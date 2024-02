U Hrvatskoj otkrivena formula vrijedna milijarde dolara: Projekt završio u ladici, a onda zaokret

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Gotovo da nema osobe koja barem jednom u životu nije morala uzeti antibiotik. Sumamed se u nekom trenu našao u ladicama većine kućanstava, a suvremena medicina snažno se oslanja na uporabu ovakvih kemijskih agensa u borbi protiv velikog broja bolesti. No, kada ste posegnuli za tabletom Sumameda, jeste li znali da se radi o jednom o najvećih i svakako najkorisnijih hrvatskih izuma?

Davne 1981. godine skupina znanstvenika-istraživača iz Plive stvorila je novi antibiotik pod nazivom azitromicin, po svemu različit od ostalih do tada primjenjivanih antibiotika. Tim stručnjaka predvođen kemičarom doktorom Slobodanom Đokićem u sastavu koji su činile Gorjana Radobolja-Lazarevski, Zrinka Tamburašev i Gabrijela Kobrehel 1980. otkrio je formulu kemijskog spoja azitromicina koji se pokazao izrazito efikasnim pri terapijskom liječenju bakterijskih infekcija.

No, registracija Plivina proizvoda nije išla glatko jer do tada u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji nije bio registriran nijedan originalni domaći proizvod s vlastitom registracijskom dokumentacijom koju su u to vrijeme osobno nosili sa svim kopiranim test-listama pojedinih bolesnika u Saveznu komisiju za lijekove u Beograd, navodi se u znanstvenoj publikaciji koju su 2018. objavili iz Plive.

Lijek nekoliko puta skidan s ‘dnevnog reda’

Nakon svih teškoća u samoj registracijskoj proceduri, tijekom koje je lijek nekoliko puta skidan s „dnevnog reda“ sjednice, dobili su odobrenje za stavljanje lijeka u promet i krenula je promocija azitromicina. Bili su svjesni da to neće biti lagan posao jer se lijek znatno razlikovao od ostalih do tada primjenjivanih antimikrobnih lijekova.

U rujnu 1988. godine registriran je originalni antibiotik, azitromicin, poznatiji pod zaštićenim imenom Sumamed. Odmah nakon registracije, 1. listopada iste godine, održan je i prvi internacionalni Simpozij o Sumamedu u Zagrebu koji je ujedno označio i početak promocije ovog lijeka.

1986. Pliva i Pfizer su potpisali ugovor koji je Pfizeru dao ekskluzivna prava za prodaju azitromicina na tržištima SAD-a i Zapadne Europe, dok je Pliva 1988. na tržište Centralne i Istočne Europe lansirala svoj azitromicin pod imenom Sumamed.

Jedan od najuspješnijih antibiotika na svjetskoj razini

Kako u svojem radu, ‘Priči o azitromicinu’ iz 2011. godine piše kemičarka Zrinka Banić Tomišić, izum azitromicina, djelatne tvari Sumameda, pripada najvećim dostignućima hrvatske znanstvene povijesti. Promatra li se s aspekta komercijalizacije znanstvenih istraživanja, vjerojatno je najveće dostignuće. Iznimno terapijsko djelovanje učinilo je azitromicin jednim od najuspješnijih antibiotika na svjetskoj razini.









Azitromicin je danas među najprodavanijim antibioticima. Vrlo je učinkovit za liječenje raznih bakterijskih infekcija gornjih i donjih dišnih puteva, kože i potkožnog tkiva, spolno-prenosivih bolesti, infekcija želuca i dvanaestnika, upale zdjelice te sve više i za prevenciju bakterijskih infekcija u djece i onih sa slabim imunitetom, navodi se u radu kemičarke.









Samozatajan tim znanstvenika

Četvero genijalnih znanstvenika nikad nije puno govorilo o sebi i svom otkriću. Većina njih više nije među živima, Gabrijela Kobrehel posljednja je preminula u 83. godini u ožujku prošle godine.

Značaj Sumameda ubrzo je prepoznao cijeli svijet, zbog čega je u Washingtonu 2000. godine Američko kemijsko društvo Slobodanu Ðokiću i Gabrijeli Kobrehel, s kolegama koji su sudjelovali u radu na azitromicinu iz Pfizera, dodijelilo priznanje za unapređenje globalne dobrobiti čovječanstva.