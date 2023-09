Ovakva prognoza nije već dugo viđena: Rujanski vikend donosi ono što nismo ni ovog ljeta baš viđali

Autor: Dnevno.hr

Drugi vikend rujna bit će, kako najavljuju prognostičari, vrlo stabilan i sunčan.

Tako Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozira pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Vjetar uglavnom slab, a u gorju umjeren sjeveroistočni.

U petak će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, podno Velebita još i jaka, dok će poslijepodne većinom okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 °C, a u gorju malo niža.





Gotovo sve u zelenom

Ipak, iako je gotovo cijela zemlja u zelenom, žuti meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme oglašen je za Kvarner i priobalje.

Sunčano uz buru

“Posljednji će radni dan u ovom tjednu u istočnim predjelima Lijepe Naše biti uglavnom sunčan. Samo je mjestimice moguća umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a temperatura će porasti do najviših vrijednosti između 27 i 29 °C. U središnjoj Hrvatskoj ujutro od 11 do 15 °C, a danju između 26 i 29 °C. I pritom sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak.

Sjeveroistočnjaka će biti i u gorskim predjelima, a na sjevernom Jadranu bure, podno Velebita na udare ponegdje jake, moguće i olujne u prvom dijelu dana. Popodne pak mjestimice sjeverozapadnjak. Bit će sunčano, čak i vedro, ujutro samo rijetko u kotlinama gorske Hrvatske uz moguću kratkotrajnu maglu. Najviša temperatura zraka između 23 i 27 °C u gorju te od 27 do 31 °C na obali i otocima.

Najviše dnevne vrijednosti, većinom oko 30 °C, bit će na pretežno sunčanom srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. I pritom ujutro i ponovno navečer bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

I na krajnjem jugu Hrvatske prevladavat će sunčano, uz najvišu temperaturu zraka oko 30 °C, ponegdje moguće i do 33 °C. Ujutro i navečer puhat će bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar”, kazao je Krešimir Mikec s HRT-a.

Iskoristiv vikend

Subota će osvanuti sunčana, većinom vedra te će biti vrlo toplo i vruće. Ujutro na kopnu lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu u noći i prijepodne slaba i umjerena bura, podno Velebita i jaka, a poslijepodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 19 do 24 °C, a najviša dnevna između 27 i 32 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.









“I sljedećih dana na kopnu obilje sunčanog vremena, uz malo višu temperaturu nego u četvrtak i petak. Još će u subotu ponegdje puhati umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Od nedjelje pak u jutarnjim satima malo veća vjerojatnost za mjestimičnu maglu.

Na Jadranu početkom tjedna ponegdje mala i umjerena naoblaka. Još će mjestimice u subotu biti bure, zatim slabiji vjetar. Temperatura kao u četvrtak, čak i malo viša.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.