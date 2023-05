OVO JE FUNKCIJA KOJU PLENKOVIĆ ŽELI! ‘Slobodan strijelac, a opet važan u svijetu’: Premijer je skovao plan za novo osvajanje Hrvatske

Bliži nam se polovica 2023. za koju se i dalje dosta potiho podsjeća da je predizborna te da nas za godinu dana čeka mega izborna godina.

Druga polovica godine zasigurno će biti puna političkih previranja i taktičkih poteza najvažnijih političkih aktera i onih koji to tek žele postati.

Nešto se opako kuha

Prije nekoliko dana službeno je objavljeno da će izbori za Europski parlament biti od 6. do 9. lipnja 2024., a Hrvatsku očekuju i oni za Sabor te na koncu godine i ugodnu fotelju Pantovčaka gdje danas stoluje predsjednik Zoran Milanović.

I dok smo pisali kako bi izbori za europski i hrvatski parlament mogli biti na isti dan te bi tim činom HDZ pod palicom Andreja Plenkovića izveo politički manevar zbunjivanja birača i agresivne duple kampanje, objavom datuma izbora potencijalno se situacija ponešto mijenja.

Izbori za Hrvatski sabor mogu biti u istom vikendu kao i za Europarlament, no moguće je i da budu raspisani za svibanj.

Kako saznajemo iz vladajuće stranke, premijer je prelomio i pun ambicije želi dominirati na oba fronta.

“Premijer jest prelomio i ide po novi mandat. Nema on tu puno čekati. Na krilima uspjeha ove vlade, uvedeni euro i Schengen, pobjeda nad korona krizom, smanjena inflacija, izgrađen Pelješki most, povećana zaposlenost… Sve to treba iskoristiti i ponovno dobiti izbore. Sad, hoće li izbori za EU parlament i Sabor biti u istom vikendu ne mogu vam otkriti. No, jasno je da premijer treba biti i nositelj liste za EU izbore. Njega u EU cijene, mislim da bi mogao biti i takozvani spitzen kandidat, on je Pučanin kakvih je malo među EU birokratima. Krećemo u posljednji marš, premijer ima sve u svojim rukama”, rekao nam je izvor iz HDZ-a

Želi na mjesto Borrella

Ovaj iskusni ekspert smatra kako protukandidati na koje bi Plenković eventualno išao kao spitzen kandidat nisu poznati niti posebno politički atraktivni.

“On dobro stoji u EPP. Slava mu nije potamnjena. Suvereno vlada, dobar je sa Charles Michelom, on mu je prijatelj. Ja i dalje mislim da bi on volio uzeti mjesto Borrella, visokog povjerenika za vanjsku politiku. To bi mu imponiralo. Slobodan strijelac, a opet važna pozicija”, rekao je.

Navodi dalje kako je Plenkovićev stil vladanja identičan kao onaj Ive Sanadera što očito paše HDZ-ovcima:

HDZ voli čvrsto

“I Ivo Sanader se ponašao kao Bog koji hoda po zemlji i tako se ophodio po zemlju. Koja je razlika između njih dvojice? PA NEMA JE. Praktični isto. Sve više i više je kao Sanader. HDZ očito funkcionira kad ima izrazito dominantne vođe. Paše im kad ognjenim mačem vladaju, a u pozadini se onda događa svašta što se događa”, rekao je te potvrdio da on podršku među svojom stranačkom vojskom za sve što planira ima.

Ima li Plenković konkurenciju u drugim hrvatskim strankama i je li on ‘najbolje što Hrvatska ima za Europu’, kao što će prema našim izvorima uvjeravati mediji kad spin doktori iz stranke odrade kampanju:

“Čini mi se da Možemo svakim danom ima sve lošiji i lošiji rejting. Mislim da i oni koji kažu da će glasati za njih su u dilemi, ne izgleda dobro. Zadnji primjer bolnice na Sv. Duhu, ljudi koji su upozoravali na problem su dobili otkaz. Ovi inzistiraju da je ravnateljica Zagrepčanka godine i ne znam što. Namješta se natječaj da se zaposli nova glasnogovornica. Ne vidim da se rješavaju problemi, vidim da se rješava javna percepcija”, rekao je te očito zaključio kako iz redova Možemo ne može stići niti bitan kandidat za EU parlament.

SDP?

“SDP je zaustavio slobodni pad. Koliko god su realno nesposobni i progutani ambicijama svojih političara koji nisu u stanju izborit se za politike. Imate Peđu Grbina koji tjera sve s kojima se ne slaže van. Zbog Klisovića i njegove plaće su rušili organizaciju, postavili su Gotovca za šefa zagrebačke organizacije. Kad su shvatili da se ne može se s njim na način da je lutka na koncu, bacili su ga van”, rekao je i pojasnio da niti SDP nema ono nešto.

“NI DP ni Most ne ulijevaju povjerenje, nemam velika očekivanja. Imali smo sada mjesec koji uvijek uzrokuje političke stresove, od Dana pobjede do Bleiburga. Još se nismo pomakli u 2023., ne znamo što bi sa sobom”, rekao je.

Je li onda Plenković potencijalni spitzen kandidat?

“Ajmo biti realni? Što smo slali u Europu dosad? U Europu smo slali ljude koji nam smetaju. Plenković možda ne bi bio poslan tamo jer nam kao smeta, možda smeta drugima. Ajmo izdefinirati što bi trebalo napraviti u Europi i što bi nama koristilo. Ne mislim da je naša politička elita ujedno i stvarna elita, problem je što ljudi koji su prava elita se zapravo ne žele baviti politikom. Jer znaju što je to”, rekao je.

“Spitzen kandidat – vjerojatno može biti. Nisam percipirao da su neki doista bitni moćni kandidati koji bi bili to iz drugih zemalja. Situacija u Europi doista zahtjeva jake političare. Moram priznati da mi ni Ursula von der Leyen ne ulijeva povjerenje”, zaključio je.

Za kraj, koncem 2024. očekuju nas i izbori za predsjednika Republike, a kako saznajemo, Zoran Milanović odlučio je krenuti u obranu mandata. Predsjednik s karakterom nema što puno kemijati jer je njegov stil predsjednikovanja sada poznat svima, dok HDZ još muku muči koga poslati na megdan teškašu Milanoviću.

“Spominjao se Jandroković, spominjao se neki nestranački čovjek. Čuo sam da se govorio i o Zdravku Mariću. No, jasno je da Milanovića treba maknuti, on je najveća smetnja. Možda bi i Kolinda mogla poslužiti za pomrsiti mu planove”, zaključio je naš izvor iz HDZ-a.