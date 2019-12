OVAKO JE BITI RADNIK: ‘Nemam za kartu do Vukovara, nemam za jesti, ali ne plači Ana dušo’! Žena načula razgovor koji ju je slomio!

Na službenoj facebook stranici Vlade Republike Hrvatske građani često ostavljaju poruke političarima u nadi da će netko zamijetiti njihove probleme. Jedna takva objava dirnula je stotine ljudi koji su se prepoznali ili barem suosjećaju s tužnom radničkom stvarnošću u Hrvatskoj gdje se radnika često ne vidi kao vrijednost, nego teret. Bezbroj je načina na koje prosječan čovjek ispašta, a jedna takva situacija opisana je u ovoj objavi koju prenosimo u cijelosti:

“Idem sad na bus iz Zagreba doma u Petrinju, ne iz shoppinga, ne s Adventa, nego s edukacije da bih mogla raditi drugi posao jer ste moju struku vi pretrpali svojim uhljebima. Vučem se jedva jer zbog siromaštva do kojeg ste nas doveli svakodnevno propješačim 13km. Čujem iza sebe čovjeka kako na mobitel govori kako su svi dobili otkaze, kako je gotovo s Uljanikom i kako nema za kartu do Vukovara da se vrati kući, kako danas nije jeo jer si nema od čega kupiti, ali on plačući tješi tu ženu s kojom govori na telefon, obraćajući joj se s “Ana dušo”. I ne mogu si pomoći, slomim se, suze mi se slijevaju. Otvorim novčanik, bijednih 70kn. Okrenem se, potrčim čovjeku, zagrlim ga i gušim se u suzama. Guram mu tih 70kn i ispričavam se što nemam više. Gledam njega, vidim sebe, sve svoje prijatelje, obitelj za koje kratko vrijeme. On se zahvaljuje, a ja mu licemjerno poželim sreću iako znam da tu nema sreće, dok god vas sve, jednog po jednog ne smijene. Sjedam u autobus, suze se i dalje slijevaju, pišem vam ovo i psujem vam sve po spisku! Uzeli ste nam čak i dostojanstvo i ovaj narod neće živjeti sve dok vaša vlast zauvijek ne umre!”