OVO JE GORE OD ‘PAR-NEPAR’ KAOS U BRITANIJI: Masovne tučnjave, redovi, vozači se napadaju noževima, a sve zbog jednog razloga

Strašne scene u Velikoj Britaniji, ulicama vladaju nervoza, redovi, psovke i tučnjave. Razlog? Nestašica goriva na benzinskim crpkama toliko je kritična da Vlada čak šalje vojsku da vozi gorivo na prazne benzinske postaje.

Ogroman nedostatak vozača kamiona nakon brexita u Velikoj Britaniji izazvao je kaos u lancima opskrbe u svemu, od hrane do goriva te povećao čitav niz poremećaja i poskupljenja uoči Božića.

Britanska kriza s gorivom izazvala je masovnije tučnjave i dovela do toga da su ljudi čak ilegalno punili kante gorivom nakon što je objavljeno da će vojnici početi voziti benzin uslijed straha da bi kaos na crpkama mogao potrajati do kraja listopada.

Britain ordered soldiers to start driving fuel tankers to replenish empty pumps, as motorists remained stuck in queues after nearly a week of shortages. That’s despite politicians’ assurances things were improving https://t.co/o9BxGQNaHv pic.twitter.com/oW0rRhZG6w

— Reuters (@Reuters) September 29, 2021