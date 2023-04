‘OVO ĆE BITI IDUĆI POTEZ ĐURE HRANIĆA!’ Osramoćeni nadbiskup na korak do ulaska u povijest: ‘Bit će to revolucionarni potez’

Autor: Ivana Violić

Ispričavam se žrtvama svećenika Rajčevca, njihovim obiteljima, župljanima župe Sotin, posebno onima koji su prijavili slučaj, kao i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti što i uz poduzete mjere prema hrvatskim institucijama i nadležnom Dikasteriju Svete Stolice dotičnog osumnjičenog župnika nisam uklonio iz župe za trajanja istrage.

Dio je to isprike koju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio žrtvama svećenika Rajčevca kojega nije uklonio iz sotinske župe dok su istraživane optužbe protiv njega za seksualno nasilje.

Pad kredibiliteta

Ispriku u svakom slučaju valja saslušati, pa možda i uvažiti, no pitanje je je li ona u Hranićevu slučaju stigla prekasno, a pitanje je i koliko je ta zakašnjela isprika nanijela štete kako žrtvama seksualnog uznemiravanja tako i samoj Crkvi jer nije tajna da se Hranić prvotno pravdao da svećenika nije udaljio iz službe zato što je smatrao da bi se time srušio cijeli njegov svijet. Pojednostavljeno rečeno, Hranić je u ovom slučaju nastojao zaštititi dostojanstvo pedofila, čime je zapravo stao na stranu počinitelja te je i samu žrtvu opetovano ponizio, zbog toga se i nakon njegove isprike i navodnog kajanja te njegove riječi preispituju.





Može li se vjerovati u ispriku koja je stigla prekasno pod pritiskom crkvenih poglavara i medija i je li Hranićevo kajanje iskreno? Može li se uopće ovo razumijevanje za pedofila na bilo koji način opravdati i kako takvo što uopće razumjeti? Kako je na ovoj razini uopće moguće razumijevanje i suosjećanje za zlostavljača koji je župu napustio tek nakon službene optužnice Državnog odvjetništva za zlostavljanje pet djevojčica? Krajnje je neodgovorno to što u tako delikatnoj i ozbiljnoj situaciji Hranić nastoji opravdati i tog župnika, ali i samoga sebe navodeći s pozicije odgovorne osobe da ne smatra kako je na bilo koji način pogriješio premda su s druge strane djeca žrtve zlostavljanja koji se u svakom okruženju smatraju najranjivijom skupinom društva, a baš prema najranjivijima Crkva mora biti posebno oprezna, to uostalom i jest u fokusu njihova djelovanja i postojanja. Na Hranićevu slučaju i njegovoj prekasno ponuđenoj isprici vidi se klasično licemjerje, a ono je posebno opasno i destruktivno kada dolazi s pozicije nekoga tko se predstavlja kao kršćanin, od toga zasigurno nema ničega gorega, ničega ružnijega, pa ni opasnijega.

Godine šutnje

Nije ovdje riječ samo o žrtvama svećenika pedofila niti je riječ samo o Hraniću koji se u javnom prostoru predstavio kao njegov pokrovitelj koji ga je godinama štitio, nego se u ovom slučaju postavlja pitanje odgovornosti kompletnog HBK-a jer su i oni u Hranićevu slučaju prihvatili svojevrsni zavjet šutnje i ništa nisu poduzeli. Zbog toga je vrlo lako razumjeti jednu od žrtava koja je nakon Hranićeve isprike poručila kako joj ona nije značila baš ništa jer nije osjetila nikakvo suosjećanje ili savjesno sagledavanje situacije. Nije loše to što se đakovačko-osječki nadbiskup Hranić ispričao žrtvama u Sotinu, ali je loše što nije djelovao na vrijeme i što nije djelovao u zaštiti žrtava nego u zaštiti kompromitiranog svećenika. Sumnju u Hranićevu ispriku budi i podatak da je pokajanje stiglo tek nakon što je dobio javni ukor Apostolske nuncijature u Hrvatskoj, a prije toga je dugi niz godina branio optuženog zlostavljača. Bilo kako bilo, Hranićev slučaj ipak je prvi slučaj u kojem smo imali prilike svjedočiti tomu da se netko od hrvatskih biskupa ispričava i otvoreno u javnom prostoru priznaje vlastite grijehe.

Mali je to korak za čovječanstvo, ali velik iskorak za Crkvu u Hrvatskoj, koja je ovime počela eru priznavanja vlastitih pogrešaka i vlastitih grijeha, no to je teško usporediti sa situacijom u ostalim europskim zemljama.

Nedavno je tako predsjednik Španjolske biskupske konferencije, kardinal Juan Jose Omella, predao pučkom pravobranitelju šest svezaka s podacima o slučajevima seksualnog zlostavljanja maloljetnika, naglasivši da on i španjolski prelat imaju obvezu poduzeti sve što je u njihovoj moći u iskorjenjivanju zlostavljanja maloljetnika jer su ti slučajevi nanijeli veliku štetu Crkvi i društvu. I u obližnjem Portugalu Katolička crkva ovih se dana ispričala za više od 4800 slučajeva seksualnog zlostavljanja u proteklih 70 godina.

Kiptio bijes

Hrvatska je, dakako, miljama daleko od toga, Crkva u Hrvatskoj nije podložna samokritici, a to je djelomično potvrdio i slučaj Hranić te pristup HBK-a u njegovu slučaju nad kojim su se zgražali i katolički vjernici u kojima je, prema riječima teologa i profesora s KBF-a Tončija Matulića, kiptio bijes. Pitanje je bi li do Hranićeve isprike uopće došlo da jedna od Rajčevčevih žrtava nije istupila u emisiji “Provjereno” progovarajući o traumi koju je proživjela zbog zlostavljača, nakon čega je pritisak javnosti počeo rasti pa se očitovala Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj koja je, istini za volju, potvrdila da je biskup Hranić formalno postupio ispravno, ali bez obzira na to, nije pokazao dovoljno empatije prema žrtvama, što možda i jest jedan od najvećih problema u ovom slučaju koji je ionako sam po sebi dovoljno problematičan. Pod tim pritiskom stigla je Hranićeva isprika koja je možda djelomično motivirana i željom da zadrži nadbiskupsku fotelju, iako se u crkvenim krugovima nagađa da bi se on nakon ovog skandala i sam mogao povući, ostavljajući za sobom revolucionaran potez, odnosno prvu nadbiskupsku ispriku u Hrvatskoj.

“Žao mi je što nisam s dovoljno pažnje i suosjećanja slušao njihov krik koji vapi upomoć, kao ni vapaj obitelji i drugih osoba koje su im na razne načine nastojale pomoći”, poručio je Hranić u svojoj isprici, a iz nje bi svi crkveni oci trebali izvući važnu pouku za budućnost. Više nikada nitko prema žrtvama zlostavljanja, pa makar ono bilo i svećeničko, ne smije postupiti štiteći zlostavljača i ne slušajući vapaj žrtava, takve se stvari ne guraju pod tepih, već se takvi ljudi, za dobrobit Crkve, iz nje moraju odstraniti.