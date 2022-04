‘OVO JE NAPAD NA SVJETSKU SIGURNOST!’ Ruske snage odlučile napasti Kijev tijekom posjeta važnog čelnika

Prošla su više od dva mjeseca otkako je ruska vojska pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rat se nastavlja, a pregovora na vidiku nema. Britanski premijer Boris Johnson je rekao kako ne misli da će Vladimir Putin koristiti taktičko nuklearno oružje, a svojevremeno su iste procjene dali i Amerikanci. Gazprom je priopćio Poljskoj i Bugarskoj da u srijedu prekida opskrbu plina. Rusi tvrde da su zauzeli grad Herson, a prema izvještajima s terena, Ruska vojska napreduje znatno bolje nego na početku rata. Njihove jedinice organiziranije su, nastupaju zajedno i štite se. Sve to trebalo bi zabrinuti Ukrajince, čija se vojska nalazi upravo na istoku zemlje. Rusi sustavno uništavaju logističke pravce kako bi onemogućili opskrbu ukrajinske vojske. Putin je pozvao borce iz Azovstala da se predaju.

21:50 Hrvatski Caritas poslao pomoć

Hrvatski Caritas poslao je dva tegljača humanitarne pomoći Ukrajini koju je nabavio uz pomoć novčanih darova građana i tvrtki u posljednja dva mjeseca. Pošiljka sadrži 74.400 gotovih dnevnih obroka.

21:40 Tri osobe u bolnici

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da su tri osobe prevezene u bolnicu, jedan projektil pogodio je niže katove stambene zgrade u četvrti Ševčenkivski u Kijevu, dok je drugi projektil pogodio neimenovani objekt u blizini stambene zgrade.

21:30 Ukrajinci: Razglednica iz Moskve?

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak komentirao je raketne napade u Kijevu tijekom službenog posjeta glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa. “Dan prije sjedio je za dugačkim stolom u Kremlju, a danas su mu eksplozije iznad glave. Razglednica iz Moskve?’, napisao je Podoljak.

21:14 Ukrajina: Ovo je napad na sigurnost glavnog tajnika i svjetsku sigurnost

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba napisao je da su ruske snage gađale Kijev krstarećim projektilima dok je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres bio u posjetu gradu. “Ovim gnusnim činom barbarstva Rusija još jednom pokazuje svoj stav prema Ukrajini, Europi i svijetu”, napisao je. Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane, također je osudio raketne udare. “Ovo je napad na sigurnost glavnog tajnika i svjetsku sigurnost!”

20:45 Jake eksplozije u Kijevu

Dvije snažne eksplozije začule su se u glavnom gradu Ukrajine. Kako javlja Reuters, očevici su potvrdili eksplozije. Kyiv Independent piše kako se iznad centra grada uzdiže gust dim.

19:45 Rusija je predala 33 ukrajinska vojnika

Rusija je predala 33 ukrajinska vojnika u razmjeni ratnih zarobljenika s Ukrajinom, potvrdila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk, dodavši da je pet vojnika koji su razmijenjeni ranjeno.”Također vraćamo kući 12 civila”, dodala je.

19:00 Razgovarali Putin i Erdogan

Predsjednik Rusije i Turske Vladimir Putin i Tayyip Erdogan održali su telefonske razgovore i razgovarali o situaciji u Ukrajini i Donbasu. “Rasprava o humanitarnim aspektima situacije u Ukrajini i Donbasu nastavljena je, posebice, uzimajući u obzir rezultate razgovora u Moskvi glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa. Dogovoreni su daljnji kontakti”, poručili iz Kremlja, dodavši da je Putin zahvalio turskoj strani na organizaciji razmjene ruskog pilota Konstantina Jarošenka za američkog Trevora Reeda.Ured turskog predsjednika istaknuo je da je Erdogan uvjeravao Putina u nastavku posredovanja o situaciji u Ukrajini.

18:00 Pronađena 1150 tijela ubijenih civila

“U kijevskoj regiji, pronašli smo i pregledali 1150 tijela ubijenih civila i predali ih forenzičarima”, rekao je šef regionalne policije Kijeva Andrej Nebiton. Naglasio je da su to bili civili, a ne vojnici te da nisu bili uključeni niti u Teritorijalnu obranu ili neke druge vojne subjekte. Većina žrtava je iz Buče, a žrtve osu uglavnom ubijene iz vatrenog automatskog oružja.

17:15 Bijela kuća: Prodajmo imovinu oligarha u Americi

Bijela kuća predložila je da se imovina oligarha u Americi, nakon što bude zaplijenjena, proda i novac da Ukrajini. Prijedlog zakona bit će poslan Kongresu na razmatranje i sličan je onom koji je nedavno već usvojen. Nalgšavaju kako bi se novim prijedlogom još olakšao i ubrzao postupak kojim bi se imovina oligarha mogla zaplijeniti, prodati i zatim koristiti za saniranje štete od ruske agresije u Ukrajini.

