OVA JE DJEVOJKA NAPRAVILA ČUDO! Njezina priča ulijeva nadu u bolje sutra! Ako vam ovo ne popravi dan, ne znamo što hoće…

Autor: Ana Korenić

Dosta vam je negativnih priča koje slušate iz dana u dan? Svake srijede donosimo priču koja pokazuje da oko nas ima bezgranično puno pozitive i upravo se njome trebamo voditi kroz život!

Razgovarali smo s Dianom Prpić, mladom poduzetnicom iz okolice Karlovca koja ne vodi bilo kakav OPG. Ona u svoje voće, povrće i zimnicu ulaže toliko ljubavi i truda da ćete priču o ovom ohrabrujućem pothvatu mlade žene pročitati s užitkom. Dokazuje kako se uz dobru ideju, volju i rad može itekako uspjeti, zato ovakvi mladi i ambiciozni ljudi zaista ulijevaju nadu u bolje sutra.

Ono na što je Diana izrazito ponosna je njezina kreacija – slatki namaz od batata na čijem je receptu dugo radila, a na kraju je došla do prepoznatog proizvoda, U nastavku pročitajte što nas je toliko oduševilo kod simpatične i vrijedne Diane.

Kako je zapravo krenula Vaša priča? Jeste li zamišljali da ćete se jednog dana baviti ovim poslom?

Mogu slobodno reći da ovo nije priča, već život! Ni u jednom trenutku nisam pomislila: “uhhh sutra je ponedjeljak ili jupiii sutra je petak!” Ono tipično što se spominje uz posao… Ovo je moj način života, u tome sam se rodila i odrastala. Nikada nisam gledala na sat koliko još imam do kraja radnog vremena, jer vam toga kod mene nema. Moj je posao otkada otvorim oči, dok ih navečer ne zatvorim i svaki dan je tako. Biljka te ne pita jesi umoran, životinje čekaju, one ne znaju je li danas nedjelja, blagdan ili praznik, one traže svoj red i raspored, ali nas zato višestruko nagrade za naš trud.

Postoji li nešto čega ste se odrekli na svom poduzetničkom putu? Žalite li za ičim?

Dosta si uskraćujem privatne užitke. Slabo se družim s prijateljima, odlasci u kino, kafiće i izlasci su svedeni skoro pa na nulu. Imam sreću što moj zaručnik živi i radi naš posao s jednakim entuzijazmom kao i ja, tako da smo stalno zajedno i provodimo vrijeme radeći skupa. Ali to je daleko od neke normale, mi skoro nikada navečer ne sjednemo i gledamo TV i ne idemo u opuštajuće šetnje jer smo umorni, jedva čekamo da legnemo u krevet jer radimo po cijele dane, ponekad i 17 ili 18 sati. Da, dobro ste pročitali! Ne žalim ni za čime jer živim svoj san, konačno je prepoznat naš trud i muka. Batela, naš najpoznatiji proizvod je sada, zahvaljujući projektu SPAR-a Hrvatska i Nove TV “Startaj Hrvatska” dostupna ljudima diljem Hrvatske, pa zar to nije ostvarenje snova? Znam koliko je trnovit put bio do ovog stadija, tako da zaista ne žalim ni za čime, sve bih ponovila!

Što od Vaših proizvoda ljudi najviše kupuju ljeti, a što zimi?

Ljeti ljudi vole sezonske, svježe kulture kao što su jagode, maline, lubenice i povrće. Vole sve što se brzo priprema kako ne bi ugrijavali kuće i stanove s kuhanjem, kako bi što prije završili s jelom i išli se opustiti na rijeke ili more. Zimi kupuju konkretnije stvari, poput graha, krumpira, zimnice, džemova i namaza. Točno osjetim kada krenu hladniji dani kako se mijenjaju vrste proizvoda koje naručuju, zgodno mi je to promatrati.

Koji je Vama najdraži proizvod koji nudi OPG Prpić?

Najdraži mi je proizvod, naravno, naša Batela, ona je izašla i rezultat je moje bujne mašte. Oduzela nam je sve slobodno vrijeme, kojeg i onako nismo imali previše, a zadavala nam je i glavobolje, suze, vikanje, smijanje, veselje… Ajme, ona nam je priuštila sve! Ona je naša pobjednica u svakom pogledu, zauzima posebno mjesto u našim srcima. Kod kuće nam je upravo taj proizvod svakodnevna tema, stalno gledamo kako da je bolje, više, jače približimo ljudima, kako da je svi prihvate na način kako je mi kod kuće gledamo i tretiramo.

Batela je Vaš proizvod koji se odnedavno može naći na policama trgovina. Kako ste došli do ideje za taj slatki namaz?

Htjela sam povećati vrijednost samog gomolja, batata. Uzgajamo ga na ekološki način, a financijski smo sve to slabo osjetili kada bi došao kraj sezone. Dugo sam razmišljala i istraživala, konzultirala sam se i s liječnicima kako bih došla do zdravog namaza koji će biti blizak svim dobnim i zdravstvenim skupinama, htjela sam da ga smiju jesti SVI. Istraživala sam čime batatu pojačati slatkoću, kako ga zaštititi da što duže traje, pomoću čega postići kremoznost. I na kraju nam je stigao slatki namaz od batata, naša mala teglica sreće, naša Batela. Imali smo sreće da su našu ideju i inovativnost prepoznali u projektu “Startaj Hrvatska” i što je cijeli tim, u suradnji s Novom TV i SPAR-om Hrvatska, uložio toliko truda, vremena, i naravno financija da priče nas osmero poduzetnika predstavi i približi cijeloj Hrvatskoj. Nisam ni sanjala da ću se jednoga dana naći u ovako nečemu pozitivnom, poduzetničkom, da ću osjetiti tolike nalete podrške i pomoći.

Je li bilo neuspjelih pokušaja prije ovog finalnog?

Svi sastojci koju su sada u Bateli su bili u mojoj osnovnoj recepturi. S vremenom sam samo još malo eksperimentirala oko slatkoće i kremoznosti. Razvijala sam recept sve dok nisam bila potpuno zadovoljna.

Kako ste se uopće odlučili na uzgoj batata, s obzirom da u Hrvatskoj nije uobičajena kultura?

Razmišljala sam dugo godina o tome da ga uvedem na naše gospodarstvo i to zaista nije bila odluka preko noći. Bila je to tada kod nas potpuno nepoznata kultura. Smatram da je prednost bila ta što sam ga od prve godine uzgajala na ekološki način, pa su mi ljudi ipak vjerovali da imamo kvalitetan proizvod, kontroliranog uzgoja. Uzimali su za probu, doslovno po gomolj, dva. Bojali su se, bili su skeptični, dok danas ti isti ljudi kupuju na desetke kilograma jer su se „navukli“ na njega. Sami proizvodimo sadnice, tako da je naša proizvodnja zaokruženi ciklus. Od sadnice do ploda i, u konačnici, do naše Batele.

Kakvi su Vam planovi za budućnost? Planirate li uvesti neke nove linije proizvoda i, ako da, koje?

U budućnosti želim da Batela postane globalni brend. Voljela bih da se proširi i izvan granica naše države, da putuje svijetom i stavlja osmijeh na lice ljudima. Imam nepresušan izvor ideja vezan uz nove okuse i nove kombinacije. Kuhinja je moja velika inspiracija i sretna sam što mi je pružena mogućnost stvaranja u njoj, i na kraju svega, što ljudi vole sve ovo što sama stvorim!