Foto: Guliver Image / Office of the President of Ukraine

‘OVA PRIČA DOŠLA JE DO KRAJA!’ Zelenski prelomio, dok Kijev napadaju ruski dronovi, ima golem unutarnji problem: ‘To je zločinačka organizacija’

Autor: L.B.

Kijev su u srijedu u rano jutro probudile snažne eksplozije i detonacije, a nešto ranije gradom i regijom odzvanjale su sirene za zračnu opasnost, javlja Reuters.

Naime, ruski napadi dronovima na glavni grad Ukrajine oštetili su pet zgrada, unatoč tome što je Ukrajina srušila 13 ruskih dronova, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da su “teroristi” napali s 13 bespilotnih letjelica iranske proizvodnje i da su sve presretnute.

Šef kijevske gradske uprave Serhij Popko napisao je na Telegramu da su se napadi dogodili u dva vala, a ostaci srušenih dronova oštetili su jednu upravnu zgradu, dok su četiri stambene zgrade pretrpjele manju štetu.





‘Ova priča je došla do kraja’

Oleksij Kuleba, guverner Kijevske regije, rekao je da sustavi protuzračne obrane rade, a ukrajinski zastupnik Oleksij Gončarenko kaže da su se čule tri eksplozije.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je pogođen središnji gradski okrug Ševčenkivski.

“Hitne službe su na terenu”, objavio je Kličko na Telegramu.

No, usred rata, Ukrajina se bori i protiv korupcije, pa je predsjednik Volodimir Zelenski izrazio zadovoljstvo zbog raspuštanja suda u Kijevu i rekao da se Ukrajina može istodobno boriti protiv korupcije i ruske invazije.

“Ova priča je došla do kraja”, rekao je Zelenski u utorak kasno navečer te istaknuo da je potpisao zakon kojim se raspušta Okružni upravni sud u Kijevu. Riječ je o instituciji koju su ukrajinske protukorupcijske vlasti usporedile sa zločinačkom organizacijom, a Sjedinjene Države su predsjedniku te ustanove nametnule sankcije 9. prosinca.

Unutarnji problemi

“Ali se nastavlja priča o reformama – nastavlja se čak i u vrijeme takvog rata”, rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. Potpisao je zakon istog dana kada ga je usvojio ukrajinski parlament.









Pavlo Vovk, predsjednik suda, napisao je u objavi na Facebooku da je odluka o ukidanju suda čisto politička te donesena na brzinu i da će “oni koji joj danas plješću uskoro zažaliti”. Američki State Department priopćio je da je Washington uveo sankcije Vovku “zbog traženja mita u zamjenu za upletanje u sudske i druge javne procese”.

Slučaj korupcije protiv Vovka poslan je ukrajinskom visokom sudu za borbu protiv korupcije ovog ljeta, nakon što su slučajevi protiv njega godinama bili blokirani. Ukrajinski nacionalni ured za borbu protiv korupcije (NABU) priopćio je da su 17. lipnja podignute optužnice protiv Vovka, dvojice njegovih zamjenika, četvorice sudaca i još četiri osobe, uključujući čelnika državne pravosudne uprave.

Optuženi su “djelovali u okviru zločinačke organizacije” koju je vodio Vovk s ciljem preuzimanja državne vlasti putem kontrole nad pravosudnim tijelima i namjernog ometanja njihovog rada, naveo je NABU. U istrazi je prikupljeno više od 16.000 sati prisluškivanja, rekao je NABU.









Europska unija u lipnju je dala svoj blagoslov Ukrajini i susjednoj Moldaviji da se pridruže bloku, što je početak procesa koji bi mogao potrajati mnogo godina i zahtijeva opsežne reforme za ispunjavanje standarda, od pravosudne politike do financijskih usluga i sigurnosti hrane.

Rusi opet spominju nuklearno oružje

S ruske strane, pak, ponovno se spominje nuklearno oružje.

