s Metsolom u Europskom parlamentu.

“Hvala na vrlo jasnim porukama kada je u pitanju članstvo Hrvatske u šengenu”, dodao je. Metsola je ponovila kako Europski parlament “čvrsto stoji iza hrvatskog ulaska u šengenski prostor”.

Milanović: To je obračun članica EU-a preko naših leđa

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović također je komentirao poruke koje dolaze iz Austrije, rekavši da je protivljenje proširenju schengenskog prostora obračun nekih članica EU-a preko leđa Hrvatske u koji se Beč uključio iz unutarnjopolitičkih razloga.









“Te izjave zabrinjavaju, to je neki obračun…preko naših leđa, nekih drugih članica EU-a u koji se uključila Austrija koja ima nekih nejasnih unutarnjopolitičkih razloga zašto to rade. Sve u svemu, nije dobro”, izjavio je novinarima Milanović.

On će se u srijedu sastati s austrijskim kancelarom kanelarom Karlom Nehammerom koji stiže u posjet Zagrebu. “Nadam se da će biti riješeno, ja ću razgovarati s kancelarom i to zagovarati, više od toga ne mogu”, rekao je Milanović.

Predsjednik je također rekao da službeni Zagreb ne bi trebao reagirati na potez mađarskog premijera Viktora Orbana koji je na Instagramu objavio kako za mađarsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu navija noseći zastavu “Velike Mađarske”.

“Ja ću se na to nasmijati. Njegove aspiracije prema Hrvatskoj se svode na to da mjesec dana krstari Jadranom u 8. mj i nađemo se na večeri”, rekao je Milanović. “Ne bi tome pridavao ozbiljniju pozornost. Kakve susjede imamo, to (Mađarska) je još najbolji”.

Hrvatska ispunila uvjete

Podsjetimo, Hrvatska je ispunila uvjete za ulazak u šengenski prostor i dobila zeleno svjetlo Europske komisije i Europskog parlamenta.

Konačnu odluku donijet će Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove koje se sastaje 8. i 9. prosinca u Bruxellesu. Češko predsjedništvo je pripremilo dva nacrta odluke, jedan za Hrvatsku, a jedan za Bugarsku i Rumunjsku.