16:05 Mariupolju prijete smrtonosne epidemije

U Mariupolju je ostalo oko 100.000 stanovnika. Oni su u velikoj opasnosti zbog nehigijenskih i srednjovjekovnih uvjeta koji vladaju u gradu, a zbog kojih bi se mogle pojaviti razne bolesti, čak i smrtonosne epidemije. Kako piše BBC gradsko vijeće je priopćilo kako su u smrtnoj opasnosti zbog rizika od pojave kolere i dizenterije jer su higijenski uvjeti katastrofalni. “Uskoro, kad dođe toplije vrijeme, gradom bi mogle zavladati snažne i smrtonosne epidemije, čemu će pridonijeti i raspadanje leševa pod ruševinama kao i nestašica pitke vode i hrane”, poručilo je gradsko vijeće. “Okupatori nisu u mogućnosti opskrbiti postojeće stanovništvo hranom, vodom i lijekovima – ili jednostavno nisu zainteresirani za to. Blokiraju sve pokušaje evakuacije i bez toga će ljudi umrijeti”, rekao je gradonačelnik Vadim Bojčenko pozivajući na hitnu i potpunu evakuaciju Mariupolja.

15:55 NATO kaže da je spreman godinama podupirati Kijev u ratu protiv Rusije

NATO je spreman godinama podržavati Ukrajinu u ratu s Rusijom, uključujući i pomoć Kijevu da prijeđe s oružja iz sovjetske ere na moderno zapadnjačko oružje i sustave, rekao je u četvrtak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Govorio je nakon što je Kremlj upozorio da opskrba Ukrajine oružjem, uključujući i teško naoružanje, predstavlja prijetnju sigurnosti europskom kontinentu i da “provocira nestabilnost”. “Moramo biti pripremljeni za dugačko razdoblje”, rekao je Stoltenberg na samitu mladih u Bruxellesu. “Apsolutno postoji mogućnost da će se ovaj rat vući i trajati mjesecima i godinama.” Čelnik NATO-a je rekao da će Zapad nastaviti vršiti maksimalni pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča invaziju Ukrajine, koju Moskva naziva “posebnom vojnom operacijom”, preko sankcija te ekonomske i vojne pomoći Kijevu.

15:50 Finska neće plaćati plin u rubljama

Finska neće plaćati ruski plin u rubljama unatoč zahtjevu Rusije da to učine europske zemlje, rekao je finski ministar zadužen za europska pitanja Tytti Tuppurainen.

15:30 Mađarska zamrzava cijene osnovnih prehrambenih proizvoda i goriva

Mađarska vlada odlučila je produljiti ograničenja cijena skupine osnovnih prehrambenih namirnica i goriva do početka srpnja, objavio je premijer Viktor Orban procijenivši da će cijene rasti sve dok rat u Ukrajini ne završi.

14:30 Zapovjednik boraca u opkoljenoj čeličani u Mariupolju moli Kijev za pomoć

Ukrajinski čelnici moraju pronaći način da pomognu pukovniji koja brani čeličanu Azovstal u Mariupolju koju su okružile ruske snage, kazao je u emotivnom obraćanju njezin zapovjednik.

“Pozivam vojno-političko vodstvo da poduzme odlučne korake za razbijanje blokade ili evakuaciju svih onih koji se nadaju i vjeruju u svoju domovinu”, rekao je zamjenik zapovjednika Svjatoslav Palamar u videoporuci objavljenoj u četvrtak.

14:15 EU: Plaćanje plina prema ruskom dekretu je zaobilaženje sankcija

Plaćanje plina prema ruskom dekretu, preko dva računa, jednog u eurima, drugog u rubljima, predstavlja zaobilaženje sankcija koje je EU nametnula Rusiji, rekao je u četvrtak visoki dužnosnik EU-a. Rusija je donijela dekret prema kojemu europske tvrtke koje kupuju plin od Gazproma moraju otvoriti jedan račun u eurima, a drugi u rubljima. Rusija smatra da je plaćanje izvršeno tek nakon što se euri promijene u rublje.

13:55 Amal Clooney: Ukrajina je danas klaonica

Odvjetnica specijalizirana za ljudska prava Amal Clooney pozvala je zemlje da prikupe i sačuvaju dokaze o zločinima u Ukrajini i poručila u četvrtak da je “Ukrajina danas klaonica”. Dodala je kako se boji da će političari biti ometeni drugim stvarima i da bi mogli “otupiti” na sukob koji se odvija u Ukrajini. Clooney je dio međunarodne pravosudne radne skupine koja savjetuje Ukrajinu o osiguranju pravde za žrtve ratnih zločina, piše BBC.

