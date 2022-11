‘OVO ĆE SE RIJEŠITI, JASNO JE NA KOJI NAČIN!’ Todorić se obratio nakon ročišta: ‘Nakon ovog će paziti da se korektno vodi proces’

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, po izlasku s ročišta koje je počelo u 9 ujutro, obratio se novinarima.

“Moje kolege i ja, mi smo spremni ići pred svaki sud na svijetu, ali to mora u nekoj mjeri biti nešto što je relevantno i što je u skladu s vladavinom prava. Ovo nema veze s vladavinom prava. Ugovor između ŽDO-a i tog tobože vještaka ne postoji i ne daju ugovor i ne daju. Zašto ne daju ugovor, u čemu je problem?”, pita se Todorić.

On smatra da bi se u tom ugovoru svašta moglo naći.





‘Ovo će se riješiti, jasno je na koji način’

“Mislim da bi se dogodile bitne ostavke, bitna prekoračenja ovlasti i dosta protupravnih radnji”, rekao je Todorić, a na pitanje čije ostavke, kazao je:

“Ljudi koji su to potpisivali.”

Na pitanje koji bi sud po njemu bio adekvatan, Todorić kaže: “Ja sam htio pokazati da po nama ne mogu gaziti i da i mi imamo snagu da tražimo istinu. Mi ovdje nismo mogli tražiti istinu, niti doći do istine. Ovo je sramota što se događa u ovom našem pravnom sustavu. Jednostavno, mi smo u jednoj takvoj poziciji, društveno, političko, ekonomsko, socijalnoj da je to sramota govoriti.

Pljujemo sami po sebi. Sad bi Ivica Todorić trebao iznositi nešto što je svima nama jasno razumljivo. Ovo će se riješiti, jasno je na koji način, ali mislim da će nakon ovoga gledati da se korektno vodi proces”, rekao je Todorić.

‘Oni su mislili da je Ivica Todorić popalio pare’

Otkrio je i pitanja koja bi postavio Ismetu Kamalu.

“Pitanje je prvo s kim je potpisao ugovor, drugo, ima li stručnu kvalifikaciju. Pitao bih ga je li on po zakonu prijavljen u Hrvatskoj kao vještak, je li kao vještak registriran u Poljskoj. I sve to on nije. Neće se od ovoga dogoditi revolucija, ali od ovoga će se znati da su apsolutno željeli voditi proces na način da mi nemamo relevantne informacije i da ne možemo relevantno pitati”, rekao je Todorić.









“Oni su mislili da je Ivica Todorić popalio pare, da sam vani iznio nekakve milijarde i kad su nakon godina vidjeli da Ivica Todorić nije uzeo niti jednu kunu i da je sve uložio u Agrokor, onda su počeli raditi manipulacije i konstrukcije i napravili su konstrukciju koja ne pije vodu. Toliko je to daleko otišlo da su tražili nekoga da to potpiše”, rekao je Todorić.