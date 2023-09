Ovaj tip je preživio pravi horor: ‘Nešto mi je iskočilo iz čela i počelo se koprcati’

Autor: I.G.

Englez Jack Holmes doživio je neugodno iskustvo koje će pamtiti do kraja života. Neko vrijeme mislio je da ima prištić na čelu, koji ga je svrbio, pa ga se uzalud pokušavao riješiti.

On i supruga su je danima pokušavali istisnuti. Međutim, tada se prvo pojavila mala oteklina koja se brzo počela širiti sve dok mu se oko nije zatvorilo. Kako je rekao, mnogi su ga zezali da se sigurno s nekim potukao, ali on to nije htio priznati. Kad su mu se oba oka zatvorila, Jack je odlučio otići liječniku.





Mislio je da je prištić

Mislio je da se radi o prištiću kojem treba više vremena da nestane. Otišao je u bolnicu i saznao šokantnu dijagnozu. Naime, rekli su mu da ga je ugrizla konjska muha, a liječnici su se čudili dok su sanirali ugriz. U bolnici su napokon uspjeli očistiti izraslinu iz koje je iskočila ličinka.

‘Apsolutno odvratno’

“Gledao sam nešto što je izašlo iz čela, migoljilo se na rupčiću, apsolutno odvratno”. prisjeća se Jack i dodaje:

Nakon toga su mi usta počela oticati i osjećao sam užasnu bol, pa sam opet morao u bolnicu, gdje su mi dali set antibiotika, nakon čega sam se sutradan osjećao kao preporođen”, rekao je Jack.

Ovaj mladić je na TikToku objavio fotografije prije i nakon vađenja ličinke.