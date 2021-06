’OTUDA NERVOZA GRLIĆ RADMANA’! Grmoja za Dnevno nakon burnog sastanka: ’Dao je lažni iskaz! Pozvat ćemo glavnu državnu odvjetnicu!’

Autor: M.V.

Da je na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije bilo poprilično napeto, za Dnevno je potvrdio Nikola Grmoja, predsjednik Vijeća. Govorilo se naime o slučaju Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), odnosno o kaznenoj prijavi kojom se sumnja u fiktivno zapošljavanje Lorete Bertoše-Kušen u konzulatu u Melbourneu i Sydneyju, za koju se smatra da je za to vrijeme zapravo boravila sa suprugom, australskim veleposlanikom Damirom Kušenom u Canberri iako je pravilnikom zabranjeno djelovanje supružnika u istom veleposlanstvu.

No, sjednica je prošla u sjeni istupa ministra Gordana Grlića Radmana koji je navodno napadao sve prisutne, a na sjednicu je došao prvi put, nakon opetovanih poziva, tvrdeći kako se odaziva da ga više ne prozivaju. Grmoja nam govori kako nije siguran da će ministrova prisutnosti biti potrebna na idućim sjednicama. “Bilo je jasno da iz ministarstva ne žele reći ništa, prikrivaju dokaze u ovom slučaju. Znam samo da ćemo na sjednicu zvati glavnu državnu odvjetnicu”, tvrdi.

“Ovaj slučaj traje tri godine i već toliko Ministarstvo odbija dostaviti putne naloge”, navodi dalje pa podsjeća kako je kaznena prijava u ovom slučaju odbačena na temelju iskaza osumnjičenog, bez da je ispitan Damir Sabljak, djelatnik MVEP-a koji je i slučaj prijavio. On je, govori dalje, udaljen iz službe, ali kada je prijava odbačena na istu i vraćen, a sada ga je ministar opet udaljio. “Ovim se daje poruka da se štiti korupcija, a uključena su najviša tijela vlasti”, tvrdi prozivajući DORH i premijera Andreja Plenkovića. To je činio i u nekoliko navrata pa pozvao premijera da ga tuži za klevetu ako laže, a zatražio je i da mu se skine zastupnički imunitet. To pak nije učinjeno.

Nervozan ministar

“Ministar je danas dao lažni iskaz da nije prekršen pravilnik, a slijedom toga i nervoza ministra koji se pokušao prikazati kao politički progonjenik, što nije istina. Vijeće je pokušao pokazati kao nekompetentno”, ističe.

Zaključuje i kako je Vijeće zatražilo dokumentaciju od ministarstva, ali i korespondenciju ministarstva i DORH-a, od samog državnog odvjetništva. Zatržit će i presliku spisa o podnesenoj prijavi od strane Sabljaka.

“Ne mislim stati dok ne izađem na čistac i dok ne dođemo do istine”, zaključuje.