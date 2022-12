OVAKO MILETIĆ OBJAŠNJAVA PROBLEME RIBARA: ‘Riba, naime, ne može bez mora’! Otkrio kako je zaradio za auto: ‘Bili smo siromašni’

Saborski zastupnici raspravljaju izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu te izmjene i dopune Zakona o akvakulturi kojima će se osigurati prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te usklađivanje našeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Mostov zastupnik Marin Miletić je tijekom rasprave podijelio detalje iz privatnog života kako bi dočarao koliko se razumije u problematiku hrvatskog ribarstva.

“Kao gimnazijalac sam radio na ribarskoj koči, da si priuštim auto. Došao samo iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, radio sam na koči u Rovinju dvije godine i kupio automobil, ribario sam i shvatio koliko je to zahtjevan fizički posao, pa i psihički. Situacija je da se hrvatsko ribarstvo nalazi u moru različitih problema, u ime kluba Mosta ću pohvaliti što treba, nadam se samo da i nakon ovog zakona naši ribari neće ostati ribe na suhom. Imamo more problema za naše ribare koji će na kraju završiti kao riba na suhom, riba, naime, ne može bez mora, pa se nadam da će ovaj zakon donijeti pomake. Ono čega me osobno strah, neka me razuvjere vladajući, čini mi se da se ovim zakonom ide u potpunu kontrolu ribara. Pričao sam s kolegama prije, čini mi se da je osigurana lova, stavit ćemo video nadzore, postaviti im GPS, a čini mi se da će vladajući manje posvetiti onome što ribarski život čini smislenim, očekujemo i reakciju vlade na probleme oko opskrbe dizelom”, rekao je Miletić.