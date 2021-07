OVO ĆE IZAZVATI REAKCIJE: Fred Matić o pojedinim braniteljima: Svi su oni na kratkom lancu, to je vojno krilo HDZ-a

Autor: Dnevno.hr

SDP-ov saborski zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić osvrnuo se na svoj dosadašnji mandat u Bruxellesu, kao i na aktualna politička događanja u Hrvatskoj.

Kaže, mnogi hvale njegov angažman na rezoluciji o reproduktivnim pravima žena.

Sretan je jer ga ljudi pozdravljaju na ulici, najčešće žene koje mu čestitaju.

“Jako sam ponosan zbog rezolucije koja je donesena”, rekao je Matić na N1.

Zatim je komentirao i sukobe branitelja Ilije Vučemilovića s ministrom Tomom Medvedom. Kolegama u Euoprskom parlamentu je rekao da je prošao i puno gore od primanja prijetnji.

“Kad im spomenem da sam zbog takvih kao što su Medved, Vučemilović, Glogoški, Culej, Đakić… bio pod policijskom pratnjom godinu i pol, bilo mi je gore nego u neprijateljskim logorima. Ovo što se događa između njih sam već više puta objašnjavao – 30-ak ljudi maltretira Hrvatsku, to su ti tzv. predsjednici udruga koji nisu nikad održali godišnje skupštine otkad su izabrani i dolaze u Ministarstvo i uvijek su protiv nečega. Ne bih želio biti Medvedov odvjetnik, ali s iskustvom znam kako bih s njima radio. Malo karikiram, ali da je on rekao ne zakonu o civilnim žrtvama, tad bi njih 30 graknulo da. Jer oni su uvijek kontra. Ali na kraju, svi su oni na kratkom lancu HDZ-a, to je vojno krilo HDZ-a, to je opće poznato. Nekakva takva iskakanja, ali kad je potrebno, oni su uvijek zajedno”, rekao je Matić.