OVA IZJAVA UTJERAT ĆE STRAH U KOSTI VLADE! Stipić poručio: ‘Ovo izlazi iz okvira štrajka, ako se ne zaustavi bit će tu izenanđenja’!

Autor: Dnevno

Prosvjed je jedan od načina da se iskaže nezadovoljstvo. To je pokušaj da se izbore određena prava – najčešće glasno, a ponekad i samo šutnjom ako prosvjednici misle da je već sve rečeno. Prosvjetni radnici opisali su štrajk kao borbu za dostojanstvo. A kakva je pozadina te dosad najjače bitke koja se povela u hrvatskom društvu?

“Svi bi mi voljeli da smo u razredu. Mi smo učitelji zbog toga što volimo raditi s djecom, ali očito je da to netko ne razumije ili ne želi razumijeti zašto je ovakva situacija. Bit ovoga štrajka prvenstvo je bilo za 6.11%, ali to više nije bitno. Najbitnije od svega je dostojanstvo učitelja. To očito naša Vlada ne razumije”, kazala je Vukančić.

“Mnogi misle da imamo puno slobodnog vremena. Učitelj koji predano radi ovaj posao, sa srcem, ima jako malo vremena. Za vrijeme godišnjeg odmora mi već planiramo nastavnu godinu koja slijedi. Mora se promijeniti ta slika o obrazovanju i mislim da je ovaj štrajk jedan od tih poteza”, dodao je Dejan Nemčić, profesor geografije.

Danijela Strmotić, učiteljica razredne nastave, rekla je da učitelji prolaze prekrasne i tužne trenutke s djecom.

Silvija Jurković, učiteljica razredne nastave, istaknula je kako je učiteljima oduzet dignitet. “Neki ljudi bi rekli ne može vam nitko to uzeti, ako si vi to ne dopustite. S time se ne bih složila”, kazala je.





Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, podsjetio je da ovo nije najduži štrajk u prosvjeti. Prisjetio se da je 1994. godine štrajk trajao puna tri tjedna i jedan dan.

“Školski sindikati su u odnosu na sindikate u javnim službama štrajkaški potentniji od drugih. Naši članovi su u velikoj mjeri svi visoko obrazovani. Rade jedan društveno izuzetno važan, odgovoran, ali podcijenjen posao. Kroz štrajkove se može vidjeti odnos vlasti prema nama, naše profesije te odgoja i obrazovanja. Ti štrajkovi su uvijek bili odgovor na nešto. I ovaj štrajk je odgovor”, objasnio je Stipić.

Istaknuo je da je sve na neki način upućivalo da će biti sindikalne akcije.

“Vlada nije svjesna da ovo pomalo nadrasta okvire nekog štrajka. Ovo postaje neka vrsta pobune. Ako se to vrlo brzo ne zaustavi, bit će tu još svakojakih iznenađenja”, govori Stipić.

Naglasio je da će ovaj štrajk dobiti na kraju dva rezultata – nastavnici će dobiti ono što su zahtijevali, a njihovi učenici ekspresnu poduku o tome kako ne treba pognuti glavu, kako treba za ono što ti pripada u borbi ustrajati, piše HRT.