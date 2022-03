‘OVO BI RUSIJU BACILO NA KOLJENA’ Vojni analitičar procjenjuje što bi Putinu zadalo najveći udarac

Autor: Dnevno.hr

Od početka ruske vojne invazije na Ukrajinu 24. veljače, od čega je prošlo gotovo mjesec dana, ne prestaje se govoriti o načinima kako onesposobiti režim predsjednika Vladimira Putina za nastavak rata na ukrajinskom teritoriju.

Zemlje Zapada ujedinile su se u oštrim sankcijama Rusiji, no vojni analitičar Ivica Mandić smatra, jedna stvar bacila bi Rusiju u 19. stoljeće.

“Uskrata pristupa europskom tržištu 550 milijuna ljudi vezano za prodaju nafte i plina je svakako nešto što bi u potpunosti na koljena bacilo Rusiju. Indikativno je da je njegov predstavnik za tisak već unaprijed to govorio, da će Europa to platiti, a Amerika neće ništa platiti – to je jedan zanimljiv nastup da se ponovno unese razdor u saveznike. Od toga nema ništa. Samit je NATO-a, sastanak G7 i Europske unije i to je na stolu”, objasnio je.

‘Osvajanje Kijeva nije moguće’

Kako navodi za Dnevnik Nove TV, ruska vojska je iscrpljena, pa iako broji više od milijun ljudi, nema više ljudstva obučenog za ovu vojnu akciju no što ih je trenutno angažirano. Najpotresnije scene dolaze iz opkoljenog Mariupolja od kojeg Rusi očekuju predaju. Granatira se nemilosrdno.

“Najgore od svega je što će stradati civili. Ukrajinski vojnici imat će mnogo mogućnosti ‘nanositi stravične udare ruskim oružanim snagama’, a u Hersonu se to već danas događa”. No, kada je u pitanju osvajanje Kijeva, Mandić kaže da to nije moguće te da su ruske snage ukopane i stoje na licu mjesta.

Rusija ne planira napasti neku drugu zemlju

Mandić smatra i da Rusija ne planira napasti neku drugu zemlju jer bi takav pothvat tražio još više vojnika, procjenjuje, oko 600 tisuća ljudi, što Putin nema.

“Osim barbarske uporabe topništva ili raketa, a s tim rušenjem ljudi će pobjeći, ali dokle? Možete li topništvom dobiti rat? E pa ne možete”, naveo je Ivica Mandić.