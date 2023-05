OVAKO MENTALNO TRUJU DJECU U SRBIJI! Od bolesnih primjera čovjek ostaje bez teksta: ‘Ja sam ih naučio izrađivati noževe’

Autor: Doris Vučić

“Nabila glavu u Zvezdanovu zadnjicu! Slavnić prdnuo, Anđela poletela da pomiriše, da se čovek ispovraća!”, samo je jedan u beskrajno dugom nizu degutantnih naslova srbijanskih tabloida koji orno izvještavaju o svakom primitivnom potezu sudionika “Zadruge”. Ovo je, upozoravaju pokretači peticije “Oduzeti dozvolu Pink-u i Happy-u”, mentalno trovanje nacije propagiranjem nemorala, kriminala, zlostavljanja, diskriminacije, kršenja ljudskih prava, kaznenih djela i destrukcije, čime se duboko utječe na svijest ljudi i uznemiravanje javnosti.

“Neograničenim prikazivanjem i necenzurom sadržaj je dostupan maloljetnim osobama, koja ne smiju konzumirati dati sadržaj”, stoji u opisu peticije koju je do danas potpisalo čak 400 tisuća ljudi, a koja je pokrenuta nakon što su dječak Kosta K. (13) i stariji Uroš B. (21) u dva dana počinili nezapamćene masakre.

Gore naveden gnjusni primjer nažalost nije iznimka nego pravilo, a posebno je gadljivo što se u ovom “reality showu” iz sezone u sezonu reda plejada kojekakvih mutnih tipova i kriminalaca, kojima je u životopisu zatvorski staž radi ozbiljnih kriminalnih djela. I njihov nazovimo ga angažman Happy TV, sudeći po pisanjima medija u susjedstvu, jako skupo plaća.





Pa krenimo redom s popisom “uzora” koji se svakog dana serviraju srpskoj djeci, ali i drugoj iz regije koja imaju pristup ovakvim sadržajima.

‘Ubio sam devetero ljudi’

Vjerojatno najnotorniji primjer je bivši MMA borac Kristijan Golubović čiju biografiju krasi poduži robijaški staž. Zbog trgovine drogom odležao je osam godina, braneći se da je iz Novog Pazara samo nabavljao parfeme i ćevape, a u 90-ima je zbog ubojstva tri godine proveo u zatvoru u Diseldorfu. U Zadruzi se prije koju godinu svojim sustanarima hvalio da je ubio devetero ljudi i prošao nekažnjeno, kao i da je u zatvoru bio “pravi revolucionar”.

“Bio sam apsolutni car, digao sam revoluciju. Štitio sam svoju ekipu! Od mene su naučili kako da prave noževe i da sakrivaju ih, kako da se brane, biju… To je Che Guvera sistem!”, pričao je Golubović koji je, kako se pisalo 2020., za ugovor na šest mjeseci dobio 150.000 eura (1.129.249 kuna), a 50.000 navodno unaprijed.

Mangup legendarnog košarkaša

Idući je na redu sin proslavljenog srpskog košarkaša Zorana Slavnića, po sudionice Zadruge fatalni Zvezdan, koji je 1998. godine ubio Olivera Jovanovića pa idućih devet godina proveo iza rešetaka.

“U diskoteci ‘Četiri sobe’ te noći bila je glumica Katarina Radivojević sa svojom prijateljicom. Plesala je provokativno i nekulturno, moj sin kao mangup poslao im je piće. Momak koji je bio u društvu, jedan od trojice, pozvao ga je van da se potuku. Sve to dogodilo se u dvorištu, bila je slaba vidljivost, on se uplašio da će mu dečko uzvratiti i rukom u kojoj je držao pištolj htio je udariti Olivera, prst je proklizao i ispalio je metak u tog mladića. Napravio je to u samoobrani”, branio ga je otac pred novinarom Kurira.

Osim toga, 2017. godine Zvezdan je ponovno uhićen zbog sudjelovanja u pljački draguljarnice, i to sa zloglasnom bandom Pink Panter. Ovih dan pak puni tabloidne stupce svojim “zavodničkim vještinama”, ali i agresivnim ponašanjem prema ostalim Zadrugarima, bili oni muškarci ili žene.









Poročan i kratak sa živcima

“U jednom periodu svog života skrenuo sam s puta i bio poročan. Zbog nasilničkog ponašanja sam završio u zatvoru i ljudi sa kojima sam bio u sobi su me jako lijepo prihvatili i pomogli mi, kao i ljudi koji rade u zatvoru. Bio sam kratko, desetak dana, a poslije sam imao nanogicu”, rekao je o samome sebi pčelar iz Kupinova Miroslav Đuričić, poznatiji kao Miki, koji je tijekom boravka u Zadruzi nekoliko puta isticao da je kratak sa živcima i da se boji da nekoga ne udari i završi u zatvoru.

No, i do toga je na koncu došlo jer je istukao jednu sudionicu showa.

“Pojavio se snimak vrele akcije Mikija Đuričića iz Zadruge: Oborio zadrugarku u krevet, a onda je razvalio udarcima! (VIDEO)”, pisali su tada “ugledni” srpski mediji. Osim toga, u kući se i posvadio s gore spomenutim Zvezdanom kojem je rekao da ga je razočarao kao čovjek.









Slomio starleti vilicu

Posljednjih tjedana regionalni mediji naveliko pišu o mladom Stefanu Kariću, još jednom “velikom zavodniku” Zadruge koji je u bolnicu poslao starletu Natašu Šaviju.

“Prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kakvim bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo vani, onda me je on opet jako počupao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prijelom vilične kosti i povrijede oka, bit će potrebno više operacija. On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo dogodilo”, ispričala je za medije starleta.

Stefan je sin biznismena Osmana Karića, a na glasu je kao jedan od “žestokih momaka sa Zvezdare”.

Sve u svemu, uzor do uzora. Svaka majka bi ih za zeta poželjela.