‘OVO JE NAJVEĆI KRIMEN PLENKOVIĆA!’ Penava bez cenzure: ‘Imao je jake karte, a što je on učinio? Imamo samo glumatanje kroz sitne novce’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik DP-a, održali su konferenciju za medije na temu izbora u Bosni i Hercegovini te popisa stanovništva Republike Hrvatske.

”Pozivam sve Hrvate, od Posavine, Srednje Bosne, Hercegovine, a i Hrvate koji žive u Hrvatskoj, a imaju pravo glasa u BiH, da izađu na nedjeljne izbore i da podrže kandidatkinju Borjanu Krišto i Hrvatski narodni sabor, jer je to jedini način da hrvatski narod opstane u BiH”, uvodno je poručio Mlinarić.

Rekao je kako oni u DP-u znaju tko je kriv što se izborni zakon nije promijenio sve ove godine, što Hrvate predstavljaju, ne Hrvati, nego predstavnici birani od Bošnjaka. Smatra kako je danas vrijeme da kažu svim Hrvatima da se ujedine i izađu na izbore te daju glas Borjani Krišto, da napokon počnu predstavljati Hrvate u BiH te da se za njihov opstanak bori netko tko je izabran od hrvatskog naroda.





Mlinarić: Hrvatski narod treba izaći na izbore u BiH jer je u pitanju njihov opstanak

”Kad se Hrvati ujedine, mogu sve! Pokazali smo to i 90-ih godina. Dolazili su ljudi iz Posavine, Srednje Bosne i Hercegovine pomoći Hrvatskoj. A danas je njihovo stanje kao 90-ih godina u Hrvatskoj. U pitanju je opstanak hrvatskog naroda. Tu nema strančarenja i tu DP pokazuje svoju širinu – kad je ugrožen interes hrvatskog naroda, ne gledamo političke bodove, nego gledamo da narod ostane na svojim ognjištima”, istaknuo je Mlinarić.

Predsjednik DP-a Penava naglasio je da DP poziva sve pripadnike hrvatskog naroda, koji imaju pravo sudjelovati na izborima u BiH, da se odazovu na izbore u BiH i da daju potporu kandidatima koje je iznjedrio Hrvatski narodni sabor.

”Svjesni smo da odabirom ovih kandidata biramo manje zlo za Hrvate. Ne biramo nikoga tko je jaka karta i tko će donijeti prosperitet hrvatskom narodu u BiH. Biramo, nažalost, jer je to jedino u ponudi, one koji osiguravaju kontinuitet dosadašnjih politika, a to je kontinuitet slabljenja i propadanja hrvatskog naroda i njegovo raseljavanje”, upozorio je.

Penava: Za situaciju u kojoj se nalaze Hrvati u BiH kriva je Vlada Andreja Plenkovića

Penava je dodao kako o tome govore izborni ciklusi i godine koje su iza nas te da se svakih nekoliko godina uoči izbora poziva na zajedništvo, a onda se suštinski i strateški za Hrvate u BiH ne dogodi ništa, osim što imamo nekoliko zatvorenih pogona i tisuće radnih mjesta manje.

”Najveći krimen je na administraciji hrvatske države i Vlade Andreja Plenkovića, jer su imali jake karte u rukama, karte u obliku Washingtonskog sporazuma, a koji je potpisao pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman s pokojnim Izetbegovićem. Imao je Daytonski sporazum, Hrvatsku vojsku i HVO, te nasljeđe čvrstog savezništva s Amerikancima. Uz to, naslijedio je i status člana EU i NATO saveza. Karte tako jake kakve nema nijedan drugi narod u BiH”, podsjetio je.

Penava je upitao što je Plenković učinio, umjesto da je autoritetom i tim kartama razigrao situaciju na način da smo osnažili gospodarsku nazočnost Hrvatske na području BiH, da smo ojačali vitalne interese svoje države i naroda, da smo utjecali da se olabavi prekogranični režim i da smo zadržali ljude i naselili ih.









”Isto što i u Hrvatskoj. Imamo tako krut pogranični režim da ne možete prenijeti ni kilogram krumpira preko granice, a kamoli pršut ili Livanjski sir. Kao da nije riječ o jednom narodu, kao da su nam to najgori neprijatelji. Nemamo gospodarsko ulaganje Hrvatske u BiH, a imamo samo glumatanje kroz sitne novce, kroz pomoć kulturnim društvima, religijskim ustanovama i tiskanju knjiga, a sve je to samo kamuflaža”, poručio je.

