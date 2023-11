Ovako ga je Plenković kupio: Otkrivamo spletke iza šokantnog imenovanja

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Maloljetni branitelj, umjereni konzervativac, predvodnik desnog krila HDZ-a – tako su sve donedavno u vladajućim redovima laskali svojem osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću, koji je neuspjelu kampanju bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koju je vodio iskoristio da bi nadišao lokalne političke okvire. Grabar Kitarović odavno je daleko od politike, a u političkim vodama od tada se koprca župan koji se do pozicije potpredsjednika HDZ-a probio u timu premijera Andreja Plenkovića.

Nedugo nakon tog proboja po stranačkim kuloarima počelo se govoriti o prvim trzavicama između Anušića i njegova šefa Plenkovića. Kako je vrijeme odmicalo, tako su stranački kuloari sve glasnije brujali o popularnom županu koji je, eto, spreman, pa i sposoban, rušiti briselskog igrača Plenkovića i preuzeti njegovu poziciju a da se nikada nije objasnilo koje bi to Anušićeve kompetencije bile za vođenje Vlade. Plenković, ako ništa drugo, u svakom trenutku može pozvati svoje europske šefove kako bi mu udijelili pokoji milijun iz europskih fondova i na taj način donekle stabilizirali stanje u nestabilnoj zemlji.





Oni koji Anušića poznaju reći će da je on od prosječnog, susretljivog dečka i pravaša s frajerskim, pomalo fakinskim manirama doista posljednjih godina stasao u pravog političara, a pravi političar u Hrvatskoj zna i umije igrati na svim frontovima te pravodobno okretati leđa onima koji se nađu na popisu otpisanih. Tako je Anušić leđa okrenuo svojem nekadašnjem suborcu Milijanu Brkiću, ogradivši se od toga da je njegov kadar, što je bilo vidljivo tijekom kampanje za HDZ-ove izbore. U tom periodu uspio je razočarati i Grabar Kitarović, a nije bio pretjerano glasan ni nedavno, kada je Plenković iz svoje vlade ispraćao njegovu blisku prijateljicu, ministricu Natašu Tramišak, koja je iz Vlade izašla prilično demonstrativno.

Fingirani sukob?

Mnogi u HDZ-u o Anušiću će pjevati hvalospjeve, tvrdeći da se on Plenkoviću među prvima usprotivio zbog koalicije s Pupovcem, no Anušić je prije svega u toj koaliciji ostao kao član HDZ-a, a onda treba podsjetiti i kako se taj igrokaz odigravao usred kampanje za lokalne izbore, u kojoj je Anušiću išlo na ruku to suprotstavljanje pa iz današnje perspektive i HDZ-ovci postavljaju pitanje jesu li Anušić i premijer doista bili u sukobu ili su sukobe fingirali onako kako im je odgovaralo za ispunjavanje vlastitih političkih ambicija. Što god se pitali, jasno je kako je Plenković Anušićeve ambicije ugasio najprije micanjem Tramišak, a onda i nakon nedavnog požara u osječkoj tvornici za preradu plastike. Župan je tada, kao što je poznato, žestoko prozivao Zagreb i državne institucije, a onda je u jednom intervjuu otišao korak dalje pa se dotaknuo Frane Barbarića, tvrdeći da je premijer taj na kojem je odgovornost u pogledu njegove smjene zbog zbivanja u aferi HEP i bespravno sagrađene vile na Hvaru. S vremenskim odmakom vidljivo je da je Barbarić i dalje tu gdje jest, a vidljivo je i da su nakon tog Anušićeva istupa prestala propitkivanja propusta vezanih uz poslovanje tvornice Drava International u vlasništvu Zvonka Bedea, koji se povezuje s lokalnim HDZ-ovcima, ali i sa stranačkim doajenom Vladimirom Šeksom koji je baš Anušića predložio Plenkoviću za novog ministra obrane.

