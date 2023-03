OTKRIVENO ZAŠTO SU U HRVATSKOJ OGLASI ZA PRODAJU OTOKA RIJETKOST! Ipak, oni se prodaju: ‘Do sada ih se prodalo deset, jedan je htjela i Beyonce, ali je odustala’

Autor: L.B.

Otoci ne spadaju u skupinu onoga što Hrvatskoj nedostaje, to je sigurno. Da se ponosimo razvedenom obalom, govori i naziv “zemlja 1000 otoka”, kojim se ponosimo. Međutim, iako je više od 80 posto otoka u Hrvatskoj u državnom vlasništvu, ostatak je u privatnom, a neki od njih ili njihovi dijelovi su itekako na prodaju.

Najrecentniji oglas u kojem se neki hrvatski otok nudi na prodaju je onaj za takozvani “otok ljubavi” Galešnjak. Ipak, na prodaju nije cijeli otok, već poljoprivredno zemljište od 30 000 metara četvornih, koje je u privatnom vlasništvu, a cijena je 10 milijuna eura.

No, oglas za hrvatski otočić u obliku srca, kao i njegova cijena, prava su sitnica u usporedbi s otokom koji su Crnogorci stavili na prodaju. Naime, tvrtka ‘Ostrvo Sveti Marko’ je, kako je za Radio Tivat kazao predsjednik crnogorske općine Tivat Željko Komnenović, ponovno stavila na prodaju otok Sveti Marko i to s cijenom od vrtoglavih 80 milijuna eura.





Crnogorski otok u vlasništvu off shore kompanije iz Hong Konga

“Prodaje se čitav otok, a koliko sam upućen, početna cijena je oko 80 milijuna eura. Općina Tivat nema velike ingerencije nad tim lokalitetom, ali je činjenica da je to svakako jedan od trenutačno najvećih resursa i vrlo značajan za dodatni razvoj turističke privrede. Nekada je bilo izuzetno popularno mjesto za ljetovanje pa se nadamo da će se vratiti taj nekadašnji sjaj”, kazao je Komnenović.

Kompanija je tada predala Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uvjeta, a predviđena je bila gradnja hotelskog kompleksa s pratećim sadržajima. Ukupna površina otoka je skoro 340.000 četvornih metara, a na otoku je u sezoni radilo i do 200 ljudi iz Tivta i susjednih gradova.

Međutim, otok Sveti Marko prošao je put od najatraktivnije imovine turističke kompanije ‘Putnik’ iz Beograda, da bi prešao u ruke grupacije ‘Metropol’ iza koje je stajao ruski tajkun Mihail Slipenčuk i koji je planirao na otoku sagraditi turistički kompleks vrijedan 400 milijuna eura.

Prema ranijem pisanju medija, Slipenčuk je nakon nekoliko godina dijelove imovine ,,Metropola“ razdijelio dioničarima, a otok Sveti Marko službeno je došao u posjed off shore kompanije Stala Property Holdings Ltd registrirane u Hong Kongu.

Kornatski arhipelag

No, nakon zatišja uzrokovanog pandemijom korone, oživjelo je i hrvatsko tržište nekretnina, s tim da povećanom interesu za kupnju pridonosi i posljednjih mjeseci rastuća inflacija. Kazao je to prošle godine za Slobodnu Dalmaciju Darko Radelja iz splitske agencije “Broker”, naglašavajući da ljudi ulaganjem u nekretnine nastoje sačuvati vrijednost svojeg novca, ali i da povećani interes ne obuhvaća otoke, inače sastavni dio ponude ne samo ove agencije.

Naveo je tada da Broker oglašava prodaju četiri otoka, od toga čak tri u kornatskom arhipelagu. Različite su površine i cijene, s tim da valja napomenuti da na većini otoka i otočića nije utvrđena granica pomorskog dobra, koje uopće ne može biti predmet prodaje. Potencijalni su kupci, međutim, upoznati s tim i računaju na kupnju isključivo površine izvan pomorskog dobra.









U ponudi su, dakle, otok površine 200.000 kvadrata, koji se prodaje po cijeni od 16 eura za kvadrat (tri milijuna i 200 tisuća eura), a onaj od 450.000 kvadrata za 11 eura po kvadratu, što je oko pet milijuna eura. Najmanjem među njima od 36.000 kvadrata cijena je najviša, 70 eura po kvadratu, što je dva i pol milijuna eura.

Razlog izrazito rijetke prodaje otoka u Hrvatskoj

Cijene otkrivaju da se radi o poljoprivrednom zemljištu, a to je i razlog izrazito rijetke prodaje otoka.

“Oglasili smo četiri otoka, mada ih je više u prodaji, ali ima vlasnika koji ne žele oglašavanje kako ne bi skrenuli pozornost na prodaju i izložili se komentarima. Kad dođe ozbiljan kupac, onda mu prezentiramo i taj dio ponude”, kazao je Radelja, koji uzrok slaboj prodaji vidi u već poznatoj činjenici da je većina otoka obuhvaćena Zakonom o zaštiti malih otoka, a to će reći, zabrani bilo kakve novogradnje.









“U obzir dolazi samo rekonstrukcija ili renovacija postojećih objekata, a takvih je malo. I tada su u pitanju veći otoci površine 50 hektara na kojima su po dva-tri objekta, ali cijena im je od pet milijuna eura pa naviše. Kad tome dodate investiciju u krajnji proizvod, dođete do iznosa od 10 do 15 milijuna eura. Na gotovo svim malim otocima otežan je pristup; za uređenje mula, kako biste privezali brod, treba vam koncesija, nemaju struju ni vodu, što isto tako otežava odluku investitora za kupnju”, kazao je.

