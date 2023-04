‘OVAJ UGOVOR JAKO JE OPASAN!’ Odvjetnik otkrio kako je lako ostati bez svega: ‘Mogu se imati i najbolje namjere’

Poznati HRT-ov voditelj Drago Celizić nedavno se našao u centru pažnje javnosti kada je objavljeno kako je izgubio spor na osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju, kojeg je 2007. godine potpisao sa sada već pokojnom Milkom Vukelić iz Pule. Sud je 13. ožujka ove godine donio nepravomoćnu presudu kojom se utvrđuje da je taj ugovor ništetan, a Celizić je na osnovu presude ostao bez kuće od 178 i dvorišta od 453 kvadrata u pulskom naselju Dolinka. Iza Milke je još i ostalo pola milijuna eura štednje.

Naime, Milka Vukelić je preminula samo tri mjeseca nakon potpisivanja spornog ugovora, a tužbu protiv Celizića pokrenula je nećakinja pokojne Vukelić koja tvrdi da u vrijeme potpisivanja ugovora Milka “nije bila prisebna i sposobna za rasuđivanje zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja”.

Ovo je samo jedna od brojnih priča koji se bave problemom moguće prijevare starijih osoba.





Konzultirajte se s odvjetnikom

Već godinama se upozorava na probleme s ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, od kojih je posebno problematičan onaj o dosmrtnom uzdržavanju. Zašto je to tako pitali smo odvjetnika Krešimira Medveda iz Osijeka koji se i u sam u svojoj praksi susretao s ovim ugovorima.

“Na prvi pogled riječ je o ugovorima koji izgledaju identično, ali u praksi to nije slučaj. Najveća pa i jedina razlika je što prema ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju davatelj usluge odmah postaje vlasnikom nekretnine koja se zalaže, dok prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju davatelj usluge postaje vlasnikom nekretnine tek nakon smrti primatelja usluge”, pojašnjava Medved i dodaje kako kod prvog ugovora postoje brojne opasnosti i rizici.

“Nije problem sam ugovor, već namjera, postupanje druge osobe i zato uvijek preporučujem te ugovore sklopiti samo s osobom u koju imate puno povjerenje. Uvijek je preporučljivo prije sklapanja tog ugovora konzultirati se s odvjetnikom ili nekom drugom stručnom osobom”, kaže Medved i dodaje kako je riječ o ugovoru koji mora biti sklopljen u pisanom obliku.

“Taj ugovor treba ili ovjeriti kod nadležnog suda ili mora biti solemniziran kod javnog bilježnika ili biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta. To je važno jer u tom slučaju sud ili javni bilježnik neće samo ovjeriti potpis već će stranke morati upozoriti na sve posljedice i opasnosti tog ugovora”, objašnjava.

“Nisu problematični ugovori, već ljudi”

Odvjetnik kaže kako se u praksi često dogodi da osobe govore da nisu bile svjesne toga da će nekretnina odmah prijeći u vlasništvo, da su mislile da će se to dogoditi tek po njihovoj smrti.

"Iako su bitne namjere druge osobe, ali postoje i druge opasnosti na koje se treba misliti. Osoba koja daje uzdržavanje može postupati sa najboljim namjerama, ali može joj se dogoditi da i sama može upadne u neke dugove. U tom slučaju joj neki vjerovnik može prisilno sjesti založnim pravom na tu nekretninu, iako se još provodi ugovor o uzdržavanju. U svakom slučaju potrebno je educirati ljude kako bi znali u što se upuštaju", kaže.









Na pitanje je li možda potrebno ukinuti ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, poput npr. Slovenije koja tako nešto ne poznaje u svom pravu, odvjetnik govori kako nisu problematični ugovori, već ljudi.

“Kroz praksu sam se susretao s ljudima koji iz ovog i onog razloga žele baš ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i ne žele da imaju ništa ne sebi. U tom slučaju ljudima to treba i omogućiti”, smatra.

Sudovi su ipak puni sudskih postupaka na kojima jedna ili druga strana tuže zbog tih ugovora. Medved kaže da takvi sudski procesi mogu trajati i po cijelo desetljeće, iako su u praksi često kraći.









“Ne mora se ni ići na sud, stranke mogu same same raskinuti sporazum, ali ako nema sporazuma, jedna strana mora podnijeti tužbu za raskid ugovora. Koliko će postupak trajati ovisi o tome kakav će stav zauzeti druga strana. Ako je druga strana pasivna i ne odaziva se pozivima suda brzo se završi, ali ako je aktivna i osporava to, zna trajati godinama, u prosjeku tri godine do pravomoćnog okončanja ako osoba osporava i slično”, zaključuje Medved.