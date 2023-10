Ovo bi mogla biti prekretnica na Bliskom istoku: Izrael objavio snimku, tvrde da nisu pogodili bolnicu

U zračnom napadu na bolnicu u Gazi u utorak navečer ubijene su stotine ljudi. Kako tvrdi palestinsko Ministarstvo zdravstva, najmanje je 500 žrtava nakon zastrašujuće eksplozije, a mnogi su još zatrpani u ruševinama.

Palestinski dužnosnici za raketni napad na bolnicu krive Izrael, dok s druge strane izraelske obrambene snage kategoričku poriču bilo kakvu umiješanost te krivnju za ‘neuspješno lansiranje rakete’ krive palestinsku skupinu Islamski džihad.

Rusija je prozvala Izrael da dostavi satelitske snimke kako bi dokazali da nisu upleteni u napad na bolnici Al Ahli. Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova izjavila je za Radio Sputnik da je eksplozija “dehumanizirajući zločin”.

Militantna skupina Hamas je napad nazvala strašnim pokoljem, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da su barbarski teroristi bombardirali bolnicu te da izraelska vojska za to nije odgovorna.

Izraelska vojska na svom je službenom Twitteru objavila nekoliko videozapisa koji, tvrde, dokazuju da je za napad odgovoran Islamski džihad, a ne Izrael.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza.

Kako navode u objavi, na videu je raketa koja je ispaljena prema Izraelu i eksplodirala u 18:59 sati – u isto vrijeme kada je pogođena bolnica.

Check your own footage before you accuse Israel.

18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza.

18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza.

