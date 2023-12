Ovi ključni događaji obilježili su godinu na izmaku: Jedan potez određuje budućnost Hrvatske

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Godina iza nas bila je burna u nekoliko aspekata, što u ekonomskom smislu jer je galopirajuća inflacija mnoge bacila u dugove, što u političkom i društvenom nakon izlaska iz covid krize i podebljanja statusa quo u ratu u Ukrajini. Kao ružan šlag na torti svakako je izbijanje nikad žešćeg okršaja Izraela i Hamasovih trupa, a sve se to kao kroz lijevak prelijeva i na stanje u Hrvatskoj.

Iako će premijer Andrej Plenković u novogodišnjoj poslanici narodu zasigurno podsjetiti na sve što smatra uspjesima svoje vlade poput ulaska u eurozonu i Schengen te suočavanje s posljedicama covid krize i inflacije, jasno je da su građani na svojoj koži osjetili dosta negativnosti i problema.

I unutarnji politički odnosi u godini za nama bili su burni, a sve se odvijalo kao uvod u 2024. koja će biti super izborna godina za Hrvatsku. Osim što Hrvatsku očekuju trostruki izbori – parlamentarni, europarlamentarni i na koncu predsjednički, i Europu i svijet očekuju izbori za izborima koji će odrediti daljnji tijek sve turbulentnijih međunarodnih odnosa.

Zamršeni odnosi

Bilo kako bilo, s političke strane, u Hrvatskoj prema najnovijim anketama nema velikih promjena u odnosima snaga pa tako HDZ i dalje suvereno drži prvi poziciju, svim aferama unatoč. SDP stagnira, ali i dalje je druga opcija koju bi građani birali da su danas izbori, a za treće mjesto bore se Možemo, Domovinski pokret i Most. Svi drugi su prema anketama daleko iza. A koji su ključni događaji koji su obilježili 2023. godinu, upitali smo političkog analitičara i komentatora Zorana Pucarića.

Smatra kako su, iako on to ne želi pokazati pred javnosti, neke stvari iznenadile i samog premijera Plenkovića. “On će se potruditi da ništa ne izgleda kao da ga je pogodilo. No, nije očekivao da će sve završiti ovako, nije predvidio Filipovića, Lovrinčevića, Banožića… Ipak, neće trpjeti posljedice, oni nisu bili baš neki ministri. Dapače, to mu je zapravo sve dobro došlo u političkom smislu”, rekao je Pucarić.

Što se skriva iza odnosa Plenkovića i Milanovića i je li sve samo izrežirano prema javnosti? “I dalje mislim da on jako dobro surađuje s Milanovićem. Jako dobro se nadopunjuju u ključnim trenucima”, smatra analitičar. Nakon nesreće koju je koncem godine skrivio ministar obrane Mario Banožić, premijer ga je smijenio i postavio Ivana Anušića na tu poziciju, a koji je inače slovio kao glavni unutarstranački oponent šefu stranke.

Kako će se Anušićevo imenovanje odraziti na unutarstranačke odnose?

“Sjajno je odrađen Anušić od strane Plenkovića. Realno je da ministar mora surađivati s Milanovićem, jedino kroz suradnju može ga svesti na pravu mjeru. Ako ne razgovaraš s njime, nego se samo svađaš, teško ga je prozvati, a to je pokušavao nesposobni Banožić. Očekivao sam da će Anušić krenuti u suradnju s Milanovićem. Situacija je takva da nikome ne trebaju problemi oko vojske. Nemaš previše novaca u proračunu za sve potrebe vojske”, smatra.

“Ne mislim da će Anušićeva baza njemu zamjeriti suradnju s predsjednikom. Povukao je neke dobre poteze, ono s neboderom u Ilici, tamo sigurno ima dobre uvjete. Nije stan u centru, nego u ilici. On je tu odradio dobar politički potez. Ministar obrane koji spava u vojarni, daje nekakvu poruku, solidarizira se s vojskom”, smatra Pucarić.









Ljevica je i ovu godinu stagnirala, a analitičar smatra kako je jedina dobra odluka Možemo i Tomislava Tomaševića bila da odbiju koaliciju s SDP-om. “Jednako se ne snalaze kao i desnica. Možemo je dobro procijenio da im koalicija s SDP-om ne treba jer tu ne dobivaju ništa. S druge strane, oni vuku teret nesposobnosti u Zagrebu koja se i te kako vidi. To vrišti iz svakog poteza. Jedino što su završili su projekti koje su započeli Bandić i Ivica Lovrić“, smatra. Ima li još nekoga na lijevom spektru vrijednog spomena?

Nisu se isprofilirali

“Socijaldemokrati – najveći lijevi Klub u saboru koji se nije isprofilirao nikako. Imaju tri stara političara koji imaju reputaciju i ništa drugo. Niti jedna stranka nije iznjedrila nekog novog. Ivan Anušić je novi kadar. Habijan je novi kadar i HDZ je to napravio. Ljevica – ništa”, smatra.

Na koncu, analitičar je rezimirao prijelomne točke na unutarnjoj političkoj sceni u prošloj godini.

“1. Smjena Banožića i Filipovića – sve oko toga. Ni jedan ni drugi nisu trebali ni biti ministri. 2. Akcije Europskog tužitelja koji je odjednom brojne ministre postavio za mete. Problem je da je to radio EPPO, a ne Uskok. Problem je tko je Uskoku dao ispričnicu da to ne radi. I treća ključna točka i zaključak je zapravo – nismo nikad imali bljeđu političku scenu s manje političara s karizmom”, zaključio je analitičar.