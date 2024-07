Ovaj Trumpov čovjek je utjerao strah u kosti Europi: ‘To je katastrofa za Ukrajinu’

Velik dio Europe već je bio u panici oko drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, brinući se da će SAD prekinuti pomoć Ukrajini ako on pobijedi u studenom. A onda je Trump izabrao J. D. Vancea za svog potpredsjedničkog kandidata. 39-godišnji senator iz Ohija jedan je od članova Republikanske stranke koji najviše propagira ideje izolacionizma.

On se žestoko protivi korištenju više sredstava za pomoć Ukrajini i osudio je ono što smatra prevelikom ovisnosti Europe o Sjedinjenim Državama kada su u pitanju vojna ulaganja. Jedan visoki dužnosnik EU-a, kojemu je odobrena anonimnost kako bi otvoreno govorio o tom pitanju, rekao je u intervjuu u ponedjeljak da je Vanceovo imenovanje “katastrofa” za Ukrajinu – a time i za Europsku uniju, koja je poduprla Kijev dok se brani protiv ruske agresije.

Vance je odigrao središnju ulogu u nastojanju da se odbaci prijedlog zakona o pomoći Ukrajini ranije ove godine u Senatu, a iako je taj pokušaj propao, Vance je novinarima u to vrijeme rekao: “Uspjeli smo to učiniti prilično jasnim Europi i ostatku svijeta da Amerika ne može beskonačno ispisivati ​​bjanko čekove”.

