‘OVO JE MUČAN I TEŽAK POSAO!’ Pupovac se požalio kako mu nije lako, a Miloševićev čin nazvao ‘moralnim i političkim’

Autor: L.B.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stao je u obranu svog stranačkog kolege, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića.

“Milošević je stavio mandat na raspolaganje, a dalje će odlučiti predsjednik Vlade”, kazao je Pupovac za Dnevnik Nove TV.

Na tvrdnju da to nije snažan čin, rekao je “kad netko dođe u okolnosti u kakvima se našao potpredsjednik Vlade i kaže premijeru “moj mandat imate na raspolaganju”, onda je to druga vrsta poruke: jasan moralni i politički čin – da je spreman suočiti se s odlukom koju o tome donosi predsjednik Vlade temeljem onoga što mu je potrebno da bi donio tu odluku.

‘Miloševiću nije lako raditi sada, a ipak radi’

Na pitanje bi li tako razmišljao i prije nekoliko godina, da se primjerice Tomislav Karamarko našao u takvoj situaciji, Milorad Pupovac je odgovorio kako se Karamarko nalazio u delikatnoj situaciji – iako se protiv njega tada nije vodio postupak, ljudi su protiv njega vodili različite oblike kampanje.

“Bez obzira što nisam bio dio te većine i bez obzira što se nismo slagali, ja tu kampanju protiv njega nisam vodio”, pojasnio je Pupovac.

Na pitanje kako Milošević u ovakvim okolnostima može raditi svoj posao, Pupovac je odgovorio kako to nije jednostavno, ali ipak radi svoj posao. Trebalo bi ga pustiti da radi, u njegovu odluku SDSS neće se petljati.

“Duboko vjerujem da će predsjednik Vlade kad sve bude imao pred sobom, kao i potpredsjednik Vlade – znati što će napraviti u skladu s davanjem mandata na raspolaganje”, poručio je predsjednik SDSS-a.

Nije htio govoriti o kazneno-pravnim aspektima

O poruci koja se na taj način šalje, Pupovac je odgovorio:









“Milošević nije antiinstitucionalan čovjek, ni čovjek koji djeluje protivno institucijama, kao što nisam ni ja, kao što nije ni predsjednik Vlade. Ovo je jedan delikatan trenutak u kojem očekivanje da se nešto dogodi i prije nego što imamo sve što je potrebno – nije realno. Taj trenutak kada će se sve donijeti nije daleko”, poručio je.

Na pitanje zašto se Milošević uopće našao u takvoj situaciji – zašto bi za bilo koga zvao, provjeravao, slao poruke, Pupovac je rekao kako neće govoriti o kazneno-pravnim aspektima. Što se tiče programa potpore za kojeg se dugo trebalo politički boriti i osigurati minimalna sredstva koji je trebao osiguravati ljudima vodu, struju, trebalo ga je uspostaviti.

“U onom dijelu u kojem je to bila naša odgovornost, mi smo to učinili”, kazao je Pupovac i istaknuo kako nitko od zastupnika nacionalnih manjina nije bio ni u komisiji, niti je sudjelovao u bodovanju, niti evaluaciji.

“Kad smo dobili gotove podatke i vidjeli gotove podatke, onda smo vidjeli rezultate i vidjeli da to nije u skladu sa ciljevima i programom, samo to. Ali ni to nije bilo na kraju nešto u što se interveniralo”, obrazložio je predsjednik SDSS-a te dodao kako se išlo popraviti zagovaranjem većeg broja sredstava potkraj godine i na osnovu toga se donosila odluka o bodovima.









‘Ovo je mučan i težak posao’

“Oni koji imaju više podataka nego ja, utvrdit će šta je bilo”, poručio je Pupovac.

Na konstataciju kako je njemački predsjednik Kristian Wolf oslobođen svih optužbi za korupciju, ali je zbog građana podnio ostavku, Pupovac je odgovorio:

“Da se Borisa Miloševića pita, njegov moralni osjećaj je takav da je napravio ono što mu taj moralni osjećaj nalaže. On ovoga trenutka ima u ovim okolnostima i odgovornost za Vladu čiji je član. Tu odgovornost dijeli s predsjednikom Vlade. To nije amoralnost”, zaključio je Pupovac.

Na komentar kako je i sam optužen da je etno-biznismen, odnosno da je već 20 godina blizak proračunu i može utjecati na njega, a istodobno govori da stvari nisu dobre, Pupovac je rekao da bi mu dao jedan svoj mandat da se pokuša boriti za proračun i jedan dio etno-biznisa, uključujući bivšeg predsjednika Josipovića koji je to lansirao.

“Ovo je mučan i težak posao u kojem nikad ne dobijete onoliko koliko ljudima treba, u kojem nikad nemate dovoljno da napravite ono što znate da morate napraviti i u kojem ste uvijek izloženi nezadovoljstvu ljudi koji to trebaju i onima koji kažu “gledajte, namiče sebi i Srbima”, zaključio je Pupovac.