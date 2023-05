‘OVI ŠTO VLADAJU, LUĐI SU OD GRAĐANA!’ Odvjetnik upire prstom, tvrdi da je on krivac: ‘To je teško riješiti’

Autor: Dnevno.hr/E.P

Masovna ubojstva u Srbiji komentirao je beogradski odvjetnik Božidar Prelević koji je govorio o pravnom aspektu oba strašna događaja i mogućim posljedicama kao i odgovornosti vrha vlasti za atmosferu nasilja u Srbiji.

Podsjećamo, prema informacijama koje su dosad dolazile od nadležnih službi 13-godišnji ubojica ne može biti zatvoren ni gonjen zbog svirepog čina.

Nema pomoći?

“Srbija se kupa u nasilju. Jedan od osnovnih instrumenata ove vlasti je promocija nasilja. U želji da se biračima predstave kao jako moćni, omnipotentni, baštine tu vrstu nasilja koja se svakodnevno prelijeva preko ekrana, konferencija za tisak… Ono na što intelektualci ukazuju već 12 godina je da će se sve to nasilje vratiti kao bumerang. Postoje tu i ratovi, dostupnost oružja, neregulirane granice… Sve je to doprinijelo, ali fundamentalno je to što jedna politička opcija 12 godina uništava institucije, 12 godina nasilja, divljaštva u odnosu na bilo koga, provodi planski prikazujući sebe kao apsolutno nekog tko upravlja svima u ovoj zemlji i na taj način mi i nemamo podjelu vlasti. Imamo predsjednika i ništa drugo, sve drugo su slušatelji s one strane telefonske govornice. Sve je to dovelo do pozicije da se nasilje svakodnevno prelijeva”, rekao je odvjetnik za N1.





Rekao je da je problem što ‘njihovog nasilnika’, a misli na predsjednika Aleksandra Vučića, podržava Europa.

Opisao je to kao da se nalaze u ekpres loncu za kojeg je pitanje vremena kad će eksplodirati.

Sanjaju čvrstu ruku

“Kad vi jednu naciju potpuno izludite… Ovdje se govori da nemoćna glava sanja čvrstu ruku. Evo sad imate čvrstu ruku i ništa drugo… Naš predsjednik se i hvali tučnjavama na stadionu, teško da bi u normalnoj zemlji takva osoba mogla proći”, rekao je još jednom optuživši Vučića.

Govoreći o Vučićevoj izjavi da će razoružati Srbiju, on kaže da je to sve skupljanje poena. “Kod nas se sve počinje i završava u medijima. Oni nisu u stanju provesti ni tu mjeru jer nemaju kapacitet. S jedne strane, kad pogledate u kakvoj smo poziciji, imate nekog tko tvrdi da 1,4 t narkotika u Jovanjici nisu značajni, imamo situaciju da policija ne čuva škole nego plantaže narkotika. Sad će ta osoba razoružati… Imamo i sliku načelnika psihijatrijske bolnice s oružjem… Naš je problem što su ovi što vladaju luđi od građana. To je teško riješiti jer se to dijelu građana sviđa”, rekao je između ostalog.

Podsjećamo, u sumanutom pohodu je Kosta K., 13-godišnjak, u beogradskoj OŠ “Vladislav Ribnikar” ubio osam svojih vršnjaka i zaštitara škole Dragana Vlahovića, a ranio sedam osoba. Do detalja je isplanirao stravično ubojstvo, ali i to kako da izbjegne zatvorsku kaznu.

Nepunih 48 sati nakon pokolja došlo je do novog krvoprolića u kojem je osam osoba ubijeno, a 14 ih je ranjeno kod Mladenovca, četrdesetak kilometara od Beograda. Masakr se dogodio oko 23 sata, a počinio ga je 21-godišnji Uroš B.