13:40 Upozorenje Kremlja: Naoružavanje Ukrajine prijeti sigurnosti Europe

Doprema oružja Ukrajini “prijeti sigurnosti” Europe, rečeno je u četvrtak iz Kremlja, nakon novog poziva britanske ministrice vanjskih poslova Liz Truss da se Kijevu pošalju dodatne količine teškog oružja i zrakoplovi.

“Trend preplavljivanja Ukrajine oružjem, napose teškim, jest čin koji prijeti sigurnosti kontinenta i potiče nestabilnost”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

13:15 Rusija zaprijetila Zapadu

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poslala je oštro upozorenje Zapadu u kojem je poručila da zapadne zemlje otvoreno pozivaju Ukrajinu da napadne Rusiju.

“Prestanite iskušavati strpljenje Rusije. Agresija na Rusiju ne može proći bez odgovora. Daljnje provokacije koje potaknu Ukrajinu na napad na ruske objekte rezultirat će oštrim odgovorom Rusije”, poručila je Zaharova.

12:55 Ukrajina: Spremni smo braniti se na bilo koji način, uključujući i napade na ciljeve u Rusiji

Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podolyak upravo se oglasio na Twitteru po pitanju legitimnosti potencijalnog napada Ukrajine na vojne ciljeve unutar granica Rusije.

“Ukrajina treba odlučiti hoće li napasti ruske vojne objekte, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Rusija je napala Ukrajinu i ubijala civile. Ukrajina će se braniti na bilo koji način, uključujući i napade na skladišta i baze ubojica u Rusiji. Svijet prepoznaje ovo pravo”, objavio je Podolyak na Twitteru.

12:35 Stoltenberg: Finska i Švedska moći će se brzo pridružiti NATO-u

Finska i Švedska moći će se brzo pridružiti NATO-u ako podnesu zahtjev za članstvom, izjavio je u četvrtak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. “Ako se odluče aplicirati, Finska i Švedska dobit će toplu dobrodošlicu i očekujem da će se proces odvijati brzo”, rekao je Stoltenberg novinarima u Bruxellesu, dodajući kako planira razgovarati s finskim predsjednikom kasnije u četvrtak. Rekao je kako je siguran da se mogu pronaći rješenja za prijelazno razdoblje od podnošenja aplikacije dviju skandinavskih zemalja i službene ratifikacije u parlamentima svih 30 članica NATO-a. “Uvjeren sam da postoje načini da se premosti to prijelazno razdoblje na način koji je dovoljno dobar te koji odgovara Finskoj i Švedskoj”, rekao je Stoltenberg. Rusija, s kojom Finska dijeli granicu od 1300 km, rekla je da će rasporediti nuklearno oružje i hipersonične projektile u svojoj baltičkoj enklavi Kalinjingrad ako Finska i Švedska odluče ući u NATO.

12:05 Unija Rusije i Bjelurosije: Lukašenko očekuje da se pridruže zemlje SSSR-a

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko vjeruje da bi Unija Bjelorusije i Rusije mogla privući druge zemlje. “Siguran sam da će se i druge republike bivšeg Sovjetskog Saveza pridružiti takvoj uniji”, rekao je u četvrtak na sastanku s guvernerom regije Voronjež Aleksandrom Gusevim, prenosi ruski TASS. Lukašenko je istaknuo da vidi veliki interes ruskih regija za razvoj suradnje s Bjelorusijom. Dodao je da pokušavaju “izgraditi jedinstvenu državu Unije temeljenu na novim principima, kako se nitko ne bi uvrijedio i kako bi se razvijale suverene i neovisne države – Bjelorusija i Rusija”.

11:55 Grossi o stanju u nuklearki Zaporižje: Ovdje treperi crveno svjetlo

“Situacija u nuklearnoj elektrani Zaporižje nije održiva”, rekao je glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Poručio je kako “organizacija bezuspješno pokušava dobiti pristup elektrani” te je dodao da su elektrani potrebni popravci, prenosi Sky News.

“Upaljeno je crveno svjetlo”, poručio je.

11:18 Guterres u Borodjanki: Rat u 21. stoljeću je ludost

“Rat u 21. stoljeću je ludost”, rekao je u četvrtak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres nakon dolaska u Borodjanku, u predgrađu Kijeva, gdje su Rusi, kako navode Ukrajinci, počinili zločine tijekom okupacije tog područja u ožujku. Guterres, kojemu je ovo prvi posjet Ukrajini od početka ruske invazije 24. veljače, dao je ovu izjavu novinarima ispred ruševina stambenih zgrada, u pratnji ukrajinskih vojnika i mjesnih čelnika.