Sve to što se na lokalnoj razini događalo sada je, nakon nesreće ministra Marija Banožića, iza Anušića, on svoju Slavoniju, za koju se toliko zalagao, napušta usred mandata kako bi preuzeo resor obrane, što sasvim razumljivo među HDZ-ovcima, ali i među najbližim Anušićevim suradnicima izaziva podijeljene reakcije.

Jedni kažu kako je Anušić do kraja prokockao svoj utjecaj u Slavoniji koji se nakon osječkog požara počeo topiti, drugi pak tvrde da je župan do prije tjedan dana govorio kako njega nacionalna politika ne zanima te kako je usmjeren samo na Slavoniju, koju je odlaskom u ministarku fotelju ostavio na cjedilu, a treći kako će tek sada iz ministarske fotelje Anušić imati mogućnost još snažnije se založiti za slavonski kraj.

Govorio drukčije

Ne treba u kontekstu ove priče zaboraviti da je pred nama superizborna godina, zbog koje su očito Anušić i Plenković sukobe – ako su doista postojali – odlučili gurnuti pod tepih, što nije čudno kada se zna da u Anušićevoj Slavoniji HDZ prolazi kroz ozbiljnu kadrovsku krizu. Pritom se sučeljavaju i s građanskim nezadovoljstvom koje se pojavilo s afričkom svinjskom kugom koja je na cestu izvela nezadovoljne poljoprivrednike koji smatraju da se Vlada prema ovoj pošasti nije ponijela na adekvatan način.

Svoje mišljenje o toj temi više je puta prilično kritično iznosila ekipa iz Domovinskog pokreta, kojoj iz mjeseca u mjesec rejting nezaustavljivo raste. Sve ono što se događa na političkoj sceni upućuje na to da Plenković svoju buduću vladu bez koalicije s Pokretom neće moći sastaviti. Upravo zato neki u HDZ-u vjeruju kako bi Anušić mogao biti Plenkovićev saveznik za tu koaliciju koja bi mogla uslijediti nakon idućih parlamentarnih izbora, no te tvrdnje treba uzeti s rezervom jer je Ivan Penava jasno rekao kako ne postoji mogućnost da se njegova stranka nađe u koaliciji u kojoj bi sjedili Milorad Pupovac i njegov SDSS.

Zanimljivu teoriju o Anušićevoj novoj ulozi na svojem je profilu iznio Pokretov Igor Peternel, koji uz rast popularnosti DP-a vidi još dva potencijalna razloga zbog kojih je Anušić postao ministar. “Ako Slavonija unutar HDZ-a ima taj resor, onda je Anušić jedini izbor jer su svi drugi javnosti poznati HDZ-ovci ili pred zatvorom ili su se ispisali iz stranke. Da je Anušića ikad htio, onda Banožić ne bi ni postojao”, rekao je Peternel, dodajući da je neprijatelja dobro izvući iz prirodnog okruženja i staviti pod kontrolu centra moći.









Zanimljivo je, međutim, reći kako je Plenković doista i ranije Anušiću nudio poziciju ministra obrane, no on je tada bio u naponu političke moći i na takvo što nije pristajao. Baš zato dio županovih suradnika pita se čime je sada Plenković Anušića prisilio da napusti sigurnu političku fotelju. Čime god da ga je prisilio, jedno je sigurno – predlaganje Anušića za ministra obrane izazvalo je veliku pozornost medija i javnosti, veću nego raniji izbori bilo kojih ministara i državnih dužnosnika, a uz to, i dio desničara inače nesklonih HDZ-u po društvenim je mrežama počeo pozdravljati ovaj Plenkovićev manevar.

