OVAKO NEŠTO SE NIKADA NIJE DOGODILO! Udruga hrvatskih sudaca donijela jednoglasnu odluku: ‘Krećemo sa štrajkom, nezadovoljni smo’

Autor: I.G.

Hrvatski sudovi stupaju u dvotjedni bijeli štrajk koji bi trebao početi od ponedjeljka 8.svibnja, a trajat će do 19. svibnja. U tome razdoblju odgodit će se sve zakazane sudske rasprave, osim hitnih.

To je odluka koja je jednoglasno donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca koja je otpočela u 15 sati.

O detaljima te odluke Udruga hrvatskih sudaca trebala bi se uskoro i službeno oglasiti. Riječ je o prvom štrajku sudaca u Hrvatskoj, a na njega su se suci odlučili nezadovoljni plaćama, nedostatkom sudskih zapisničara, uvjetima rada i preopterećenošću poslom.





Upravo o ovakvom scenariju prošlog smo tjedna pričali s iskusnim pravnikom i bivšim saborskim zastupnikom Perom Kovačevićem. Tada je rekao kako nije dovoljno dobar položaj sudaca u pravosuđu i da su njihove plaće stvarno male s obzirom na troškove inflacije i na sve ostalo.

“Ako imate suce koju su potplaćeni, to općenito je kada se govori o funkcioniranju svih državnih institucija. Svi službenici na bilo kojoj razini, radi li se o službenicima u izvršnoj vlasti, o sudbenoj vlasti. Oni bi trebali biti toliko plaćeni da se umanji svaka mogućnost krimena koruptivnog djelovanja. Na žalost smo svjedoci da se to događa u institucijama i svugdje. Mi to samo gledamo i ništa ne poduzimamo učinkovito”, rekao nam je Kovačević.

“Slažem se da se njima mora povećati plaća. Isto tako se slažem da se moraju uvesti sudačke norme, pravosuđe mora djelovati. Ako vi od počinjenog kaznenog djela do pravomoćne presude čekate 10, 15 i više godina, onda je jasno da puno stvari tu ne funkcionira. Ako dođe do štrajka, to će značiti da će u svim postupcima koji su u tijeku doći do odgode procesa. Sustav neće djelovati i bit će još gora situacija u pravosuđu. Ipak mislim da će se dogovoriti, napraviti nekakav privremeni kompromis. I općenito sve javne službe pregovaraju u ovim vremenima. Situacija je takva da je inflacija visoka, kupovna moć ljudi sve manja i manja. Da ne govorimo o umiroljvenicima. Nije tako dobro stanje kao što to prikazuje premijer Plenković”, zaklučio je Pero Kovačević.