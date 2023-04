OVO JE BIO POVOD ZVJERSKOM NASILJU? Mladi vojnik i prijatelj kobne noći bili su zajedno vani: U jednom trenutku sve je pošlo po zlu

Autor: I.G.

U Eminovcima, malom mjestu nedaleko od Požege, dogodila se velika tragedija koja je šokirala cijelu zajednicu. Naime, 20-godišnji M. K. brutalno je pretukao svoga prijatelja i sumještanina Jakova Bočkaja, godinu dana starijeg pripadnika HV-a, što je na kraju rezultiralo njegovom smrću.

Do detalja o uzrocima svađe koja je prethodila ovom stravičnom događaju još uvijek se samo nagađa. Prema neslužbenim informacijama, M. K. i Jakov su bili zajedno u noćnom izlasku i cijelu večer su se dobro zabavljali, no nakon što je M. K. odlučio otići kući, počeli su se svađati oko automobila u vlasništvu M. K.-a. Prema izjavama očevidaca, Jakov je navodno nogom udario u auto, što je bio povod za M. K.-a da ga nokautira.

Mladić je pao na tlo, no M. K. se nažalost nije zaustavio, već je nastavio bjesomučno udarati Jakova nogom u glavu, što je dovelo do njegove smrti, iako su na njegovom licu izvana bile vidljive samo manje ozljede. U ovom trenutku, jedino M. K. zna što ga je motiviralo na ovakvo nasilje.





Ispitivanje u državnom odvjetništvu

M. K. je ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu u nedjelju te mu je na zahtjev ŽDO-a određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Anita Pezer, braniteljica M. K. po službenoj dužnosti, najavila je podnošenje žalbe na rješenje suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

“U ovom slučaju moramo razlikovati krivnju i razloge zbog kojih je određen istražni zatvor, a on je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. No, s obzirom na to da je moj branjenik u svojstvu osumnjičenika vrlo detaljno ispričao sve o okolnostima ovog događaja, što je i kako bilo, smatram da nema razloga za njegovo zatvaranje, jer svjedoci nemaju što dodatno reći pored onoga što je rekao on”, rekla je braniteljica Pezer, koja se osvrnula i na neke medijske napise o tome kako je ona rekla da kako je M. K. priznao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

“Nisam nikome rekla da je priznao, već da je detaljno iznio sve što se dogodilo, pa tako i o tome što je prethodilo samom događaju, ali o tim detaljima ne mogu govoriti”, istaknula je Anita Pezer.

Proglašen dan žalosti

Nakon smrti Jakova, ŽDO je izdao i nalog za obdukciju mrtvog tijela žrtve, koja će biti obavljena na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek. U Eminovcima, kao i u drugim mjestima općine Jakšić, proglašen je dan žalosti. Na igralištu u Eminovcima, gdje su Jakov i M. K. igrali nogomet za lokalni klub, lampioni su u ponedjeljak gorjeli u spomen na preminulog mladića.

Cijela tragedija još uvijek budi veliku tugu i šok u zajednici, a njezini uzroci i dalje su obavijeni misterijem, piše Jutarnji list.