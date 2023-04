‘OTPRIJE ME IMAJU NA PIKU!’ Zdravko pokušao razniježiti suca, pričao nebuloze, pa svalio sve na policiju: ‘Odmah su krenuli za mnom’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što ga je policija zaustavila pijanog za volanom te mu nabrojala više prometnih prekršaja, Zdravko (57) je proglašen krivim i osuđen.

Prema presudi, sve se dogodilo u siječnju ove godine oko 16.20 sati u Osječkoj ulici u Virovitici, kad je Zdravko zatečen kako upravlja Audijem virovitičkih oznaka.

Nije imao vozačku, prometnu niti osobnu, vrludao je po cesti te je na koncu napuhao 1,67 promila, javlja Danica.





Živopisna obrana

Međutim, Zdravko je na sudu iznio živopisnu obranu, ali nije mu previše pomogla. Suca je pokušao razniježiti pričom kako je cijeli dan naporno radio te da jedini uzdržava cijelu obitelj.

“Taj dan sam s prijateljima cijeli dan štemao za elektroinstalacije, naporno sam radio cijeli dan i popio sam četiri piva. Poslije posla smo došli u kafić kod autobusne i tu smo popili još jedno piće.

Krenuo sam tada prema Osječkoj ulici da dogovorim drugi posao i policajci su odmah krenuli za mnom te me zaustavili. Dobro, možda sam malo krivudao autom po cesti, ali policajci su me zaustavili jer me otprije prije imaju na piku.

Pokajao se

Svjestan sam svoje odgovornosti i žao mi je što se ovo desilo. Nisam pio alkohol unazad desetak dana i taj dan kad smo radili popio sam više nego što sam trebao”, rekao je Zdravko ovih dana sucu na ročištu.

Kažnjen je s 955 eura, mora platiti 30 eura troškova postupka i dobio je tromjesečnu zabranu upravljanja automobilom. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.