Nije bilo izbora

Sve je to potvrda Anušićeve političke težine, što god o njemu kritičari mislili. Što god i o Plenkoviću kritičari tvrdili, niz njegovih suradnika govori kako je on ovim manevrom pokazao da je vrhunski taktičar i strateg koji je na ovaj način pacificirao Anušića. S druge strane, oni iz Anušićeva kraja koji ga simpatiziraju kažu da od toga nema ništa i da će on i kao ministar ostati svoj i dosljedan, što možda u ovom predizbornom periodu nije loše ni za HDZ, na čijim će se sastancima Anušić sada češće pojavljivati, a onda s tom pojavom možda preraste i u glas razuma, ali i u analitičara Plenkovićevih poteza, što se dosad nitko nije usudio činiti na internim stranačkim sastancima. Možda Plenkoviću baš sada kada stižu izbori treba netko poput Anušića tko će mu u lice reći što smatra pogrešnim, kaže nam jedan od Anušićevih bliskih suradnika te dodaje da se župan ovime svjesno upustio u veliki rizik, ali je ujedno vjerojatno sebi osigurao još jedan mandat u ministarskoj fotelji, dok će vođenje županije na idućim lokalnim izborima najvjerojatnije preuzeti njegova velika prijateljica Nataša Tramišak kao dogovor između njega i Plenkovića.

Neki HDZ-ovci ovaj potez opisuju kao udruženje stranačkih titana, no, s druge strane, dio nezadovoljnika iz slavonskoga kraja kaže kako je Anušić ovim manevrom uništio sve svoje šanse i za preuzimanje stranke i za preuzimanje Vlade, a lako moguće i za daljnje druge političke funkcije jer je prihvatio poziciju podređenog predsjedniku Vlade. Plenković se sada grohotom smije jer je pacificirao još jednog mogućeg predvodnika bunta, kaže nam jedan od sugovornika iz vladajuće stranke te dodaje da nije nemoguće da dugoročno Anušića dočeka sudbina bivšeg Plenkovićeva ministra Davora Ive Stiera. Bilo kako bilo, pred Anušićem je sada barem šest turbulentnih mjeseci, očekivanja dijela javnosti od njega su ogromna baš zato što nakon Banožića u ovaj resor ponovno stiže netko s respektabilnom ratnom biografijom. Kakvu god biografiju imao, Anušić će ipak za sve svoje poteze kao ministar morati odgovarati premijeru Plenkoviću koji je dosad smijenio dvadesetak ministara.









Neugodni obračuni

Ne očekuje Anušića kao ministra obrane samo Plenković nego i predsjednik Zoran Milanović, s kojim je njegov prethodnik Mario Banožić imao prilično neugodne obračune. Kako će se Milanović postaviti prema Anušiću, vidjet ćemo, baš kao što tek treba vidjeti kako će se Anušić kao ministar obrane nositi s globalnim događajima, od prijetnji iz BiH do krize na Kosovu, rata na Bliskom istoku i u Ukrajini. Priliku ima, pozornost je dobio, a županiju ostavio u rukama svojeg stranačkog kolege Mate Lukića, za kojeg se kaže da i nije pretjerano utjecajan član stranke.

je diplomirani socijalni radnik i načelnik županijskog stožera Civilne zaštite te nekadašnji član Upravnog vijeća KBC-a Osijek, odakle je razriješen prošlog lipnja usred velike afere u kojoj se otkrilo da u osječku bolnicu stiže inspekcija Ministarstva zdravstva zbog neuspjelog pobačaja jedne pacijentice, ali i službene dokumentacije u kojoj je bolnica izmislila dijelove zakona i Ustava. Dva dana nakon što je najavljen inspekcijski nadzor, Lukić je razriješen bez obrazloženja. Inače je Lukić u politiku ušao na posljednjim lokalnim izborima kao dio Anušićeva tima i kao njegov osobni odabir. Ovaj rođeni Osječanin odrastao je u Čepinu, vodio je osječki Dom zdravlja te se HDZ-u pridružio tek 2013. Profesionalno je radio i u osječkom Domu za odgoj i mladež, gdje je jedno vrijeme bio ravnatelj, a baš poput Anušića, i on je maloljetni dragovoljac Domovinskog rata koji je zvanje socijalnog radnika stekao na mostarskom Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta