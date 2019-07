Ovakav napad na Kolindu niste vidjeli; Mesić brutalno opleo po Kolindi: ‘Ona je slučajna predsjednica’

Bivši predsjednik RH, Stjepan Mesić, sinoć je u studiju RTL-a komentirao predsjedničke kandidate. Mesić smatra da dugo nije bilo ovakve gužve u utrci za Pantovčak, međutim kaže da će pobijediti politički razum. Mesića je aktualna predsjednica razočarala te prema njegovu mišljenju napravila estradizaciju od funkcije predsjednika.

“Ako mene pitate, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović me razočarala. Mea culpa. Ona je estradizirala funkciju predsjednika. Nekoliko sam joj puta rekao da mora štititi integritet. Kad bi se birao najnavijač i najnavijačica, ona bi bila svjetski pobjednik. No to nije posao predsjednika. Kada je Sanader bio premijer, a ona ministrica, ona je dobila utješnu nagradu, kandidirala se u Rijeci na listi HDZ-a i izgubila izbore. Ja sam pitao Sanadera da mi kaže što će s njom. Kazao mi je: Došla je iz administracije, iz vanjskih poslova, neka ide tamo”, izjavio je Mesić.