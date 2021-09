OVO BRINE I PLENKOVIĆA I MINISTRA: ‘Zemlju čine ljudi, ako nam je natalitet u padu, to nije dobro…’

Autor: M.P.

Prvog dana nove školske godine ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs boravi u Zadarskoj županiji.

U 9 sati u Osnovnoj školi Voštarnica otvorena je nova školska zgrade koja je sagrađena u sklopu građevine Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama “Mocire”.

“Otvara se objekt koji je rađen prema svim standardima, škola se gradila dugo, uz sve nedaće mislim da Zadar može biti sretan s ovakvom institucijom koja će služiti za edukaciju djece s poteškoćama u razvoju. Počinje školska godina, svim učenicima, posebno prvašićima, roditeljima, učiteljima, profesorima i odgajateljima te ravnateljima želim sretan početak nove škoslke godine i da bude lakša no prošla u smislu epidemiološke situacije”, rekao je ministar.

Na pitanje brine li ga što je ove godine upisan manji broj prvašića, Fuchs kaže:

“Naravno da me brine. I ne samo nas u Ministarstvu, brine i Vladu i čitav niz drugih resora, zemlju čine ljudi, ako nam je natalitet u padu, a demografska situacija loša, nije dobro za društveni i gospodarski razvoj”.

Rekao je da će negativne posljedice pandemije koronavirusa na psihičko zdravlje učenika uklanjati psiholozi.

“Cijelu prošlu godinu smo inzistirali da djeca što više budu u direktnoj nastavi. Tehnologija nikad ne može do kraja zamijeniti živu riječ i interakciju Zamislite da su djeca bila zatvorena dulje no prošle godine kada su oko pet tjedana u prosjeku boravili na online nastavi, za razliku od drugih zemalja”, smatra.

Dodaje, zbog boljih uvjeta rada u školama Ministarstvo obrazovanja ide u veliki reformski zahvat izgradnje i dogradnje vrtića i osnovnih škola kako bi djeca išla u predškolu.









“Osnova škola ide u cjelodnevnu nastavu, sve moraju infrastrukturno biti prilagođene za to. To podrazumijeva kuhinju, topli obrok, to će otvoriti prostor za relaksiranije prenošenje gradiva. Moramo imati analizu sustava, vidjeti što je dobro, a što treba unaprijediti. Idemo s nacionalnim ispitima, šteta što nisu uvedeni ranije, ti ispiti služe u prvom redu da oni koji se bave obrazovnim politikama njih vode u pravom smjeru, Agencija za odgoj i obrazovanje ranije je dobila uputu za preporuke kako učitelji i ravnatelji prvih mjesec dana trebaju provoditi provjeru znanja. Usvajanje znanja je individualno, to učitelji moraju identificirati”, rekao je Fuchs.

Ministar Fuchs će u 10,10 sati, u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića nazočiti predstavljanju projekta Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, obići dva strukovna kabineta u školi i praktičnu radionicu. U 11 sati na Sveučilištu u Zadru nazočit će svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta. Prilikom posjeta svakoj od ustanova predviđene su izjave za medije.