Promjenu zakonske regulative u tom pogledu ne očekuje jer bi, kaže, za sobom povukla promjenu za cijeli obalni pojas, među ostalim, za velike otoke poput Hvara, i otvorila pitanja zašto se i na tim otocima ne bi moglo graditi uz more.

Grčki model

Međutim, Radelja ističe kako upita za prodaju otoka definitivno ima, no i da nakon upoznavanja s uvjetima (ne)gradnje, ljudi obično odustaju i odlaze. No, kao primjer navodi Grčku, koja je cijelu priču oko otoka, kako kaže, puno jednostavnije riješila.

Na potrebu izmjene zakonske regulative upozorila je Jasminka Biliškov iz “Biliškov nekretnina”, koje su 2003. godine posredovale u prvoj prodaji otočića u Hrvatskoj smještenog u šibenskom arhipelagu. Kupac je bila jedna hrvatska tvrtka. Biliškov, inače i dopredsjednica Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, navodi pritom kao dobar model upravo onaj iz Grčke.

“Više od 80 posto malih otoka u vlasništvu je države i po modelu Grčke moglo bi ih se davati u koncesiju na 50 ili 99 godina te ubirati dobar prihod. Uz to bi trebalo promijeniti prostorne planove koji bi dopuštali gradnju po principu “jedan otočić – jedna kuća”, prizemnica u mediteranskom stilu, s mediteranskom vegetacijom. Otoke treba oplemeniti”, smatra Biliškov.

‘U Hrvatskoj do sada prodano desetak otoka’

U ponudi “Biliškov nekretnina” također je nekoliko otoka, među ostalima Mali Kosmač u Splitsko-dalmatinskoj županiji, površine 5000 kvadrata, za koji vlasnik već traži milijun eura. U prodaji je inače od 2016. godine. Zainteresirani kupci dolaze i prolaze, pa u nemogućnosti gradnje redovito odustaju.

Jedan otok u ponudi izdvaja se visokom cijenom od 20.400.000 eura. Budući da je riječ o površini od 102.000 kvadrata, proizlazi da je cijena (poljoprivrednog) zemljišta 200 eura po kvadratu. Prednost otoka Ceja u Medulinskom zaljevu, o kojemu je riječ, jest ugostiteljski obrt od 300 kvadrata i stara kuća od 40 kvadrata. Kupca za sada nema, a razlog je, po svemu sudeći, upravo cijena.

Prema iskustvu “Biliškov nekretnina”, cijena je potvrđeno razlog što do sada nije prodan otok na dubrovačkom području, s velikom starom obiteljskom kućom.

“Interesenata je bilo, i to ozbiljnih, dubokog džepa, otok im se svidio, ali su rekli da je cijena od 25 milijuna eura previsoka – kazala nam je Jasminka Biliškov, navodeći da je, po njezinim saznanjima, u Hrvatskoj do sada prodano ukupno desetak otoka.

Beyonce odustala od Galešnjaka

Što se tiče Galešnjaka, otoka u obliku srca, ono što kupce odbija je što se ne prodaje cijeli, već samo dio otoka, što se nije svidjelo ni Beyonce, koja ga je, kako navodi za Morski.hr prodajni predstavnik Silvestar Kardum, htjela kupiti. On navodi i kako nemaju konkretnih ponuda za kupnju, ali i da su im se javila tri investicijska fonda i tri privatne osobe:

“Zadovoljni smo. U jednom danu je oglas odjeknuo jako dobro, a glas je stigao i do Kanade, SAD-a, čak u nekim dijelovima Afrike se taj oglas objavio. Ovo može biti samo plus za Hrvatsku, za sve nas. Zamislite da neki investitor, a dobro bi bilo da bude domaći, na Galešnjaku napravi nešto u tradicionalno, u dalmatinskom stilu? To može privući samo high profile gostiju, celebrityje. A to opet znači veći priljev novaca, Hrvatska postaje poznatija, doći će i neki novi investitori“, kaže naš sugovornik dodajući da ih je Beyonce, kada je prije dvije godine slavila rođendan Galešnjaku, kontaktirala s namjerom da kupi cijeli otok:

“Ona nije htjela samo dio, a ostali vlasnici nisu htjeli prodati svoju zemlju. Bit će sigurno kupaca, ali većina ih hoće cijeli otok za sebe, tako da je to otežavajuća okolnost pri prodaji“, kaže Kardum te naglašava da se na Galešnjaku sigurno neće graditi apartmani, slastičarne, pekare:

„To je jasno. Ne treba se bojati da će to odmah netko devastirati. Ni vlasnici ne žele da se obala i otok devastira. O tome će se posebno paziti. Nije nam plan prodati pošto-poto“, kaže naš sugovornik naglašavajući da je riječ o poljoprivrednom zemljištu na kojem se zbog veličine može izgraditi 400 metara četvornih nadzemne i 1.000 metara četvornih podzemne građevine u svrhu bavljenja turizmom, ali mora biti udaljena 100 metara od obale.

Prije nego li neki potencijalni kupac izrazi želju za kupnju zemljišta na otoku, vlasnik daje pravo prvootkupa državi. „Ukoliko država nije zainteresirana, česticu možete prodati nekom drugom, ali ne za manju cijenu koju ste ponudili državi“, kaže Kardum.