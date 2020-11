OVO JE NAJBOLJI AVION ZA ZAŠTITU HRVATSKOG NEBA! Vojni analitičar Ivanjek otkrio zašto!

Autor: Ana Korenić

“Nezahvalno je govoriti tko će biti odabran, međutim znamo da je glavni kriterij brzina isporuke aviona zato što nama resursi “migovima” ističu 2023., odnosno 2024. godine, pa do tada moramo imati avione barem s inicijalnom operativnom sposobnošću, dakle koji bi mogli preuzeti zadaće zaštite zračnog prostora”, govori o izboru vojnih aviona Jan Ivanjek, poznati vojni analitičar.

Dok se lome koplja oko toga tko je bolji, brži jači, naš sugovornik nam objašnjava:

“Tu je Rafale u prednosti jer se s njim najmanje mora bilo što raditi. To su avioni debelo u svom resursu, njima je trenutno preostalo više od polovice životnog vijeka, s tim da će im za isporuku Hrvatskoj životni vijek biti dodatno produljen za 2 tisuće sati naleta, dakle na ukupno 9 tisuća sati naleta. Sada imaju potrošenih otprilike 3 do 3,5 tisuće.”

A rekao je i zašto su baš francuski avioni najbolji izbor u ovoj situaciji u kojoj se Hrvatska trenutno nalazi.

“Ti avioni se ne moraju remontirati, ne moraju se modernizirati, to je već F3 standard i oni mogu biti isporučeni čim osoblje bude uvježbano, odnosno osposobljeno”, govori Jan Ivanjek.

“Svi ostali kandidati trebaju više vremena. Američki trebaju tri do četiri godine od potpisa ugovora do isporuke aviona, što je apsolutno nemoguće da stignu prije nego što isteknu resursi našim “migovima”. Švedski avioni nisu posebna proizvodna linija, već bi se sastavili od već postojećih dijelova, no i dalje se trebaju sastaviti pa to predstavlja određeni vremenski period”, kaže poznati vojni analitičar te dodaje:

“Slična stvar je i s rabljenim izraelskim M16 avionima, iz njega se mora izvaditi i promijeniti sva izraelska avionika te potom ugraditi američki sustav, što je dugotrajan proces, tako da, po brzini i jednostavnosti isporuke, Rafale je tu jedini logičan izbor”.

Podsjećamo, bliži se trenutak kada će supredsjedatelji međuresornog Vladinog povjerenstva za odabir višenamjenskog borbenog aviona Zvonimir Frka-Petešić i admiral Robert Hranj sližbeno obavijestiti premijera Republike Hrvatske Andreja Plenković i Vladu tko je pobjednik hrvatskog natječaja.