Otmice i ubojstva na izraelskom festivalu: Palestinci drže stotine mladih kao taoce

Članovi obitelji nestalih mladih Izraelaca očajnički traže svoje najbliže nakon strašnog masakra koji su izvršili teroristi Hamasa. Stotine mladih oteti su i odvedeni u Gazu. Tisuće mladih su prisustvovale u cjelovečernjoj zabavi koja se održala u petak navečer u blizini kibuca Re’im, nedaleko od granice, jednog od niza mjesta koje su napali teroristi koji su se infiltrirali iz Pojasa Gaze.

Društvene mreže prepune su zastrašujućih snimaka koje prikazuju teroriste kako odvode otete muškarce, žene i djecu u Gazu. Također su objavljeni snimci tijela izraelskih građana, uključujući i vojnike. Izraelske obrambene snage hitno su osnovale situacijsku sobu s ciljem prikupljanja preciznih informacija o izraelskim taocima.

General bojnik Yaniv Asor, načelnik Uprave za osoblje IDF-a, imenovao je generala u pričuvi Liora Carmelija da vodi tim za pronalazak zarobljenika, kako vojnika tako i civila. IDF je naglasio da su neke obitelji već primile poruke o svojim voljenima.

Jedna od očajnih članica obitelji, Ora Kuperstein, podijelila je svoju priču o nestanku nećaka, 21-godišnjeg Bara, koji je radio na zabavi kad je otet i odveden u Gazu. Kuperstein je izrazila frustraciju zbog nedostatka informacija i pomoći od vlasti u ovom teškom trenutku.

“Vodit ćemo rat za one koji su odvedeni. Izrael mora ustati. Boriti se i izvući ih odatle”, naglasila je Kuperstein, ističući hrabrost svog nećaka koji je radio kako bi financijski pomogao svojoj obitelji.

Deseci tijela pronađeni su na mjestu održavanja zabave, a posmrtni ostaci prevezeni su na identifikaciju. Očajni roditelji stajali su u redu ispred centra za nestale, koji je postavljen u blizini zračne luke Ben Gurion, nadajući se vijestima o svojim najmilijima.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.









She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023