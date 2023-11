Ovo je novi plakat za Vukovar: Penava je rekao da će ga ukloniti

Autor: I.G.

Vijeće za domovinski pijetet u Vukovaru donijelo je odluku o izradi novog plakata za obilježavanje Dana sjećanja, nakon što se nisu usuglasili s prijašnjim dizajnom gradonačelnika Ivana Penave. Sporna točka bila je prisutnost simbola HOS-a i isticanje slova “U” na plakatu, što je izazvalo kontroverze u javnosti.

Gradonačelnik Penava je plakat predstavio kao dio obilježavanja 25. kolone sjećanja, naglašavajući da će jedan plakat biti postavljen u Vukovaru. U emisiji Večernji TV-a, Penava je istaknuo da je kolona sjećanja pokrenuta prije 25 godina od strane vukovarskih franjevaca, gradskih tvrtki i ustanova, te da doprinosa kreaciji kolone izvan Vukovara nema.





‘Dolazite u grad koji ima svoga gradonačelnika’

“Ovo je 25. kolona sjećanja, a ona je prije 25 godina pokrenuta od djelatnika poglavarstva, vukovarskih franjevaca, gradskih tvrtki i ustanova. Doprinosa kreaciji kolone izvan Vukovara nema, s tim da Vlada zadnjih godina financira troškove organizacije kolone. Međutim, to s izjavom o izradi novoga plakata, nije to tako jednostavno”, rekao je Penava i nadodao:

“Dolazite u grad koji ima svoga gradonačelnika koji je autonoman i gdje postoje komunalne službe koje vode računa o tome i mjesta gdje se lijepe plakati, o čemu odlučuje grad. Gdje će zalijepiti te plakate ako ih izrade?”, upitao je Penava dodajući da će, ako dođe do toga, dati nalog da se uklone “drugi“ plakati.

Na novinarski upit je li svjestan toga da su se od izgleda plakata ogradili i Hrvatski suverenisti, koji su u Vukovaru u koaliciji s Domovinskim pokretom, Penava je rekao kako je to njemu nerazumljivo budući da su suverenisti izrasli iz HSP-a koji uvažava HOS. Poručio je kako je on gradonačelnik Vukovara i da želi sačuvati Kolonu sjećanja, ali i da je on gradonačelnik koji potpisuje sve i da će u slučaju bilo čega on biti najodgovorniji.

“Kolona sjećanja ostat će u Vukovaru iako je i ranije bilo pokušaja da je netko drugi preuzme. I Predrag Matić, kao ministar, imao je težnje da se ona prebaci u organizaciju Zagreba da se izbjegne politizacija, kako je rekao. Vijeću za pijetet, kojemu predsjedava Tomo Medved, smeta HOS, a ne reagira 17. studenoga kada u Vukovar dođe Milorad Pupovac i baca u Dunav vijenac srpskim žrtvama. HOS smeta svima kojima smeta i Domovinski rat, ali i jednom dijelu ljudi sklonih Andreju Plenkoviću koji slijepo slijede tu politiku i koji ne shvaćaju da su Domovinski rat i sve njegove komponente stupovi društva”, istaknuo je Penava.

O referendumu: ‘Doći će na red nakon Adventa’

Komentirao je i nadolazeći referendum o migracijama, koji planira provesti DP. Rekao je da će na red doći poslije Vukovara i Adventa, odnosno najvjerojatnije početkom iduće godine. U međuvremenu provode niz međukoraka u sklopu kojih su i Vladi poslali dopis u kojem traže da im se odgovori na više pitanja o tome tko je naredio da se ne poštuje nadzor granice i odnosa prema migrantima, davanje azila, ali da odgovor još nisu dobili. Najavio je i moguće podizanje kaznene prijave protiv premijera Andreja Plenkovića.

Bilo je riječi i o predstojećim parlamentarnim izborima kada je još jednom ponovio da poslije izbora u obzir za koaliciju dolaze svi, pa i HDZ kojega proziva, osim SDSS-a, Možemo i Radničke fronte. Ipak, rekao je kako se Andrej Plenković izgubio, da svaki dan daje nebulozne izjave i da već neko vrijeme “živi u balonu”.

Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak se ukratko osvrnuo na pojedine tenzije uoči obilježavanja u Vukovaru.

“Riječ je o provokaciji koju orkestrira Domovinski pokret. To im je zadnja šansa da privuku pozornost da uopće postoje”, istaknuo je premijer te dodao: “Vlada uvijek ide u Vukovar dostojanstveno i s poštovanjem. Mi smo predložili Saboru da se 18. studeni proglasi Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje”.