“Rusija ne može poraziti NATO u Ukrajini bez upotrebe nuklearnog oružja”, rekao je zapovjednik ruske milicije u regiji Donjeck Aleksander Hodakovski na ruskoj državnoj televiziji te dodao da su resursi Moskve ograničeni.

Zaključio je, osim toga, da se “Rusija sada bori protiv cijelog zapadnog svijeta, zbog čega sljedeća eskalacija ukrajinskog rata može biti samo jedna: nuklearna”.

“Nemamo resurse poraziti NATO blok konvencionalnim sredstvima. Ali zato imamo nuklearno oružje”, rekao je Hodakovski.

O njegovim komentarima Kremlj se nije javno očitovao, a prošlog je tjedna ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio na “sve veću” prijetnju nuklearnog rata, ali je rekao da na ruski nuklearni arsenal gleda kao na sredstvo odvraćanja, a ne kao na provokaciju.

SAD ne gubi vrijeme, stiže moćni Patriot

No, kako god Putin gledao na ruski nuklearni arsenal, Sjedinjene Države ne gube vrijeme, pa finaliziraju planove o slanju raketnog obrambenog sustava Patriot Ukrajini. Konačna odluka mogla bi biti najavljena već ovog tjedna, potvrdilo je sinoć više američkih dužnosnika.

Iako plan o slanju Patriota Ukrajini još čeka odobrenje američkog ministra obrane Lloyda Austina, a potom ide na potpis američkom predsjedniku Joeu Bidenu, prema riječima triju američkih dužnosnika za CNN, očekuje se da će obojica odobriti slanje. Kada plan bude odobren, rakete tipa Patriot trebale bi biti vrlo brzo poslane Ukrajini, a Ukrajinci će biti obučeni za njihovo korištenje u bazi američke vojske u Grafenwoehru u Njemačkoj.

Inače, obrambeni sustav Patriot smatra se jednim od najboljih obrambenih sustava dalekometnim raketama od nadolazećih balističkih i krstarećih projektila. Riječ je o sustavu koji bi mogao srušiti ruske rakete i avione daleko od meta koje Rusi pokušavaju pogoditi u Ukrajini, navodi CNN.

Unatoč sankcijama, elektronika u ogromnom opsegu stiže u Rusiju

Pozivajući se na podatke ruske carine, Reuters javlja kako je unatoč sankcijama, opseg uvoza elektronike u Rusiju od travnja do studenog iznosio je 2.6 milijardi dolara.

Od toga, promet koji dolazi od zapadnih proizvođača iznosio je 777 milijuna dolara. Među uvezenom robom, prema Reutersu, nalaze se mikročipovi američkih tvrtki Intel, AMD, Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc i njemačkog Infineon AG, koji se koriste za proizvodnju projektila korištenih u Ukrajini.

Reuters piše da sankcionirana elektronika dvojne namjene ulazi u Rusiju preko, primjerice, Turske uz pomoć biznismena kao što je Gekturk Agvaz koji upravlja dvjema tvrtkama – turskom Azu International Ltd i njemačkom Smart Impex GmbH. Agvaz je računala i komponente prestao isporučivati Moskvi zbog sankcija EU, no Azu International Ltd je od travnja do studenog u Rusiju izvezao računala i komponente u vrijednosti od najmanje 20 milijuna dolara.

Također, Reuters tvrdi da su proizvodi Intela i AMD-a u vrijednosti od najmanje 50 milijuna dolara uvezeni preko hongkonške tvrtke Pixel Devices Ltd. Njezin osnivač je Bigfish Investments Ltd, koji kontrolira Rus Kiril Nosov.

Još jedan dobavljač sankcionirane elektronike Rusiji, prema Reutersu, estonska je tvrtka Elmec Trade, iako njezin izvršni direktor Alexander Fomenko tvrdi da se tvrtka pridržava svih sankcija i ograničenja. Uvoz elektronike u Rusiju ide i preko tvrtke Radiant i, vjerojatno, tvrtke Titan-Micro koja joj je podređena. Intel i AMD obustavili su isporuke svojih proizvoda Rusiji krajem veljače.