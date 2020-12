OVO JE NAJSKUPLJA MJERA! Nadaju se kako neće biti previše ilegalnih okupljanja, inače…

Autor: Ana Korenić

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji se zbog zaraze koronavirusom nalazi u izolaciji, održao je sastanak putem videoveze sa županima, a komentiralo se današnje stanje s brojem novooboljelih.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, rekao je kako brojke nisu dobre, naročito broj hospitaliziranih, preminulih i onih na respiratorima.

“Taj broj nam je na tjednoj razini u rastu. Zadnji tjedan smo imali 15 posto više nego tjedan ranije”, rekao je Capak te dodao da imamo čitav niz mikrožarišta iz kojih se bolest širi. Zbog toga je jedino što su mogli napraviti je pokušati ograničiti broj kontakata.

“S novim mjerama smo pokušali ograničiti broj kontakata vrlo značajno kroz mjere koje se odnose na okupljanja ljudi. Paralelno s donošenjem tih mjera radimo intenzivno na povećanju broja testiranja i što se tiče PCR-a, a uveli smo i mogućnost brzih antigenskih testiranja jer osim smanjenja kontakata strahovito je važno što prije otkriti pozitivne osobe”, rekao je.

Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, kaže da on nema nikakvog interesa da ne zatvore škole, ali da je to najskuplja mjera dugoročno za društvo. Prema najnovijim informacijama, trenutno je model A u 57,57 posto škola, B model u 5,3 posto škola, te C model je 8,53 posto škola. U ovom trenutku je 1886 pozitivnih učenika te 765 pozitivnih djelatnika.

“Svaka brojka je dvaput provjerena i tu nema spora niti govora, cijeli tim to analizira. Uočili smo da pozitivnih slučajeva prema učenicima, u listopadu smo imali 3,3 osnovnih i 6,4 posto učenika srednjih škola. U studenom je taj broj pao na tri, odnosno na šest posto”, govori Fuchs.

Svi smo pod teškim pritiscima, moramo izdržati pritiske od medija do nekih skupina koje se protive i najmanjim mjerama pa do toga da bi netko uopće zatvorio sve škole na godinu dana. Da osobno vidim da je to dobro sigurno ne bih dozvolio da moji unuci idu u školu, ali da nisam zaista siguran da dobro radimo vjerojatno bih drugačije razmišljao, rekao je Fuchs te dodao da postoje razlozi da se sadašnji model zadrži što je to moguće dulje.

“Svjesno smo produžili školske praznike i sva će djeca biti tri tjedna izvan škole i vidjet ćemo hoće li se to pozitivno odraziti”, kaže Fuchs, koji je pozvao župane da ih konzultiraju u bilo koje vrijeme. “Ali ne smijemo podleći zaključcima pod pritiscima”, poručio im je Fuchs.

Krunoslav Capak je spomenuo je i cijepljenje kao svjetlo na kraju tunela, rekavši da je izgledno da će prvo biti registrirano Pfizerovo cjepivo koje u Hrvatsku stiže u milijun doza.

“Imamo dovoljnu količinu cjepiva za svu populaciju Hrvatske. Najvjerojatnije u prvom navratu neće biti registrirano za mlađe od 18 godina. Krenut ćemo sa zdravstvenim djelatnicima te korisnicima i djelatnicima domova za starije kao najugroženijoj skupini”, rekao je Capak.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, upozorio je na činjenicu da počinju stvarno hladni dani tijekom kojih će se ljudi sve više zatvarati u domove.

“Nadamo se da neće biti previše neotkrivenih ilegalnih okupljanja. To je moment koji bi trebalo snažno komunicirati na svim razinama, da ljudi budu svjesni da zatvaranje i neprozračivanje prostora u ovo doba godine najviše pridonosi širenju korone”, upozorio je Božinović te dodao kako dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne znače nikakvu represiju, već proširuju krug osoba koje će moći primjenjivati mjere nadzora, među kojima je sada i policija.

“Proširuje se krug osoba koje će moći primijenjivati mjere nadzora, a među njima će sada biti i policija. To je zakon koji je usmjeren na manjinu, sve manju manjinu ljudi koji ne prihvaćaju pridržavati se mjera koje su propisane na temelju struke”, rekao je Božinović tijekom sastanka predstavnika Vlade sa županima.

Očekuje da će policija prije svega djelovati instruktivno, s upozorenjima te da samo u krajnjim slučajevima ili pri upornom odbijanju ide i s penalizacijom.

“Važno je napomenuti da to ne znači nikakvu represiju. Ovaj zakon ne daje nikakve nove ovlasti, prije svega policijskim službenicima, koje nisu propisane zakonima o policijskim ovlastima i poslovima”, istaknuo je Božinović.

Dodaje kako je cjepivo proizvedeno te da će vrlo brzo biti registrirano i na putu prema državama i lokacijama gdje će se obavljati testiranja, za koja je HZJZ već izradio plan.

“To neće biti sutra i u skladu s dinamikom kojom će cjepivo dolaziti svi moramo računati da je ovo za epidemiju najteže razdoblje godine, zimsko, sada se ponajviše treba čuvati i probati izbjeći zarazu”, upozorio je ministar.

Naglašava kako je situacija ozbiljna jer će se sve više ljudi zatvarati u svoje domove. “Nadamo se da neće biti previše neotkrivenih ilegalnih okupljanja”, kazao je Božinović. Izvijestio je kako Ravnateljstvo civilne zaštite kontinuirano radi na zanavljanju materijala te kako nema problema u tom procesu, niti ih očekuju.