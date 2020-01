OVAJ UDAR ISTRIJEBIT ĆE PUŠAĆE: Dolazi brutalan namet, poskupljenja do 100%! E-tekućine, grijani duhan masno će koštati!

Autor: Dnevno

Ministarstvo financija u javnu je raspravu pustilo nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode. Ukoliko uredba prođe kutija cigareta uskoro će u prosjeku poskupjeti 2 kune.

Prema prijedlogu ministarstva, specifična trošarina na cigarete bi sa sadašnjih 335 kuna za tisuću komada porasla na 375 kuna, dok bi proporcionalna trošarina ostala na 34 posto od maloprodajne cijene.

Minimalna trošarina na cigarete povećala bi se za 74 kune, sa 755 kuna na 829 kuna za tisuću komada. Ta se minimalna trošarina plaća ako je iznos ukupne specifične i proporcionalne trošarine niži od ukupnog iznosa propisane minimalne trošarine.

Ministarstvo u nacrtu predlaže da trošarina na sitno rezani i ostali duhan za pušenje ostane na 600 kuna za jedan kilogram.

No, u odnosu na važeću uredbu, koja je na snazi od prosinca 2018. godine, uvodi i pet novih kategorija duhanskih proizvoda na koje bi se ubuduće plaćala trošarina – cigare i cigarilose, grijane i nove duhanske proizvode te e-tekućinu.

Tako bi se na e-tekućine plaćala trošarina od jedne kune za jedan mililitar, a na grijane duhanske proizvode iznosila bi 600 kuna za jedna kilogram.

Trošarina od 600 kuna za tisuću komada plaćala bi se ubuduće i na cigare i cigarilose, a i na novi duhanski proizvod bi se plaćala trošarina, i to od 600 kuna za kilogram.

Saša Lončar, direktora i vlasnika HGSPOT grupacije koja je nedavno predstavila prvu hrvatsku e – cigaretu, ističe kako se ovom uredbom pojedina alternativna rješenja pušenju diskriminiraju i dovode u nejednak položaj.

“Nedvojbeno je da će nove cijene trošarine na duhan i duhanske prerađevine izazvati negodovanje brojnih pušača, no kod korisnika e tekućina situacija je puno gora. Trošarina za grijani duhan ostala je ista, a ona na tržištu e-tekućina dovest će do skoka cijena proizvoda u rasponu od 50 do čak 100 posto.

Prihvatljiv iznos bi bio 20 lipa umjesto 1kn po ml tekućine. Do sada nije bilo trošarina i normalno je da proizvod koji je po svim ispitivanjima do čak 95% manje štetan od duhanskih proizvoda bude dostupan po pristupačnijoj cijeni širem krugu ljudi. Osim toga ovako visoke cijene utjecat će na poslovanje domaćih tvrtki koje su većinom male i u začetku poslovanja te se bave proizvodnjom i djeluju u području vapeing industrije, što je nova grana industrije te potencijal za nova zapošljavanja”, istaknuo je Lončar, piše Tportal.