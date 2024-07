Ovako je o Vukovaru govorio novi britanski premijer: ‘Ruševine, tijela posvuda, to je bilo namjerno’

Na izborima u Velikoj Britaniji uvjerljivo su pobijedili laburisti. Novi premijer postaje Keir Starmer koji je najavio velike promjene nakon 14 godina vlasti konzervativaca.

Zanimljivo je da je Starmer bio dio pravnog tima u tužbi za genocid koju je Republika Hrvatska povela protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Haagu. Početkom ožujka 2014. godine Starmer je u ime hrvatskog pravnog tima pred sucima ICJ-a obrazlagao dio tužbe koji se odnosi na ratne zločine tijekom opsade, razaranja i nakon pada Vukovara. Tužba je na kraju odbačena.

Voditeljica hrvatskog pravnog tima u toj tužbi Vesna Crnić-Grotić ispričala je da je Starmer bio s njima i u pripremnoj fazi. Prisjetila se da je Starmer upotrijebio rečenicu jednog hrvatskog svjedoka koji je rekao da je granatiranje Vukovara bilo toliko strašno da su i ptice prestale pjevati. “Starmer je imao baš jako lijep i snažan govor o padu Vukovara”, ispričala je, kako prenosi Večernji list.

Ovo je dio govora o razaranju Vukovara koji je Starmer izložio pred Međunarodnim sudom pravde. “Bombardiranje Vukovara je sigurno bilo najduži napad na urbano područje u Europi od Drugog svjetskog rata. Pretpostavlja se da je dnevno ispaljeno 10 000 metaka. Gubitak života bio je ekstenzivan. Precizan broj se nikad neće znati, ali brojke se procjenjuju na 1100 žrtava”, pričao je Starmer.

“Samo tisuću od devet tisuća obiteljskih kuća u Vukovaru je ostalo stajati. Struja, voda i kanalizacija su sve zakazale. Gađali su bunare. Kulturni i vjerski život Vukovara je razoren bombardiranjem crkava, škola, vrtića i javnih građevina. Ambasador Herbert Okun koji je posjetio Vukovar 19. studenog 1991. godine komentirao je da je grad potpuno razoren te ga je usporedio sa Staljingradom s kraja Drugog svjetskog rata”, opisao je.

“Snimke iz tog vremena pokazuju pejsaž sa zapaljenim autima, zgradama od kojih su ostale samo ruševine. Svaka kuća je pretrpjela štetu, a najviše rezidencijalno područje južno od rijeke Vuke koje je sravnjeno sa zemljom. Nebrojena tijela ležala su na ulicama i u dvorištima. Nisu bila zakopana zbog opasnosti od granatiranja bilo koga tko izađe iz kuće. Ovo pokazuje da nije bila riječ o oružanom sukobu u kojem su napadnuti vojni ciljevi, već o radikalno neproporcionalnom napadu, kojim se namjerno nastojalo razoriti grad i njegovu civilnu populaciju”, potreseno je ispričao Starmer.

1991 Vukovar in Croatia was ethnically cleansed becoming part of the Republic of ‘Serbian Krajina’. Serb military and political officials, including Milošević, were indicted some jailed for war crimes committed during and after the battle









