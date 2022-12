KOLINDIN TAJNI PLAN! Neće rušiti Plenkovića, cilja na nešto drugo: ‘Njezine ambicije možda su vezane za kraj 2024. godine’

Autor: M.P.

S pravom se može reći da je Kolinda Grabar Kitarović ukrala show na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru.

Domaće i strane naslovnice bile su pune njezinih fotografija s tribina, video snimki s navijačima, komentara odjevnih kombinacija, analiza s kim se družila i objavila selfije, a s kim je navijala.

Već je na prošlom nogometnom prvenstvu u Rusiji pokazala koliko voli sport, tada su joj spočitavali ulaske u svlačionice, ljubljenje pehara i tome slično, no ako je ‘grijeha’ i bilo, svojim boravkom u Katru sve ih je isprala fantastičnom promocijom Hrvatske u svijetu.





Slike bivše predsjednice u Katru obišle svijet

Ovdje valja napomenuti jednu bitnu razliku u odnosu na 2018. godinu – Kolinda Grabar Kitarović trenutno ne obnaša niti jednu aktivnu političku funkciju u Hrvatskoj, a proteklih nekoliko tjedana pisalo se o njezinoj narodnoj nošnji, kako u svečanoj loži navija s raširenom hrvatskom zastavom, kako se podružila s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njegovom suprugom Brigitte, poznatim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem, ali i navijačima iz svih dijelova svijeta.

Kako bi se reklo, pokazala je da može s elitom, ali i s narodom pa ne čudi da je u ime Vlade RH otišla na utakmicu Vatrenih za broncu protiv reprezentacije Maroka.

Plan za povratak u politiku: Ovo su pozicije na koje Kolinda vjerojatno cilja

Teško je ne primijetiti, bivša je predsjednica proteklih tjedana bila sveprisutna u javnosti, nakon izvjesnog perioda medijske tišine, u kojima su njezini intervjui, komentari i objave na društvenim mrežama bile više iznimka nego pravilo. A interesa je svakako bilo jer bi svaka vijest povezana s Grabar Kitarović odjeknula na svim naslovnicama.

Stoga se nameće logično pitanje: Je li iznenadan povratak Kolinde Grabar Kitarović u javni prostor nešto više od pukog navijanja i stoji li iza toga kakav ‘tajni plan’ za politički povratak?

Politički analitičar Davor Gjenero misli, svakako.

“Ona je članica Međunarodnog olimpijskog odbora, a nogomet kao sport ima veze s tom dimenzijom njezine aktivnosti. No, ona je i kandidatkinja za glavnu tajnicu NATO-a, i taj dio promocije joj sigurno u toj ambiciji ne škodi. No, nije isključeno i da postoje i neke unutarpolitičke ambicije, koje bi mogle biti vezane za kraj 2024. i početak 2025. godine, odnosno za predsjedničke izbore”, rekao nam je Gjenero.









Podsjetimo, u rujnu je objavljeno da je Grabar-Kitarović izabrana u upravno vijeće Concordia grupe, još 2020. da je na Skupštini izabrana u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), a ni NATO savez joj nije stran jer je tamo već odradila mandat kao pomoćnica glavnog tajnika.

Prvi izbor – NATO

Pa što bi onda bio prvi politički cilj bivše predsjednice?

“Mislim da je prije svega NATO kao prvi izbor, no treba biti svjestan da tu ima kandidata i kandidatkinja koji imaju i više šanse. Prije svega mislim na bivšu estonsku predsjednicu. Nekako mi se čini da bi NATO s izborom nekog iz baltičkih republika mogao poslati snažnu poruku Vladimiru Putinu i Rusiji. No, Kolinda u ovom izboru nije bez šansi, a sigurno joj racionalna europska i euroatlantska politika Vlade RH, kojoj je bliska, ne dolazi kao smetnja”, smatra Gjenero.









Sjetimo se samo da se još prošle godine pisalo da je među šest kandidatkinja upravo Grabar Kitarović favoritkinja. No, i premijer Andrej Plenković, kao i predsjednik Zoran Milanović komentirali su te vijesti pozivanjem na smirivanje euforije jer se radi o teškom diplomatskom zadatku koji bi osigurao da upravo ona preuzme tu funkciju.

“Meni se čini da je uvijek realnije da bivši predsjednici republika, nakon što jednom nisu uspjeli na izborima, karijeru nastave u međunarodnoj instituciji, a na domaćem terenu ne smiju skliznuti na to da zastupaju samo jedan politički segment, na parlamentarnim izborima i poistovjećuju se s jednom strankom, to je greška koju je napravio Ivo Josipović”, kaže nam analitičar Gjenero.

Nakon Milanovićeva mandata je sve moguće

Naglašava, predsjednički izbori su za dvije godine, a smatra da će ih aktualni predsjednik Zoran Milanović odraditi do kraja. A onda je sve moguće.

“Da je Hrvatska racionalna, bio bi mu izglasan opoziv, no do toga neće doći jer u Saboru je, kako smo vidjeli, za racionalnu europsku opcije 97, a ne 101 ruka. Ako gledamo racionalno, bilo bi nevjerojatno da Milanović dobije još jedan mandat, no po anketama je u prednosti. Ipak, treba se sjetiti da je dvoje dosadašnjih predsjednika RH tijekom mandata uživalo visok rejting, a na izborima su poraženi”, rekao nam je Gjenero, čiju politiku ocjenjuje izrazito štetnom.

‘Najpametnije za HDZ bi bilo da istakne nekoga tko nije član stranke’

Tu valja tražiti i šanse Kolinde Grabar Kitarović, iako se spekuliralo da bi HDZ u vatru u predsjedničkim izborima mogao baciti Gordana Jandrokovića, trenutnog šefa Sabora.

“Mislim da taj pokušaj za njih ne bi bio dobar, posebno ne u sukobu s Milanovićem, možda bi za HDZ najpametnije bilo za predsjednika kandidirati nekoga tko nije član stranke, tko je blago desno od centra, a prihvatljiv je političkoj desnici. Da se tako odlučilo ranije, ja bih odmah rekao da je to portret slikan po akademiku Kusiću, no on nije vjerojatan izbor. Sjajno bi bilo kada bi Hrvatska dobila predsjednika ili predsjednicu po uzoru na austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena, to bi bilo sidro u svakoj nestabilnosti, a takvu osobu može generirati samo centar i desni centar”, zaključuje Gjenero.

Kolinda se još nije vratila u HDZ

Dodajemo, Kolinda Grabar Kitarović trenutno nije članica niti jedne stranke, nije se vratila u HDZ i teoretski se može, bude li podrške, kandidirati za predsjednicu na izborima u prosincu 2024.

A brojna nagađanja idu baš u tom pravcu jer HDZ nije krenuo s profiliranjem nekog novog predsjedničkog kandidat, a što ne znači da neće.

No, Grabar Kitarović u posljednje vrijeme radi odličan promidžbeni posao da bi ijednom političkom akteru bilo teško propustiti takav politički kapital.