OVA SLIKA GOVORI SVE SDP ima kandidata za predsjedničke izbore!

Autor: A.A.

Do 15. srpnja imat ćemo kandidata za predsjedničke izbore, najavio je šef SDP-a Davor Bernardić u intervjuu za Jutarnji list te dodao da će se u stranci, zajednički, bez zle krvi, dogovoriti oko najboljeg mogućeg kandidata. No, jedna kava i nekoliko osmijeha možda su već dali naslutiti kako će to ipak biti “politička zvijer”, Zoran Milanović.

Nakon što je Bernardić rekao kako je s Milanovićem u korektnim odnosima i da tu i tamo popiju kavu, otkrio je i da se posljednja kava dogodila prije tjedan dana u Županji. Naime, obojica su bili na pogrebu njihova stranačkog kolege Branka Tušeka.

“Milanović i ja vidjeli smo se u srijedu i popili kavu u Županji nakon pogreba Branka Tušeka, našeg vrijednog člana, bivšeg saborskog zastupnika i velikog humanitarca”, rekao je predsjednik SDP-a u intervjuu.

A da to nije bila samo “korektna” kava, već i mnogo opuštenije druženje, baš onakvo na kojima se mogu dogovoriti velike stvari, pokazuje i fotografija koju je objavio SDP-ovac Josip Krnić.

“Ljepo je vidjet kad svi sjede za istim stolom..Rame uz rame može se izgraditi bolji Sdp-e i bolju ravnopravniju Hrvatsku!!!”, napisao je Krnić potpuno nepismeno i otkrio djelić partijske atmosfere u Županji.

Inače, kao potencijalni kandidati SDP-a za Pantovčak spominju se osim Milanovića, Tonino Picula i Ivo Josipović, a ankete upravo Milanoviću daju najveće šanse protiv Kolinde Grabar Kitarović. Njegovu kandidaturu već su javno podržali mnogi, od Gordana Marasa do Saše Đujića, dok se politički tajnik Davorko Vidović, potpredsjednik Zlatko Komadina i Predrag Fred Matić zalažu za predizbore u SDP-u.