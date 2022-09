OTVARAT ĆE VREĆICE SMEĆA DA NAĐU KRIVCA? Tomašević ide u borbu s ‘neposlušnima’: Možda je to smiješno, ali tako se to radi

Autor: M.P.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je prvi gost HTV-ove emisije Nedjeljom u 2 nakon ljetne stanke.

Na stolu su bile brojne teme, od problema s otpadom, gradskog prijevoza, nove bolnice i Dinamovog stadiona to aktualnih političkih zbivanja.

Tomašević je komentirao plinsku aferu u Ini i zahtjev oporbe za izvanrednim izborima. Smatra, normalno je da oporba traži političku odgovornost.





Smatra, u priči su dva scenarija – ili su osumnjičeni jako glupi, ili nisu glupi. U slučaju prvog scenarija upitao se kako je moguće da u ozbiljnoj korporaciji poput Ine glupa ekipa može ukrasti milijardu kuna, a da to nitko nije vidio niti znao. Drugi scenarij, rekao je, značio bi da se to očito i prije radilo, a da se nije upalilo crveno svjetlo, pa su i umiješani u ovu aferu mislili da mogu učiniti isto. Tomašević je rekao i da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković politički odgovoran za to što se dogodilo u Ini.

Na pitanje hoće li podržati prosvjede povodom afere u Ini, odgovorio je da to ovisi o tome tko ga organizira i što su zahtjevi.

Zbrinjavanje otpada

Tomašević je komentirao tvrdnju da nije ispunjeno obećanje da će Petar Pripuz izgubiti posao odvoza smeća, rekao da njegova CIOS grupa više ne zbrinjava glomazni otpad, već to čine gradska poduzeća, na čemu je ušteđeno 60 milijuna kuna godišnje.

“Kad smo to radili, rekli su da će biti glomazni otpad po ulicama, da nećemo to uspjeti, da će u Sesvetama biti privremeno skladište koje će se pretvoriti u trajno skladište… Ništa od toga nije se dogodilo”, poručio je Tomašević.

Osvrćući se na novi plan odvoza otpada, koji stupa na snagu 1. listopada, Tomašević je rekao da radi ono što je obećao u izbornom programu, a to je pravedni sustav naplate prema količini odloženog miješanog otpada.

Rekao je da postoje potpuno različiti modeli naplate u cijelom gradu, a da će prema novom sustavu biti jedan – 45 kuna fiksne cijene + vrećice koje se kupuju u trgovinama i jedino u koje se može odložiti miješani otpad. Gradonačelnik kaže, malo je onih građana koji će prema novom sustavu odvoz plaćati skuplje.









‘U krajnjoj liniji, otvarat će se vrećice, tražiti računi da se utvrdi identitet’

Govoreći o kažnjavanju, Tomašević je između ostalog rekao da na početku sigurno neće sve funkcionirati te da namjeravaju prvo educirati i upozoravati građane, čak i stavljati naljepnice na kante u kojima je otpad pogrešno odložen. Također će, poručio je, tražiti što je više moguće individualnu odgovornost, za spremnike koji su na javnim površinama koristit će komunalne redare i kamere.

“A s treće strane, u krajnjoj liniji, otvorit će se sadržaj te vrećice, recimo, gdje je bačen miješani komunalni otpad, ne u službenoj ZG vrećici koja se mora kupiti za 2, 4 ili 8 kuna, i jednostavno se pregleda sadržaj te vrećice, nađu se neki računi, utvrdi se identitet onoga tko je to bacio i njemu se razreže cijela kazna”, rekao je Tomašević, dodajući da je to možda ljudima smiješno, ali da se to radi u svim drugim austrijskim, njemačkim i švicarskim gradovima.

Poručio je da u Zagrebu nikada neće biti reda ako se svi zajedno ne počnu držati određenih pravila ponašanja.









O obnovi nakon potresa

Reagirajući na kritike zbog sporosti u obnovi nakon potresa, Tomašević je rekao da su učinili sve najavljeno. Rekao je da mu je jedna od najvećih frustracija nakon prve godine mandata to što i dalje nije krenula obnova privatnih zgrada u Zagrebu, dodajući da je za to jasna zakonska odgovornost Fonda za obnovu i Ministarstva graditeljstva.

O Dinamovom stadionu

Govoreći o Dinamovom stadionu, istaknuo je da zagrebački klub idući tjedan u sklopu Lige prvaka ugošćava Chelsea na Maksimiru i rekao da mu je iskreno neugodno kako taj stadion izgleda te da je u “takozvanu obnovu stadiona” u 20 godina ulupano 800 milijuna kuna, a da su se za taj iznos mogla izgraditi dva nova stadiona. Rekao je da treba srušiti izgrađeno i izgraditi novi stadion.

Rekao je i da zemljište na Maksimiru nije imovinsko-pravno “čisto”. Naime, dio zemljišta navodno pripada Crkvi.

“Sad to rješavamo s Crkvom. Postoji dobra volja i vjerujem da ćemo, nadam se, već sljedeći mjesec imati znatne pomake”, rekao je Tomašević, dodajući da mu je to i osobno bitna tema jer je 90-ih dolazio na južnu tribinu kao pripadnik BBB-a.

Rekao je da je to samo jedan od pokazatelja koji je kaos u gradu koji su naslijedili.

“Mi imamo stotine plakatnih mjesta koja su ilegalno u gradu. Koji god kamen dignem, nađem u najmanju ruku nered, ako ne i kriminal. I sad dodajte još na to i pandemiju, i potres, i inflaciju, i energetsku krizu”, rekao je Tomašević. Na upit je li uvjet za rješavanje problema sa stadionom demokratizacija kluba odgovorio je: “Razgovaramo o svemu, pa i o tome”.