Ovo je najutjecajniji političar u Europi

Autor: I.G.

Ugledni europski medij Politico objavio je svoju godišnju ljestvicu najutjecajnijih osoba u Europi, istaknuvši bivšeg predsjednika Europskog vijeća, Donalda Tuska, kao najutjecajniju osobu na kontinentu. Tusk, koji je nedavno predvodio pobjedničku koaliciju na izborima u Poljskoj, sada se pozicionira kao vjerojatni novi premijer te zemlje.

U popratnom tekstu, Politico analizira politički sukob u Poljskoj između Tuska i Jarosława Kaczyńskog, lidera stranke Pravo i pravda (PiS). Sukob između ova dva političara, koji su desetljećima oblikovali put zemlje, sada dolazi do kulminacije s Tuskom kao predvodnikom centrističke oporbe.





Evo što se navodi u tekstu:

“Dva desetljeća dva čovjeka vode bitku za dušu Poljske. U plavom kutu, boreći se za demokratsku, modernu, europsku viziju budućnosti: Donald Tusk, bivši premijer koji je bio predsjednik Europskog vijeća prije nego što se vratio kao vođa centrističke oporbe; u crvenom kutu, izdvajajući ga za tradicionaliste, katoličke konzervativce, nacionaliste: Jarosław Kaczyński, čelnik stranke Pravo i pravda (PiS). Svaki je čovjek imao priliku oblikovati Poljsku prema svojoj slici, samo da bi drugi vratio vrijeme unazad. Sada, nakon osam godina Kaczyńskog, zemlja je na pragu novog Tuskovog doba, a vjetar promjena ponovno puše.

Tuskov uspjeh na izborima u listopadu , na kojima je karizmatični 66-godišnjak predvodio grupu stranaka s rasponom pogleda od desnog centra do ljevice, daje njegovoj koaliciji jasan put do vlasti. Njegov nastup u petoj najmnogoljudnijoj zemlji EU-a — osiguran usprkos sve očajničkijim pokušajima PiS-a da promijeni teren koristeći medije pod državnom kontrolom i poljsku blagajnu — pokazao je da je čak i u manjkavom sustavu moguće pobijediti ukorijenjene populiste na platforma povratka u mainstream.

‘Tračak nade za centriste’

To je tračak nade za centriste diljem kontinenta, koji su u očaju gledali kako se populističke snage sele s rubova u vladu: Giorgia Meloni je na vlasti u Italiji, Putinov prijatelj Robert Fico vratio se u Slovačku, krajnje desna Alternativa za Njemačku bilježi skok u anketama, a desničarska stranka Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbána izgleda jača nego ikad. I to prije nego što itko spomene dva plavokosa slona u prostoriji: Donalda T. s druge strane Atlantika i zapanjujuće prvo mjesto Geerta Wildersa na nizozemskim izborima.

Tuskov nastup ne slavi se možda nigdje više nego u Bruxellesu, gdje je dobro poznat i omiljen nakon što je bio predsjednik Europskog vijeća od 2014. do 2019. Pod PiS-om, poljska vlada dugo je bila u sukobu s EU-om zbog odustajanja od pravila Zakona. Uveo je niz reformi za koje je Sud pravde Europske unije zaključio da su ugrozile neovisnost pravosuđa, žestoko kritizirao institucije EU-a i glasovao protiv ključnih zakona. Ako Tusk uspije formirati vladu, obećao je da će poništiti sudske reforme svojih prethodnika — što je potez zbog kojeg bi EU vjerojatno odustao od raznih pokušaja obuzdavanja Varšave — i izvukao Poljsku iz dubokog zamrzavanja i vratio je u srce odlučivanja u EU.

Odjeci Tuskova povratka osjetit će se diljem Europe. Poljsko-njemački odnosi pogoršali su se tijekom godina PiS-a na vlasti, usred upornih zahtjeva Varšave da Berlin plati više od 1 trilijun eura ratne odštete, koji su iznosili svaki put kad je vladajućoj stranci trebalo pojačanje u anketama. Odnosi Poljske s Francuskom također su bili napeti, s vladom PiS-a koja je kudila predsjednika Emmanuela Macrona zbog njegovih napora u približavanju Kremlju (a Francuz je davao sve od sebe). S Tuskom ponovno na čelu Poljske i ispuštanjem pomirljivih zvukova, te bi napetosti vjerojatno popustile, a sigurnosna trojka Poljska-Francuska-Njemačka mogla bi se vratiti poslu.

‘Tusk neće moći promijeniti Poljsku preko noći’

U Mađarskoj bi Orbán izgubio jednog od svojih najvažnijih partnera. Budimpešta i Varšava zaštitile su jedna drugu stavljajući veto na pokušaje pokretanja takozvane procedure iz članka 7. kojom se vladama ukida pravo glasa u EU kada je došlo do kršenja temeljnih vrijednosti Unije. Kad je Kaczyński poražen, Orbán je razotkriven. Mađar ima novog potencijalnog saveznika u Slovačkoj, ali Bratislava se ne suočava s procedurama iz članka 7. na način na koji je to učinila Poljska, zbog čega je malo vjerojatno da će Fico izaći na kraj da spasi svog mađarskog kolegu. I dok bi Wildersova pobjeda na izborima u Nizozemskoj Orbánu u konačnici mogla ponuditi novu slamku spasa, u neurednom svijetu nizozemske politike mogli bi mu trebati mjeseci i mjeseci da formira vladajuću koaliciju, ako to uopće uspije.









Izgledi da Tusk vodi Poljsku doveli bi do toga da Kijev odahne. Iako je Varšava snažno podupirala Ukrajinu tijekom posljednje dvije godine rata, posljednjih mjeseci napetosti su uzavrele oko ukrajinskog poljoprivrednog izvoza. Tusk, dugogodišnji ruski jastreb, pozvao je na nepokolebljivu podršku Kijevu.

Sasvim sigurno, Tusk neće moći promijeniti Poljsku preko noći. Njegova Građanska koalicija dobila je manje glasova od Prava i pravde, što znači da će se morati osloniti na koalicijske partnere kako bi progurao zakon. U međuvremenu, osam godina na vlasti dalo je snagama Kaczyńskog dovoljno vremena da se učvrste. Vlada za sobom ostavlja saveznike koje će trebati otjerati s ključnih uloga. Tusk će se također morati boriti sa saveznikom PiS-a Andrzejem Dudom, predsjednikom s pravom veta koji je sadašnjem premijeru, Mateuszu Morawieckom, dao prvu (vjerojatno osuđenu) priliku za formiranje vlade. Uz sljedeće predsjedničke izbore tek 2025., očekujte da će se bitka Tusk protiv Kaczyńskog nastaviti povlačiti do kasnih krugova”, piše Politico.