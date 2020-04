OTOK IZGUBLJENIH DUŠA: Mračna priča o otoku Hart usred New Yorka! Mjesto gdje su grobnice bez imena

Autor: Dnevno/ V.K

Već je poznato kako su vlasti New Yorka dio umrlih od koronavirusa pokopali na otoku Hart. Snimke koje su kružile medijima pod naslovom da se radi o masovnoj grobnici, prikazivale su upravo otok Hart– mjesto na kojem je već zakopano oko milijun ljudi.

Naime, otok Hart nalazi se u blizini Long Island-a, istočno od Bronxa. Još od davne 1869, na njegove stjenovite i vjetrom izudarane obale pristižu preminuli bez imena, bez rodbine i oni koji umiru od bolesti uzrokovane epidemijom.

Glasnogovornik gradonačelnika, Avery Cohen rekao je kako su na Hartu usred pandemije COVID-19 zakopani oni čija tijela nisu preuzeli članovi obitelji.

Često ga se naziva “otokom mrtvih” ili “zatvorom umrlih”, a duže od stoljeća njime vlada uprava za zatvore koja mu strogo ograničava pristup. Rodbini se omogućavaju posjeti samo dva puta u mjesecu.

Otok je kroz povijest imao niz različitih namjena. Prvo je služio kao poligon za trening takozvanih “Colored Troops”, odnosno američkih vojnih trupa koje su čini isključivo afro-amerikanci. Nakon toga služio je kao vojni zatvor za zarobljenike Civilnog rata. Takvih zatvora je bilo mnogo diljem državi, a uvjeti života u njima su bili stravični.

Nakon toga, ovo mjesto služilo je i kao psihijatrijska ustanova, sanatorij za oboljele od tuberkuloze, popravni dom za mlade, pa čak i raketna baza tijekom Hladnog rata. Tokom 1870, građevine na otoku služile su za boravak onih kojima je propisana izolacija zbog žute groznice. Pred kraj 19.stoljeća otok je služio i kao dobrotvorna bolnica za žene. Smješteni su tada na otok i psihički bolesni.

U ranim 1900-im, otok je služio čak kao i dom za starije te bolnica za oboljele od tuberkuloze za žene. Četiri godine kasnije otvoren je popravni dom za maloljetnike i popravna institucija za osobe starosti od 16-30 godina. 1914. zatvara se popravni dom, mladi iz popravne se sele, a otok naseljavaju muški zatvorenici uslijed nedostatka mjesta u gradskim zatvorima.

Tokom Drugo svjetskog rata, otok je pretvoren u mornaričku bazu s barakama za 2,800 vojnika i pripadnika obalne straže. Najbliže što je Drugi svjetski rat prišao američkoj obali je kada su tri njemačka vojnika izronila podmornicom blizu Long Islanda. Oni su uhvaćeni i zarobljeni upravo na otoku Hart. Nakon drugog svjetskog rata, otok je uglavnom služio kao zatvor, a između 1955 do 1961 američka vojska tamo je imala raketnu bazu. Nakon toga opet zatvor, a 1991 s otoka su odvedeni i posljednji zatvorenici. Od tada, vraćaju se na otok samo kako bi vršili pogrebe, a zgrade koje su nekad služile za smještaj sada su ruševine. Zatvorenici s obližnjeg otoka Rikersa, gdje je jedan od najozloglašenijih američkih zatvora, dobivaju dolar po satu za pokapanje mrtvih. Oko polovice preminulih su mala djeca, tvrde službenici.

U 1985 još je jedna smrtonosna bolest došla na otok. U vrijeme kad je epidemija AIDS-a harala amerikom, pogrebna poduzeća iz neznanja i straha od zaraze (AIDS ) zatvorila svoja vrata za one koji su umrli od te bolesti. S obzirom na to, na samom početku epidemije, prvih 17 žrtava zakopano je na samom sjevernom vrhu otoka, daleko od svih ostalih grobova. Tada su i prekršene norme, svako tijelo zakopano je individualno. Među njihovim grobovima oznaka “SC-B1, 1985” označava sjećanje na prvo dijete umrlo od AIDS-a u New Yorku.

Otokom lutaju guske, ondje su i srne i rakuni, a navrate i brojne ptice i tuljani. Otoku je potrebna obnova. Ondje je nekoliko napuštenih zgrada, a erozija, pogoršana uraganom Sandy 2012., oštetila je njegovu obalu i “iskopala” neke kosti.

Arheolozi su ih preuzeli kako bi osigurali da se ne pomiješaju, a u rujnu je započet 13,2 milijuna dolara vrijedan projekt sanacije erozije.

Proces ukopa nije se promijenio od 1800-ih. Ova snimka iz 1890. pokazuje kako se ljesovi spuštaju u iskop. Slično smo viđali i proteklih tjedana uslijed pandemije koronavirus.

Praksa je se svakog tjedna, da osoblje i zatvorenici iz obližnjeg Rikes Island zatvora trajektom dolaze obavljati ukope mrtvih. Odrasli se pokapaju u vertikalnim blokovima po tri, a djeca po pet lijesova. Lijesovi su označeni brojkama, ne imenima, te nema nadgrobnih spomenika. Po cijelom otoku mogu se vidjeti bijele oznake na kojima su debelim crnim markerom ispisani brojevi. Rovovi moraju biti dovoljno veliki za 162 odrasle osobe, tisuću novorođenčadi i fetalnih ostataka.