Ovaj čovjek gotovo da je vladar Hrvatske u sjeni: Evo koje moćne ljude navodno drži pod kontrolom

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Godinama je HDZ-ov doajen Vladimir Šeks na glasu kao jedna od najutjecajnijih figura na domaćoj političkoj i pravosudnoj sceni, o čemu u posljednje vrijeme nerijetko progovara bivši HDZ-ovac Branimir Glavaš, koji je sa Šeksom zaratio u jeku svojih pravosudnih procesa, za što prst krivnje upire baš u HDZ-ova doajena kojemu je dodijelio nadimak Sova. Kako god Glavaš zvao Šeksa, nedvojbeno je da ovaj i danas ima utjecaj na hrvatsku politiku, što djelomično može zahvaliti i premijeru Andreju Plenkoviću koji je vrlo mudro procijenio da u Šeksu valja imati saveznika, a ne suparnika, jer svi oni koji su sa Šeksom ranije ulazili u konflikte na političkoj sceni nisu dugo trajali.

U čemu je tajna Šeksove dugovječnosti i utjecaja teško je definirati, no kratkom analizom njegove političke karijere može se primijetiti kako se on nikada nije gurao u prvi plan. Vodeće fotelje nisu ga pretjerano zanimale, ali je uvijek uspijevao ostati u samome vrhu političke scene, na kojoj je nerijetko djelovao i iz sjene, baš kao što to i danas čini bez previše medijskog eksponiranja.

Krakovi u oporbi

Ne eksponira se previše ni njegov posinak Karlo Ressler, HDZ-ov europarlamentarac u kojem dobar dio stranačkih kolega vidi Plenkovićeva nasljednika, koji se po Šeksovim napucima neće gurati u prvi plan već će čekati da sazre njegovo vrijeme. Vrijeme je ovih dana sazrelo za novog ministra gospodarstva pa je tu fotelju nakon Davora Filipovića preuzeo varaždinski HDZ-ovac Damir Habijan, a u vladajućim redovima sumnja se da je i tu prste upleo Šeks jer je Habijan nekoć bio suvlasnik u odvjetničkom uredu Olega Uskokovića koji je sa Šeksovim nećakom Bojanom Divjakom od slovačkog medijskog holdinga JOJ Media House preuzeo cijeli niz lokalnih medija, od Zadarskog lista do Glasa Istre i riječkog Novog lista, najavljujući spajanje s Glasom Slavonije s ciljem konsolidiranja regionalnih dnevnih novina.

Kada među HDZ-ovcima progovorite o Šeksovim kadrovima u aktualnom sazivu Sabora, mnogi će vam suzdržano reći kako ih “gore” u parlamentu i generalno u političkoj areni barem dvadesetak sjedi zahvaljujući njemu, pa se tako, osim Resslera, kao Šeksov kadar spominje aktualni gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar. Šeksove simpatije navodno uživa i tajanstvena zastupnica Nikolina Baradić, ali i bivša ministrica Vesna Bedeković.

Navodno je Šeks u korektnim odnosima bio i s nekadašnjim velikogoričkim gradonačelnikom Draženom Barišićem, ali i s makarskim HDZ-ovcem Jurom Brkanom. Nije tajna da je sa Šeksom u odličnim odnosima i HDZ-ov gradonačelnik Otoka Josip Šarić, s kojim se nedavno družio u zagrebačkom restoranu Purger navodno na službenom sastanku premda je u medije baš s tog ručka procurila fotografija na kojoj je vidljivo da HDZ-ov dvojac karta belu.









Iako je Šarić, nakon što je u medijima prozivan da je taj ručak platio iz gradskog proračuna, tvrdio da ima pravo raspolagati predviđenim sredstvima za reprezentaciju Grada, naknadno je stotinjak eura, koliko su na tom druženju potrošili, uplatio u gradski proračun, napominjući pritom da je Šeks počasni građanin njegova Otoka. U takve probleme sa Šeksom nikada se nije doveo HDZ-ov zastupnik Ivan Ćelić premda će njegovi stranački kolege reći da i on uživa simpatije stranačkog doajena, baš poput dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića ili pak ministra graditeljstva Branka Bačića s kojim je Šeks i kumski povezan. Bliske odnose Šeks njeguje i s Božidarom Kalmetom, ali i s bivšim ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem.

Osobna moć

Ne može se reći da je Josip Đakić Šeksov kadar, ali se može reći kako i njih dvojica imaju korektne odnose kakve Šeks njeguje i s HDS-ovim Goranom Dodigom, no zanimljivo je da dio HDZ-ovaca primjećuje da Šeks i u oporbenim redovima ima ljude s kojima ostvaruje korektne odnose, a u tom se kontekstu naglasak stavlja na bivšeg SDP-ova gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića.

Naravno da i izvan političke arene u pravosudnim vodama Šeks ima velik utjecaj pa će mnogi kao iz topa kao jednoga od ključnih ljudi iz Šeksova kruga navesti poznatog suca Ivana Turudića, tu je dakako i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, ali i sudac Ustavnog suda Mato Arlović. U pravosudnim vodama Šeksovim se kadrom smatrao i bivši sudac Vrhovnog suda Đuro Sessa, a s obzirom na moć i dugogodišnji utjecaj koji Šeks uživa na društveno-političkoj sceni, ne iznenađuje ni to što je njegova kći Zrinka Šeks Poštić još 2019. postala predsjednica osječkog Općinskog suda.









Oni upućeni u dio Šeksova utjecaja kažu kako je u njegovim rukama i danas ogromna moć, ali naglašavaju da time ne treba biti iznenađen jer je Šeks politiku oduvijek shvaćao kao svojevrsno stvaranje osobne moći, što mu je svih ovih godina koliko djeluje očito polazilo za rukom.