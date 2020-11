OVO IM SE NEĆE SVIDJETI: Fuchs opleo po nastavnicima i učiteljima! Poslao oštre poruke

Autor: N.M.

Sutra će ponovno u prosvjede nastavnici i učitelji. Kako kažu ne žele više besplatno raditi dva posla, te trošiti vlastite resurse za online nastavu, i tako već mjesecima. Prosvjedovat će pred Ministarstvom obrazovanja i zatražit će sastanak s resornim ministrom Radovanom Fuchsom.

“Očekujem da kažu što ih muči, iako određene naznake imamo i znamo. Hoću li ih ja primiti ovisi koliko će trajati prosvjed, s obzirom na to da je sutra uži kabinet Vlade, ali sigurno će ih nitko primiti iz ministarstva pa u najmanju ruku netko na razini državnog tajnika”, kazao je ministar u razgovoru za RTL Danas.

“Znamo o čemu se radi, o zahtjevima za reguliranje dodatnih primanja i nekakve pritužbe na umanjenja plaće ako netko od zaposlenika završi u samoizolaciji. Mislim da su svi ti zahtjevi prilično upitni i problematični pogotovo u ovom trenutku, kada je ova vlada ispoštovala ono što je obećala unatoč predvidljivom padu BDP-a i u takvim okolnostima jasno i glasno rekla da će svima u obrazovanju 1.siječnja podići plaće za 4 posto i to nije bilo lako i jednostavno i stoga mislim da su ti zahtjevi malo pretjerani”, naglasio je Fuchs.

“Što se tiče pitanja hoće li biti zatvara škola ministar je poručio: Trebaju se primjenjivati oni pravilnici koji su doneseni na samom početku školske godie i koji su dobro razrađeni. Što znaćči da u onim situacijama gdje ravnatelji s lokalnim stožerima procjene da epidemiološka situacvija zahtrjva primjenu modela b ili c onda se to i radi, a isto tako ih mogu olabaviti mejre i vratiti se na model A. Što se tiče primjena mjere na cijeli teritorij Hrvatske da se prijeđe na model online nastave to ide odlukom Vlade”.

Znači što se škola tiče, nikakve oštrije mjere – sve kao i do sad. “Što se tiče fakulteta, studenti i fakulteti su već u dobroj mjeri na online no ne svi i tu ne treba nešto posebno naređivati, mi smo u kontaktu s rektorima i te institucije su dovoljno dobre i svjesne da mogu procijeniti što se može, a što ne”, kazao je ministar Fuchs.