'Otvoren lov na Prigožinovu glavu': Ukrajinski obavještajci vjeruju da ruska služba ima poseban zadatak

Šef ukrajinske vojne obavještajne jedinice rekao je kako vjeruje da je ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) “zadužena zadatkom da ubije” šefa Wagnera Jevgenija Prigožina.

U intervjuu s novinarom Howardom Altmanom za online magazin ‘The War Zone’, Kyrylo Budanov je rekao: “Svjesni smo da je FSB dobio zadatak da ga ubije. Hoće li uspjeti u tome? Vidjet ćemo s vremenom .”

"Dakle, u svakom slučaju, svi takvi potencijalni pokušaji ubojstva neće biti brzi", rekao je, a prenosi CNN.





“Dakle, u svakom slučaju, svi takvi potencijalni pokušaji ubojstva neće biti brzi”, rekao je, a prenosi CNN.

“Trebat će im neko vrijeme da imaju odgovarajuće pristupe i da dođu do faze kada budu spremni provesti veliku operaciju. Ali još jednom, želio bih naglasiti da je to veliko otvoreno pitanje. Hoće li biti uspješni u ispunjavajući to? Hoće li se usuditi izvršiti tu naredbu?”.

Budanov se obratio putem prevoditelja videolinkom iz Kijeva.

Još se ne zna pozadina cijele priče o jurišu na Moskvu

Kremlj je šutio o ovoj temi, krenuvši umjesto toga u kampanju ponovnog uspostavljanja autoriteta ruskog predsjednika Vladimira Putina. Podsjetimo, Prigožin je u subotu krenuo na mahniti pohod do Moskve, no na otprilike 200 kilometara od ruske prijestolnice najednom je stao i svoje plaćenike vratio natrag u baze.

Kako je objavio Kremlj, Prigožin se predomislio nakon intervencije bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji se kod Putina založio da šefa Wagnera u Moskvi ne ‘zgaze kao kukca’.

Iako je ruski predsjednik u govoru tijekom dana juriša rekao da je ovo 'izdaja' i 'nož u leđa', kasnije je ipak donesena odluka o amnestiji Wagnerovaca, a Prigožin je poslan u Bjelorusiju. Također, pojavile su se vijesti da Wagner više neće djelovati na bojištu u Ukrajini, iako se prema pisanju nekih zapadnih medija i dalje u Rusiji vrše regrutacije.









Neki sumnjaju i da se u pozadini kuha neki veći plan, no za takve teorije zasad nema potvrde.