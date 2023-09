Ovakvu kanonadu Benčić nije očekivala, reakcije se nižu: ‘Zastrašujuće je to i pomisliti’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je na današnjoj konferenciji za novinare objavila kako će upravo ona biti kandidatkinja za hrvatsku premijerku, Možemovka Sandra Benčić nije trebala dugo čekati komentare. I to one negativne.

Naime, HDZ-ovci su na tu vijest odmah reagirali, napisavši na Facebooku: “Hrvatima je sasvim dovoljna ‘sposobnost’ koju su disfunkcionalni možemosi pokazali u Zagrebu.”

Oglasio se i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman prokomentiravši: “Više od 2 godine na vlasti u #ZG, skupa s junior partnerima iz #SDP, a bez ijednog postignuća. Samo novi problemi i afere. Lako je stajati sa strane i pametovati, kompetencije se vide kada se trebaju rješavati problemi. Tada više nema skrivanja. A kako ih rješavaju, to svi, nažalost, vidimo. Zamislimo samo kako bi izgledalo da dobiju još složeniju zadaću od upravljanja Zagrebom! Nema povratka na staro – na Sandru Benčić Planinc & Lex Perković.”





‘Zastrašujuće je i pomisliti da vlast dođe u ruke možemosa’

I HDZ-ov eurozastupnik Karlo Ressler imao je komentar na objavu iz Možemo.

“Ne postoje izvan #Zagreb, a u glavnom gradu nisu u stanju pružiti ni osnovne komunalne usluge – pokositi travu & odnijeti smeće. Njihovi ortaci u European Parliament lažima napadaju #VladaRH i policiju jer štite državne granice od ilegalnih migracija.

U vrijeme narušene globalne #sigurnost zastrašujuće je i pomisliti kako bi izgledalo da dođe u ruke možemosa. Dokazano neuspješni, a ideološki isključivi, ne mogu voditi zemlju”, komentirao je Ressler.









‘Mislim da će se gospođa Benčić neugodno iznenaditi’

No, Krešo Beljak predsjednik i saborski zastupnik HSS-a kazao je u emisiji Hrvatskog glasnika kako je kandidatura Benčić za njega očekivana.

“To se znalo već godinu dana, Tomašević je rekao da ne može duplati funkcije. Ja to pozdravljam, što je veća konkurencija, to je veći festival demokracije. To je dobro za Hrvatsku. Na izborima će vidjeti što njezina ideologija, neki to nazivaju radikalnom ljevicom, ja bih to nazvao nakaradnom pričom uvezenom i financiranom izvana, i vidjet ćemo kako će to proći u Hrvatskoj.

Sebe smatram tolerantnom osobom, ali ovo što oni zastupaju, teorija nazadovanja da bi se mi trebali odreći ovog mizernog standarda u korist nekih afričkih zemalja, mislim da to neće proći i da će se gospođa Benčić neugodno iznenaditi kada dođu rezultati izbora, no ponavljam, to je njezina stvar. Iako rijetko i pozdravi na hodniku, ali to je kućni odgoj, rekao je Krešo Beljak.









‘Neće doći ni u priliku da vladaju Hrvatskom i to je dobro’

U Studiju 4 je osim Beljaka, gostovao i Milan Vrkljan, iz kluba zastupnika „Za pravednu Hrvatsku“ koji je rekao:

“Rekao bih da je dašnji govor Sandre Benčić dok je govorila program stranke Možemo!, bio eklatantno prikazana kritika Tomaševića u deset točaka za Republiku Hrvatsku. A svaka od tih deset točaka kad se preslika na Zagreb nakon dvije godine vladanja možemo reći da je to gdje su na vlasti i imaju apsolutnu većinu oni naprosto ne funkcioniraju.

Grad izgleda katastrofalno, grad nikada nije tako izgledao, možemo samo reći ajme meni i kako ne znaju vladati na razini grada, tako uvjeren sam, da neće doći ni u priliku da vladaju Hrvatskom i to je dobro za Hrvatsku”, ističe Vrkljan, piše HRT.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta imao je vrlo kratak komentar uz koji je priložio prikaz blokiranog obrta Sandre Benčić: “Sve je jasno”, napisao je.

“Neo-markistička ljevica obećava raj i isporučuje pakao. Nakon TT u Zg slušamo kako će Sandra Benčić biti premijerka. Imaju velike ambicije bez pokrića. Hrvatsku trebaju voditi odgovorni i savjesni ljudi, ne diletanti”, napisao je još na Facebooku.

‘Nisam osjetio energiju’

Benčićkinu kandidaturu komentirao je i SDP-ov zastupnik Gordan Maras na svom Facebook profilu. On smatra da nije osjetio energiju stranke Možemo te da ga njihov dosadašnji rad nije uvjerio u uspjeh Benčić na izborima.

“Nešto iskustva u politici imam. Gledao sam pressicu Možemo i predstavljanje kandidatkinje za premijerku Sandre Benčić. Simpatična mi je i ona i većina ljudi koji su bili na pozornici”, napisao je Maras i dodao:

“Neću otkriti toplu vodu ukoliko kažem da ona neće biti premijerka nakon narednih izbora. Nisam osjetio energiju niti me njihov dosadašnji rad kako u Zagrebu tako i na terenu po Hrvatskoj u to uvjerio. Siguran sam da niti ona to ne očekuje. Ukoliko očekuje onda je bistra kao i onaj koji je zaboravio da mora prijaviti dva milijuna eura. Želim im svako dobro i što bolji rezultat na izborima”

Osim toga, Maras smatra da je Zoran Milanović jedini na hrvatskoj političkoj sceni koji može pobijediti HDZ na izborima: “Nažalost, jedini kandidat koji bi sada sigurno uspio dobiti Plenkovića je trenutni predsjednik Hrvatske, ali on se ne može kandidirati na ovim izborima. Nadam se čudu jer dosta je bilo osam godina HDZ-a”, zaključio je Maras.