10:55 Raketni napad na Zaporižje

Ruske snage izvele su raketni napad na područje Zaporižja, a prema preliminarnim informacijama, tri su osobe ranjene te su dvije kuće unište, objavila je Vojna uprava Zaporižja. Ukrajina tvrdi da su Rusi koristili krstareće projektile. Među ranjenima je jedno dijete, navode.

10:40 Ukrajina: Ubili smo gotovo 23.000 ruskih vojnika

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije od 24. veljače, pa Ukrajina tvrdi da je u proteklih 64 dana invazije poginulo oko 22.800 ruskih vojnika. Dodaju da je u proteklih 24 sata ubijeno 400 Rusa. Uništeno je 970 ruskih tenkova, 2389 oklopnih borbenih vozila, 431 topnički sustav, 72 sustava za protuzračno ratovanje, 187 zrakoplov i 155 helikoptera.

10:15 Britanija: Mete u Rusiji su legitiman cilj za ukrajinsku vojsku

Britanski ministar obrane Ben Wallace u razgovoru za BBC rekao je da su logističke strukture ruske vojske na ruskom teritoriju “legitimna meta za ukrajinsku vojsku”. “Odluči li Ukrajina napasti logističke strukture ruske vojske, to je legitimno po međunarodnom pravu”, rekao je Wallace i dodao da “nije vjerojatno” da bi napadi na mete na ruskom teritoriju bili izvedeni britanskim oružjem. “Ukrajina trenutno nema britanskog oružja koje bi moglo poslužiti za takve napade, tako da nije vjerojatno da bi se radilo o našem oružju. Mi zaista nemamo toliko dalekometnog oružja koje se koristi na način na koji to radi njihova vojska”, dodao je.

9:28 Bivši zapovjednik NATO-a: Zapad se mora spremiti za rat

Sve je više reakcija na jučerašnju izjavu britanske ministrice vanjskih poslova Liz Truss, koja je rekla da ruske snage treba izbaciti iz cijele Ukrajine, a bivši zamjenik zapovjednika NATO-a za Europu, general Richard Shirreff, rekao je da je to “apsolutno ispravan pristup”. “Takav pristup treba popratiti značajnim resursima. To treba kako treba, kroz savez kao cjelinu”, rekao je Shirreff za BBC te upozorio da bi ruski predsjednik Vladimir Putin na to mogao odgovoriti agresijom, ali ističe da je eskalacija potreba “kako bi se pokazalo da je Zapad ozbiljan”. “Rat s Rusijom je najgori scenarij, ali pripremanje za najgori scenarij bi vjerojatno moglo odvratiti Putina, jer u konačnici Putin poštuje samo snagu”, zaključio je general.

08:55 Rat izvan Ukrajine? ‘Putin je uvijek imao takve ambicije’

Britanski ministar obrane Ben Wallace komentirao je rusku invaziju u Ukrajini. Na pitanje može li ruski predsjednik Vladimir Putin proširiti rat i izvan Ukrajine, Wallace odgovara da je ruski čelnik “uvijek imao takve ambicije” i da je “etnički nacionalist”. On navodi i da postoje i drugi ruski govornici prema kojima Putin potencijalno osjeća ono “što su osjećali nacisti u Drugom svjetskom ratu”.

Wallace smatra da Putin “gotovo u očaju” pokušava “proširiti” sukob prijetnjama ili potencijalnim napadima pod lažnom zastavom u otcjepljenoj moldavskoj regiji Pridnjestrovlje te ističe da se još ne znaju detalji napada u Pridnjestrovlju niti tko stoji iza njih, ali ako je iza napada Rusija, onda je to “strateška greška”. Istaknuo je i da zapadni saveznici trebaju pomoći Ukrajini da potisne ruske snage te sugerira da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo podržati Ukrajinu u pokušaju povratka njezina teritorija na Krimu, koji je Rusija pripojila 2014. Wallace je za Sky News također dodao da bi Ujedinjeno Kraljevstvo “podržalo suvereni integritet Ukrajine – što naravno uključuje Krim”, ali da najprije treba Rusiju izbaciti iz Ukrajine.

08:30 Britanci objavili nove obavještajne informacije

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini koja je ušla u treći mjesec. Oni navode da se u operativnoj zoni Crnog mora nalazi oko 20 brodova ruske ratne mornarice, uključujući podmornice. Britanci dodaju da je Bosporski tjesnac i dalje zatvoren za sve neturske ratne brodove, zbog čega Rusija ne može zamijeniti svoju izgubljenu krstaricu “Moskva” u Crnom moru. “Unatoč sramotnim gubicima desantnog broda Saratov i krstarice Moskva, ruska Crnomorska flota i dalje ima sposobnost da napadne ukrajinske i ciljeve na obali”, navodi ministarstvo obrane.

