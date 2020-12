OVO BI MOGLO BITI VELIKO ZA NAŠE RIBARE: Suverenisti pojasnili koja nam se mogućnost sjajna otvara proglasimo li isključivi gospodarski pojas!

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista uputio je Vladi RH zastupničko pitanje planira li od Europske komisije zatražiti potpunu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa.

Sve se ovo dogodilo kada je talijanska komora u parlament je uputila zahtjev za izglasavanje ekskluzivnog ekonomskog pojasa koji bi trebao olakšati talijanskim ribarima mogućnost izlova u Jadranskom moru, nakon čega su vladajući najavili da će i Hrvatski sabor do kraja ove godine proglasiti isključivi gospodarski pojas.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović podsjetio je da njihova europarlamentarka Ruža Tomašić još od 2013. godine traži proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, no sve vlade od tada tvrdile su da to nije moguće jer nije u skladu s europskim pravom kao i da nam on ne treba jer je u Hrvatskoj proglašen zaštićeni ekološko-ribolovni pojas.

“Drago mi je da je ova Vlada, iako je to odbijala napraviti proteklih godina, konačno skupila hrabrosti i odlučila proglasiti isključivi gospodarski pojas, makar i pod pritiskom Talijana. Ministrica poljoprivrede još neki dan je tvrdila da u području ribarstva, koje je uređeno zajedničkom ribarskom politikom, nema nikakve razlike između zaštićenog ekološkog-ribolovnog pojasa i isključivo gospodarskog pojasa. Međutim, to nije istina, očito su to shvatili i u Vladi te promijenili mišljenje. Ključno pitanje sada je planira li Vlada od Europske komisije zatražiti potpunu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa”, zanima Hrvoja Zekanovića koji je iskoristio poslovničku mogućnost te takvo zastupničko pitanje danas i službeno uputio hrvatskoj Vladi.

Kada bi Hrvatska proglasila isključivi gospodarski pojas, pojasnio je Zekanović, nama se otvara mogućnost da tražimo od Europske komisije potpunu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa, što znači da u tom pojasu nitko više ne može ribariti.

“Bitno je objasniti da u našem dijelu međunarodnih voda, odnosno u našem ZERP-u koji ima 23 tisuće kvadratnih kilometara, hrvatske ribarice jako rijetko ribare, talijanska flota je tu puno snažnija i veća, pa mi s proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa, odnosno sa zaštitom isključivog gospodarskog pojasa ne bi ništa izgubili. Naime, taj prostor je važno mrjestilište za ribe čitavog Jadrana, posebice našu obalu, pa bi mi zapravo zaštitom isključivog gospodarskog pojasa dobili jer bi riba iz tog prostora došla u naše teritorijalne vode gdje Talijani ne smiju ribariti”, naglasio je Hrvoje Zekanović dodavši kako bi Hrvatska imala samo benefit od te zaštite.

Ovo je pravi test, poručuje predsjednik Hrvatskih suverenista, da vidimo koliko Vlada RH i HDZ uistinu drže do svog naroda i svog teritorija.

“Nadam se da će Vladi konačno na prvom mjestu biti hrvatski interesi, da će pokazati da smo suverena nacija. Jedino u tom slučaju mi možemo podržati proglašenje isključivog gospodarskog pojasa”, zaključio je Zekanović.