Penava: Kako Plenković može pomoći Hrvatima u BiH, kad nije u stanju pomoći ni Hrvatskoj?

Penava je naglasio da od ove Vlade drugo ni ne možemo očekivati i da drugo od kandidata koji nam se nude u BiH ne možemo očekivati, te objasnio zašto je rekao da je riječ o manjem zlu: ”Lakši i bolji odabir nam je ta opcija u odnosu na gospodina Komšića ili Bakira Izetbegovića”.

”Zato DP, iskreno i u interesu našeg naroda, poziva da se izađe na izbore i da glas hrvatskim predstavnicima, no budimo svjesni da se ništa sustavno tim odabirom i našim uspjehom na izborima neće promijeniti. Nastavit ćemo propadati i raseljavati svoj narod u BiH, slabiti položaj naše države u susjednoj nam državi, jer da bi to riješili, moramo promijeniti ove ljude na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Doći će to vrijeme, promijenit ćemo te stvari i oformiti politiku koja će našem narodu u BiH donijeti boljitak i jačanje pozicija”, istaknuo je Penava.









Penava se osvrnuo i na popis stanovništva te podsjetio kako je Hrvatska izgubila preko 400.000 stanovnika u deset godina. Upitao je može li itko od pripadnika hrvatskog naroda u BiH očekivati od Vlade Andreja Plenkovića pomoć u BiH, ako nije u stanju pomoći Slavoniji, Banovini, Dalmatinskoj Zagori i cjelokupnoj Hrvatskoj.

”Popisi stanovništva po županijama su svi u crvenom. Želim osvijestiti naš narod da s ovakvom administracijom nestajemo. Ne možemo ići naprijed i ne možemo očekivati ništa dobro. Najgore je prošla Slavonija na čelu s Osječko-baranjskom županijom, koja je, u odnosu na period od prije deset godina, izgubila preko 47.000 stanovnika. Kad gledamo naših pet slavonskih županija, sa 806.000 pali smo na 666.000 – 140.000 nas je manje”, izjavio je.

‘DP bi podigao proizvodnju i oživio sela, to je jedini put koji može pomoći Hrvatskoj’

Upitao se što je mjerilo uspjeha politike i Andreja Plenkovića, ako to nisu ljudi. Oni će lijepo pričati, kaže Penava, kako to uvijek rade, i imati plaćene novinare koji će pričati kako su najljepši i najpametniji. Penava je zamolio hrvatski narod da se drži samo jedne misli: ”Mi nestajemo i propadamo, a ako ljudi nisu mjerilo stvari, onda ne znam što je i grozim se te politike”.

”Ako će pokušati tražiti izgovore da je to tako zadano, dajte povjerenje Domovinskom pokretu, pa ćete vidjeti da to nije tako zadano i da može puno drugačije. Kako to da je Slovačka narasla za 200-300 tisuća i zašto oni nisu izgubili više od 400.000 ljudi kao Hrvatska? Da o Irskoj ni ne govorim! Oni su jači za 1,5 milijuna stanovnika. Kao i uvijek, problem je u lošoj upravi i administraciji, ali problem je i u onima koji svake četiri godine izađu na izbore i daju glas dokazano nesposobnim ljudima ili ostanu kod kuće”, poručio je.

Objasnio je što bi Domovinski pokret drugačije napravio: ”Dignuli bismo proizvodnju, oživjeli sela, proizvodnju bismo prvo tu plasirali, jer za razliku od drugih, imamo blagodat i mogućnost plasirati je prema moru i turizmu, pa potom prema trgovačkim centrima, a onda s vremenom, orijentirali bismo se i prema izvozu. Danas u Hrvatskoj to ne možemo jer su naša sela mrtva, naših ljudi nema i ne proizvodimo gotovo ničega dovoljno”.

”To je jedini put koji može izvući Hrvatsku i jedini put za koji se mi u DP-u zalažemo. S Vladom Andreja Plenkovića, umjesto da niču tvornice i pogoni, kao gljive poslije kiše niču korupcijske afere i pljačka. I dok je tome tako, Hrvati će nastaviti nestajati iz prekrasne Hrvatske, ali i iz prekrasne BiH”, zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.